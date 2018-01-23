Это’О за Ибрагимовича и другие громкие обмены игроками
«Советский спорт» вспоминает самые громкие обмены игроками в футболе после перехода Алексиса Санчеса в «МЮ», а Мхитаряна в «Арсенал».
6 Рикарду Куарежма и Деку
Клубы: «Барселона» и «Порту»
Когда: 2004 год
Условия сделки: 15 млн. евро+Куарежма
Куарежма, проданный из «Спортинга» в «Барселону» за 6 миллионов евро, так и не адаптировался в Испании. И уже через год вернулся на родину. «Барселона» включила 20-летнего талантливого игрока в сделку по приобретению Деку. В итоге Куарежма провел в «Порту» 216 матчей, три раза выиграл чемпионат. И поднял свою стоимость до 24,5 миллионов евро - именно за эту сумму его продали в «Интер». Деку же выиграл с «Барсой» Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.
5 Жадсон и Алешандре Пато
Клубы: «Сан-Паулу» и «Коринтианс»
Когда: 2014 год
Условия сделки: выплата части зарплаты Пато
Этот обмен в Бразилии посчитали настоящей трансферной бомбой. Оба игрока не слишком хорошо проявили себя в клубах. Однако трансфер Жадсона оказался удачным. Вместе с «Коринтиансом» он стал чемпионом страны и одним из важнейших игроков команды. А Пато через сезон покинул «Сан-Паулу» не завоевав ни одного трофея.
4 Франческо Коко и Кларенс Зеедорф
Клубы: «Интер» и «Милан»
Когда: 2002 год
Условия сделки: обмен без доплаты
В 2002 году Зеедорф уже был топовым футболистом, провел более 50 матчей за сборную, выиграл две Лиги чемпионов в составе разных команд. Но «Интер» не увидел ничего странного в обмене звездного игрока на добротного, но подверженного травмам защитника «Милана» Франческо Коко. В итоге Коко провел за «Интер» всего 42 матча, и завершил карьеру в 30 лет после череды травм. А Зеедорф стал частью легендарной команды «Милана» и завоевал еще два трофея Лиги чемпионов, а также побеждал во всех внутренних турнирах.
3 Давид Луис и Неманья Матич
Клубы: «Челси» и «Бенфика»
Когда: 2011
Условия сделки: 25 млн. евро+Матич
Пожалуй, это самая веселая история обмена. В 2011 году «Челси» так хотел приобрести у «Бенфики» Давида Луиса, что вместе с 25 миллионами евро отправил в португальский клуб Неманью Матича. В «Бенфике» Матич быстро вырос в такого же крутого и дорогого игрока, как и Давид Луис. И тоже был продан в «Челси» за 25 миллионов евро. Оба игрока одинаково хорошо выступали как в «Бенфике», так и в «Челси», и выиграли много трофеев.
2 Эшли Коул и Вильям Галлас
Клубы: «Челси» и «Арсенал»
Когда: 2006 год
Условия сделки: 7,4 миллиона евро+Вильям Галлас
В августе 2006 года «Челси» приобрел у «Арсенала» защитника Эшли Коула, отправив в обратном направлении Вильяма Галласа и 7,4 миллиона евро. Коул выиграл с «Челси» чемпионат, четыре кубка Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. «Арсенал» с Галласом не завоевал ни одного трофея. Француз провел в команде четыре сезона, а в 2010 году перешел в «Тоттенхэм».
1 Златан Ибрагимович – Самуэль Это’О
Клубы: «Интер» и «Барселона»
Когда: 2009 год
Условия сделки: 49,5 млн. евро+Это’О
В 2009 году «Барселона» и «Интер» решили обменяться звездными нападающими. Ибрагимович отправился в Испанию, Это’О проследовал в Милан. В итоге камерунец идеально вписался в чемпионский «Интер» Жозе Моуринью, стал обладателем кубка Лиги чемпионов, кубка Италии и чемпионом страны. В то же время швед провел в «Барселоне» худший отрезок в карьере, поссорившись с Хосепом Гвардиолой.