6 Рикарду Куарежма и Деку

Клубы: «Барселона» и «Порту»

Когда: 2004 год

Условия сделки: 15 млн. евро+Куарежма

Куарежма, проданный из «Спортинга» в «Барселону» за 6 миллионов евро, так и не адаптировался в Испании. И уже через год вернулся на родину. «Барселона» включила 20-летнего талантливого игрока в сделку по приобретению Деку. В итоге Куарежма провел в «Порту» 216 матчей, три раза выиграл чемпионат. И поднял свою стоимость до 24,5 миллионов евро - именно за эту сумму его продали в «Интер». Деку же выиграл с «Барсой» Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

5 Жадсон и Алешандре Пато

Клубы: «Сан-Паулу» и «Коринтианс»

Когда: 2014 год

Условия сделки: выплата части зарплаты Пато

Этот обмен в Бразилии посчитали настоящей трансферной бомбой. Оба игрока не слишком хорошо проявили себя в клубах. Однако трансфер Жадсона оказался удачным. Вместе с «Коринтиансом» он стал чемпионом страны и одним из важнейших игроков команды. А Пато через сезон покинул «Сан-Паулу» не завоевав ни одного трофея.

4 Франческо Коко и Кларенс Зеедорф

Клубы: «Интер» и «Милан»

Когда: 2002 год

Условия сделки: обмен без доплаты

В 2002 году Зеедорф уже был топовым футболистом, провел более 50 матчей за сборную, выиграл две Лиги чемпионов в составе разных команд. Но «Интер» не увидел ничего странного в обмене звездного игрока на добротного, но подверженного травмам защитника «Милана» Франческо Коко. В итоге Коко провел за «Интер» всего 42 матча, и завершил карьеру в 30 лет после череды травм. А Зеедорф стал частью легендарной команды «Милана» и завоевал еще два трофея Лиги чемпионов, а также побеждал во всех внутренних турнирах.

3 Давид Луис и Неманья Матич

Клубы: «Челси» и «Бенфика»

Когда: 2011

Условия сделки: 25 млн. евро+Матич

Пожалуй, это самая веселая история обмена. В 2011 году «Челси» так хотел приобрести у «Бенфики» Давида Луиса, что вместе с 25 миллионами евро отправил в португальский клуб Неманью Матича. В «Бенфике» Матич быстро вырос в такого же крутого и дорогого игрока, как и Давид Луис. И тоже был продан в «Челси» за 25 миллионов евро. Оба игрока одинаково хорошо выступали как в «Бенфике», так и в «Челси», и выиграли много трофеев.

2 Эшли Коул и Вильям Галлас

Клубы: «Челси» и «Арсенал»

Когда: 2006 год

Условия сделки: 7,4 миллиона евро+Вильям Галлас

В августе 2006 года «Челси» приобрел у «Арсенала» защитника Эшли Коула, отправив в обратном направлении Вильяма Галласа и 7,4 миллиона евро. Коул выиграл с «Челси» чемпионат, четыре кубка Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. «Арсенал» с Галласом не завоевал ни одного трофея. Француз провел в команде четыре сезона, а в 2010 году перешел в «Тоттенхэм».

1 Златан Ибрагимович – Самуэль Это’О

Клубы: «Интер» и «Барселона»

Когда: 2009 год

Условия сделки: 49,5 млн. евро+Это’О

В 2009 году «Барселона» и «Интер» решили обменяться звездными нападающими. Ибрагимович отправился в Испанию, Это’О проследовал в Милан. В итоге камерунец идеально вписался в чемпионский «Интер» Жозе Моуринью, стал обладателем кубка Лиги чемпионов, кубка Италии и чемпионом страны. В то же время швед провел в «Барселоне» худший отрезок в карьере, поссорившись с Хосепом Гвардиолой.