10 февраля 2016 года в силу вступило постановление Правительства РФ «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители».

Суть постановления сводится к следующему: для каждого города, принимающего ЧМ-2018, государство устанавливает максимальные цены на аренду гостиничных номеров. Так, например, в Москве на время ЧМ-2018 размещение в стандартном номере отеля с тремя звездами не может стоить дороже 12 250 рублей. В Республике Мордовия на такой же номер установлена цена не более 5 100 рублей за ночь. Регулируются цены в гостиницах любой звездности, а также в отелях, которые не получили звезд или вовсе не проходили «аттестацию».

Логика ясна – таким образом государство пытается избежать варварского ценообразования в городах, принимающих чемпионат мира на время проведения турнира. Несмотря на это, сразу после старта продаж билетов на игры, цены на гостиничные номера во всех регионах ушли далеко за пределы разумного.

Преступление и наказание

Нарушения не могли остаться без внимания надзорных органов. Первым за дело взялся «Ростуризм». Агентство начало мониторинг цен на гостиничные номера. Нарушители тут же попадают в «черный список», первая версия которого уже опубликована на официальном сайте организации.

Пока в списке представлены четыре десятка отелей лишь из шести регионов, в которых пройдут игры ЧМ-2018: Волгоградской, Ростовской, Калининградской, Самарской областей, Краснодарского края и города федерального значения Москва. Больше всего нарушителей было выявлено в Ростовской области – 14 отелей. Меньше всего – в Самарской области – всего одна гостиница.

Самыми наглыми оказались отельеры в Калининградской области, где свои матчи на групповом этапе проведут такие сборные, как Испания, Швейцария, Хорватия, а также состоится один из самых интересных матчей группового этапа между Англией и Бельгией.

Рекорд принадлежит отелю «Ангора», входящему в категорию «без звезд». Вместо ценника 2 400 рублей за ночь в стандартном номере, владельцы гостиницы на портале Booking.com требуют с постояльцев 129 200 рублей за сутки проживания в отеле – превышение на 5 283,33%.

На втором месте пока располагается ростовский отель «Тихие сады», оставшийся без категории. Здесь улучшенные апартаменты, которые должны сдаваться на ночь не дороже, чем за 4 360 рублей, можно снять на портале Ostrovok не дешевле, чем за 116 900 рублей – превышение на 2 581%.

Сущими ангелами выглядят владельцы отеля «Агат» в городе Батайск Ростовской области. Здесь стандартный двухместный номер может обойтись в 2 500 рублей за ночь вместо 2 440 рублей – превышение всего на 2,45%. Да и то, завышение цены скорее всего связано с комиссией сайта Booking.com, потому что на другом ресурсе этот же номер можно арендовать за 2 399 рублей, что оказывается уже в пределах нормы.

Если есть преступление, то неизбежно должно последовать и наказание. Что же грозит нерадивым отельерам за подобные нарушения? Здесь в силу вступает «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Нас интересует статья, устанавливающая ответственность юридических лиц за завышение регулируемых государством цен – статья 19.5 КоАП РФ. Наказание следующее: штраф «в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуги вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года».

Математика проста. За каждый день аренды номера по цене 129 200 рублей за ночь отель «Ангора» в Калининграде будет вынужден платить штраф в размере разницы между этой ценой и той, которую установило государство, умноженной на два – 253 600 рублей за каждую ночь.

Остается только надеяться, что в случае с домашним ЧМ-2018 не произойдет стандартной истории, когда строгость российских законов компенсируется необязательностью из выполнения.

А им все равно!

Описанное выше – лишь одна сторона медали. Государство своим постановлением регулирует лишь организации, предоставляющие гостиничные услуги. Частный рынок государство контролировать не в состоянии. То есть, если условный Вася Пупкин решит вдруг сдавать в Москве квартиру за 100 тысяч рублей в сутки, никакое федеральное постановление не запретит ему это делать.

Самый популярный сервис для сдачи жилья в аренду иностранным гостям на данный момент – Airbnb. Мы воспользовались им, чтобы подыскать что-нибудь в городе, где дефицит гостиниц будет ощущаться особенно остро – в Саранске. Самое дорогое, что удалось найти – коттедж на семерых гостей, который можно арендовать «всего» за 300 тысяч рублей в сутки у некой Натальи. В неделю вы заплатите Наташе 2,1 млн рублей плюс комиссия со стороны сервиса за предоставление услуг – всего получится 2 233 658 рублей.

Сайт, на котором можно арендовать любой гостиничный номер мы уже упоминали – Booking.com. Его услугами для мониторинга цен пользуется даже «Ростуризм». Чем, как говорится, мы хуже?

Однако, если «Ростуризм» проверял только отели, то мы заглянем в частные объявления, которые тоже можно оставлять на этом ресурсе. Самой дорогой оказалась трехкомнатная квартира, в которой может разместиться до семи гостей. Цена – 800 тысяч рублей за ночь. Если такую квартиру арендовать на время проведения матчей группового этапа в Саранске, то придется заплатить 96 млн рублей. Для сравнения – за эти деньги можно купить далеко не самую плохую квартиру на Тверской – в километре от Кремля. По сравнению с этим нарушение «Ангоры» из Калининграда – детская шалость.

Так что, добро пожаловать в Россию, дорогие гости! Этот чемпионат мира в никогда не забудете. Или, чтобы вам было понятнее – Welcome to Russia! Welcome to hell!