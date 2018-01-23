24 января в швейцарской Лозанне в центре SwissTech Convention в 14.00 (мск.) начнется церемония жеребьевки первой в истории Лиги Наций УЕФА.

Там же будет представлен главный приз.

8 ВОПРОСОВ О НОВОМ ТУРНИРЕ

1. Кто его придумал и зачем он нужен?

Футбольные власти редко что-то меняют кардинально. Но это как раз такой случай. Новый турнир призван заменить систему товарищеских матчей. Ведь в большинстве стран у болельщиков появляется живой интерес только если в гости приезжают топ-сборные.

Идея Лиги Наций УЕФА возникла не вчера и даже не год назад. Подробное и основательное обсуждение этого вопроса началось еще на стратегической встрече на Кипре в 2011 году и продолжалось в течение трех лет. На XXXVIII Конгрессе УЕФА в Астане 27 марта 2014 года идею создания Лиги Наций единодушно поддержали президенты европейских национальных ассоциаций.

2. Как команды делили по лигам?

Все 55 команд поделили согласно рейтинга УЕФА для национальных сборных на 11 октября 2017 года (конец европейской квалификации ЧМ-2018, стыковые матчи не учитывались). Возглавляет его Германия (40,747 баллов), а замыкает Гибралтар (7,550). Россия (29,258) находится на 15-й строчке между своими обидчиками на Евро-2016 Уэльсом и Словакией, но выше таких сильных сборных, как Чехия, Северная Ирландия, Румыния, Швеция, Румыния, Греция, Болгария, Сербия, Албания, Турция…

В лигу A попали 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 (13-24-е в рейтинге) следующих - в лигу B, следующие 15 (25-39-е в рейтинге) - в лигу C, а 16 (40-55-е в рейтинге) последних - в лигу D. Россия оказалась в лиге В. Чтобы попасть в дюжину сильнейших команд Европы и вытеснить оттуда команду Голландии, нашим не хватило каких-то 0,608 балла. Но, согласимся, первая корзина лиги В тоже неплохо. Особенно если помнить не очень удачные выступления россиян на ЧМ-2014, Евро-2016 и в последних контрольных матчах.

3. Как пройдет предварительный этап?

В каждой лиге команды будут разбиты на 4 группы. Таким образом в лигах А и В в группы войдут по три сборные, а в группах С и D – от 3 до 4 команд. Все они проведут двукруговые турниры с матчами дома и в гостях. Затем Победители групп в лигах B, C и D поднимутся на один уровень, а худшие сборные групп лиг А, В и С – опустятся ниже. Главный приз, серебряные и бронзовые медали по олимпийской системе (полуфиналы, матч за третье место и финал) разыграют победители групп лиги А.

4. Возрастет ли нагрузка на игроков и клубы?

Как известно, главными противниками новых турниров для национальных сборных выступают… клубы. Именно они платят игрокам деньги, а в матчах сборных футболисты частенько получают травмы. Кроме того, у них накапливается усталость. Но в УЕФА утверждают, что матчи Лиги Наций и Европейской квалификации будут проводиться по стандартному международному футбольному календарю. Предполагается даже, что новый турнир должен уменьшить нагрузку на игроков и клубы, так как поездок на товарищеские матчи станет меньше, а национальные сборные будут регулярно играть с соперниками своего уровня. А при проведении спаренных матчей игроки будут возвращаться в клубы даже раньше, чем это было в последние годы.

5. Товарищеские матчи исчезнут совсем?

Нет, но их количество будет сведено к минимуму. Именно поэтому сборные будут более тщательно подходить к выбору соперников и месту проведения. Это возможность для европейских национальных команд проводить спарринги со сборными из других конфедераций.

6. Как изменится отбор на Евро-2020?

Квалификация на чемпионат Европы-2020 – отдельный турнир и начнется он в сентябре 2019 года. В финальную стадию ЕВРО будут выходить по две сильнейшие команды каждой из 10 групп. Лигу Наций можно рассматривать как еще один (уже последний) шанс отобраться на Евро-2020. Ведь четыре оставшиеся путевки будут разыгрываться в стыковых матчах этого турнира. В них будут задействованы 16 победителей групп. Если они уже квалифицировались на ЕВРО через отборочный цикл, их путевка в плей-офф достанется следующей лучшей команде в лиге с учетом ее общего рейтинга в лиге. Если необходимо, пропуск в «стыки» передается лигой ниже с учетом рейтинга конкретной лиги.

