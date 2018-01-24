"Советский спорт" объясняет, почему трансфер одного из лучших игроков АПЛ состоится этим летом.

1. Зинедин Зидан



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Эден Азар, как и многие другие, восхищается главным тренером "сливочных", который провел великолепную карьеру в качестве игрока.

Но за последние два года Зидан закрепился в сознании не только, как феноменальный игрок, но и талантливый специалист, способный завоевать уважение звездной раздевалки и найти общий язык с руководством. Тренировать тот же "Челси" – совсем разные вещи. Вот вам пример.

В 2015 году Карло Анчелотти был уволен из клуба, хотя, все футболисты поддерживали тренера и надеялись, что "Реал" оставит итальянца. Однако, Флорентино Перес отправил в отставку Анчелотти, который, на секундочку, вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов, а годом ранее завоевал "ушастый" трофей в Лиссабоне.

Можно ли представить подобное в "Челси"? Едва ли.

Таким образом, результат еще не гарантирует работу на "Сантьяго Бернабеу". Зидан, который переписал историю футбола, в том числе и как тренер, пока справляется и понемногу выводит команду из кризиса.

2. Лига чемпионов



ФОТО: Gettyimages

Эден Азар выступает в Лондоне с 2012 года. За это время бельгиец дважды выигрывал чемпионат Англии, Лигу Европы и Кубок Лиги. На индивидуальном уровне хавбек получал награду, как лучший футболист АПЛ в 2015 году.

Теперь звездный полузащитник намерен выиграть Лигу чемпионов. Возможно ли это с "Челси"? Сложный вопрос.

Команда переживает "чемпионский кризис", хотя, нельзя сказать, что "синие" оказались в яме. Третье место – неплохой результат. К тому же, клуб серьезно поработал на трансфером рынке этим летом. Новички, разумеется, еще не адаптировались. Все-таки, мы имеем дело с самой непростой лигой Европы.

Азар прекрасно понимает, что "Челси", как и любой другой английский клуб, будет делать ставку на премьер-лигу. Призовые никто не отменял.

В "Реале" совсем другая история. Мадрид чаще отдавал предпочтение Лиге чемпионов, поскольку в клубе уверены, что величие в Испании доказано на годы вперед.

3. Антонио Конте

Эден Азар прекрасно понимает, что итальянец может покинуть "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона. Тренер неоднократно выражал недовольство работой клуба на трансферном рынке.

По сообщениям СМИ, у Конте натянутые отношения с Романом Абрамовичем. Тут все просто: итальянец, наблюдая за тем, как скупают лучших игроков клубы из Манчестера, хочет того же от "Челси".

Вот, например, нашумевший переход Алексиса Санчеса. Не трудно догадаться, что Конте хотел видеть его в "Челси", и клуб пытался пригласить игрока. Но тот, как сообщают СМИ, запросил серьезную зарплату. На этом контакты прекратились.

Ко всему прочему, Конте получил предложение от "Милана". Да, это уже не тот клуб, что был раньше, но от истории некуда не деться. К тому же, китайские руководители всегда готовы раскошелиться, а тренировать "Милан", возможно, мечта для любого итальянского специалиста.

Согласится ли Азар работать с новым тренером? Устроит ли его новая схема игры? Ответит только сам бельгиец.



4. Тибо Куртуа



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Голкипер "синих" ведет переговоры о продлении контракта. Его позиция ясна – существенное повышение зарплаты. "Челси", как пишут СМИ, не торопится выполнять его требования.

По другим сведениям, Куртуа получил предложение от "Реала" и решил его тщательно обдумать. Тибо неоднократно рассказывал о любви к Мадриду (ранее Куртуа выступал за "Атлетико"). К тому же, его жена с детьми проживают в Испании. Таким образом, у Куртуа есть как минимум две причины перебраться в "Реал".

Наверняка Азар разговаривал со своим одноклубником и партнером по сборной о прелестях испанской примеры. Кстати, недавно полузащитник заявил: "Буду ли я подписывать новый контракт? Да. Сначала это сделает Куртуа, а потом уже я".

Очевидно, что переезд голкипера на "Сантьяго Бернабеу" сыграет свою роль в трансфере Эдена Азара.

5. Криштиану Роналду



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Звездный португалец, который переживает серьезный спад в этом сезоне, намерен вернуться в "Манчестер Юнайтед". Роналду считает, что Флорентино Перес обманул его. А по версии СМИ, глава "Реала" намерен обновить состав этим летом, пригласив ряд известных футболистов. В том числе Азара.

Разумеется, при уходе Роналду шансы бельгийца закрепиться в основе намного выше. Сложно представить, что такой игрок отправится в Испанию в качестве сменщика.

С другой стороны, бельгиец недавно заявил, что готов выйти на поле в качестве центрального нападающего, а значит, Азар, в случае чего, сможет заменить Карима Бензема, у которого больше шансов покинуть "Реал", чем у того же Роналду.

Как бы то ни было, грядущее лето, скорее всего, станет настоящим ударом для болельщиков "Челси". Клуб может потерять своего лидера, который отпарвится покорять вметсе с Куртуа испанскую примеру.