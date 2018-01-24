Кубок Гамбарделла – важнейший футбольный турнир для молодых французских футболистов, не достигших возраста 19 лет. Финал проводится в париже - на главном стадионе страны.

В сезоне 2016/17 трофей достался молодежной команде «Монпелье». В упорной борьбе юные «паладины» переиграли своих сверстником из «Марселя». Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Исход решался в серии послематчевых пенальти. Последним при счете 4:4 к точке подходил футболист с цифрой 10 на спине. Еще секунда и… гол!

Этой «десяткой» был атакующий полузащитник, которому на тот момент только-только исполнилось 18 лет – Амир Адуев. За пару месяцев до этого турнира своей игрой в клубе он заслужил вызов в юношескую сборную Франции, где получил от тренера капитанскую повязку.

Не удивляйтесь, что имя игрока звучит привычно для российского уха. Амир – наш соотечественник. Родившись 11 мая 1999 года в Грозном он покинул родину, когда ему было всего 2 года. Семья Амира обосновалась во Франции, где он и начал играть в футбол.

Если верить французским СМИ, первым тренером мальчика был его отец, который до сих пор обучает детей премудростям самой популярной игры на планете. Вообще семья у Амира спортивная. Его старший брат Ислам – дзюдоист, выступающий в тяжелой весовой категории.

Несмотря на то, что во Франции Амира высоко ценят, как в клубе, так и в сборной, футболист для России не потерян. У Амира двойное гражданство – Франции и РФ. Пока он привлекался лишь к играм юношеской команды трехцветных, так что по правилам ФИФА все еще может стать игроком нашей национальной сборной. Кроме того, футболист не будет считаться легионером в российской премьер-лиге – еще один плюс.

Всего за молодежную команду «Монпелье» Амир провел 23 матча, 17 из которых начинал в стартовом составе. В футболке своего клуба Адуев забил три гола. Не удивительно, что им заинтересовались на родине. Впервые об Адуеве заговорили осенью прошлого года, когда стало известно об интересе к игроку со стороны сразу нескольких клубов РФПЛ. Теперь интерес стал предметнее, а мы узнали, какие клубы примеряются к молодому футболисту. Этими командами являются «Спартак» и «Зенит».