Жеребьевка квалификации ЕВРО-2020 состоится после завершения Лиги наций.

7. Почему это важно для России?

Как известно Евро-2020 будет проходить в 12 странах. В числе организаторов – и российский Санкт-Петербург. Но хозяйки турнира будут вынуждены пробиваться в финальную часть на общих основаниях.

А с этим у нашей сборной в последние годы были большущие проблемы. На Евро-2004 пришлось играть стыки с Уэльсом. В 2007-м помогли хорваты, неожиданно обыгравшие англичан в Лондоне, а уже потом была бронза Евро-2008 – самое серьезное достижение в российской истории. Перед Евро-2016 тоже возникли большие проблемы. Хорошо, что команду за четыре тура до конца отборочного турнира возглавил Леонид Слуцкий, при котором команда одержала четыре победы подряд, а главные соперники – шведы уступили дома Австрии (1:4).

Поэтому еще один дополнительный шанс для попадания на Евро-2020 России точно не помешает. Другой вопрос – мы же все любим откладывать на потом…

8. Почему это выгодно странам с низкими рейтингами?

Вы помните, когда команды из Лиги D играли в финальных туринрах чемпионатов Европы? Мы – нет. Раньше они попадали в отборочную группу с условными Германией и Хорватией, быстро проигрывали 4-5 матчей и теряли интерес к турниру. Но сейчас все изменится. Как минимум, одна из 16 команд точно получит путевку на Евро-2020. Представляете, какой интерес вызовет противостояние (очное или заочное) между странами бывшего СССР: Арменией, Грузией, Беларуссией, Латвией, Казахстаном, Азербайджаном? Точно будет жарко!

ПОДРОБНАЯ СХЕМА ТУРНИРА

ЛИГА A

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия

Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Голландии

* Участников разобьют на четыре группы по три сборных. В июне 2019 года четыре победителя групп лиги А сыграют по системе плей-офф (полуфиналы, матч за третье место и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Хозяев финальной стадии выберут из числа участников в декабре 2018 года.

* Четыре команды, занявшие последние места в группах, вылетят в лигу В, где и проведут Лигу Наций 2021 года.

* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

ЛИГА В

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия

Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция

* Участников разобьют на четыре группы по три команды.

* Согласно решению исполкома УЕФА, Россию и Украину разведут по разным группам.

* Победители групп перейдут в лигу А, занявшие последние места - в лигу С.

* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

ЛИГА C

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва

* Участников разобьют на одну группу из трех команд (по одной из корзин 1, 2 и 3) и три группы по четыре команды.

* Из-за трудностей при проведении матчей в зимнее время в группе может оказаться не более двух страны из этого списка: Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва.

* Победители групп перейдут в лигу В, занявшие последние места - в лигу D.

* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

ЛИГА D

Корзина 1: Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург

Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар

* Участников разобьют на четыре группы по четыре команды.

* Согласно решению исполкома УЕФА, Азербайджан и Армению разведут по разным группам.

* В связи с высокими транспортными издержками в группу может попасть только одна пара из этого списка: Андорра и Казахстан, Фарерские острова и Казахстан, Гибралтар и Казахстан, Гибралтар и Азербайджан.

* Победители групп перейдут в лигу C.

* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

ГЛАВНЫЕ ДАТЫ ЛИГИ НАЦИЙ УЕФА

2018-й ГОД

24 января жеребьевка группового этапа

6-8 сентября 1-й тур

9-11 сентября 2-й тур

11-13 октября 3-й тур

14-16 октября 4-й тур

15-17 ноября 5-й тур

18-20 ноября 6-й тур

В группах с тремя командами будет сыграно четыре тура вместо шести.

начало декабря жеребьевка финальной стадии

2019-й ГОД

5-9 июня финальная стадия

22 ноября жеребьевка плей-офф за право играть на ЕВРО-2020

2020-й ГОД

26-31 марта плей-офф за право играть на ЕВРО-2020

А В ЭТО ВРЕМЯ

По информации «Советского спорта» в церемонии жеребьевки примут участие исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.