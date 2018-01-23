О поступательном движении команды Юрия Семина и сохранившейся внутрикомандной гармонии – в репортаже «Советского спорта».

ПЕРВЫЙ МАТЧ ГИЛЕРМЕ ПОСЛЕ ТРАВМЫ

Первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Марбелье «Локомотив» проиграл. Швейцарский середняк «Люцерн» забил москвичам три безответных гола. Тогда железнодорожники сыграли в каждом из таймов разными составами. Во вторник против китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Юрий Семин поступил так же: одни бегали до перерыва, другие – после. Таким образом, все футболисты получили одинаковые нагрузки.

В основном составе «Локо» наконец-то появился Гилерме. Натурализованный бразилец впервые вышел на поле после травмы бедра, полученной еще в ноябре прошлого года. Состав, кстати, изначально у красно-зеленых выглядел основным. Тут вам и Миранчуки, и Денисовы, и Фарфан с Кверквелией. Разве что Фернандеш и Ари ждали своего шанса до второго тайма.

У соперника само собой выделялся экс-игрок «Зенита» Витсель, некогда перспективный французский форвард Модест и конечно же до конца не раскрывшийся в Европе Пато. А, ну и тренер у «Тяньцзиня» конечно же топовый – экс-защитник сборной Италии, чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро.

БУДТО И НЕТ НИКАКОЙ ПАУЗЫ В РФПЛ

Если вынести за скобки поражение от «Люцерна» – команда по понятным причинам была на тяжелых ногах – железнодорожники в первом тайме показывали свой лучший футбол. Мы ведь постоянно боимся и держим кулаки за лидера, чтобы тот не растерял предчемпионской магии, чтобы провел зимние сборы без происшествий и больших повреждений. «Локомотив», похоже, услышал наши мольбы и сохранил былой тонус.

Красно-зеленые практически сразу показали, кто на поле хозяин. Не номинальный, а игровой. Сначала Игнатьев пробил выше, а затем серьезность намерений показал все еще находящийся в огне Фарфан. В штрафной свалили Эдера, судья назначил пенальти. К «точке» подошел перуанец, но не забил – китайцев спас вратарь.

Неудача лишь подхлестнула «Локо», и в течение следующих десяти минут дважды мог отличиться Алексей Миранчук. 59-й номер сначала нанес плотный удар в правую «шестерку», откуда мяч вновь вытащил вратарь, а затем оказался на острие атаки. В районе 11-метровой отметки Алексей попытался закрутить мяч под дальнюю крестовину, но не хватило каких-то сантиметров.

Пока китайцы медленно но верно физически подсаживались, «Локомотив» не сбавлял темпа и продолжал нагнетать. В итоге только с третьей попытки Фарфан открыл счет. На 38-й минуте метров с 18-ти в ходе скоростной атаки пробил точно в угол Джефферсон. Далее москвичи тайм потихоньку доигрывали, постепенно готовясь смениться.

БОЛЬШЕ МОЛОДЕЖИ И МЕНЬШЕ НАДЕЖНОСТИ

На вторую половину встречи вышли оправившиеся от травм Ари и Чорлука, а также Фернандеш, и все те, кто, как правило, не имеет железного места в основе: от Ротенберга и Галанина до Касаева и Коряна. Ну а что, это шанс показать себя!

И они показали. Моментально в качестве потерял «Локомотив», стоило Семину поменять состав. Первый звоночек – на 48-й минуте, когда железнодорожники пропустили передачу с правого фланга, а форвард соперника метров с пяти не попал по воротам. Второй звоночек – пас от Витселя на правый фланг, смещение в центр Далуна и удар в дальний угол. Такой мяч не вытащить. Что Коченкову, что де Хеа – очень точно пробил китайский футболист.

Семина конечно общекомандная вальяжность не устроила и он погнал ребят вперед. Были моменты у Ари, Баринова и остальных, но стало ясно: убиваться за победу нет никакого смысла. Оно и правильно, результаты на сборах, в том числе и в товарищеских матчах, должны быть поступательными. Сначала проиграли, теперь – ничья. А дальше, получается, победа?