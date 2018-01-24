Переход чилийца из «Арсенала» в «МЮ» будет еще долго обсуждаться. Не только потому, что он стал самым громким в зимнее трансферное окно. Есть еще одна веская причина – это бешеная зарплата новичка «Юнайтед».

По информации английских СМИ, в неделю Алексис будет зарабатывать около 500 тысяч фунтов стерлингов (с учетом бонусов). Напомним, контракт Санчеса с новым клубом рассчитан на 4,5 года.

Нет ничего странного, что в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ присутствуют новые партнеры чилийца. На втором месте Поль Погба с его жалкими 290 тыс. фунтов в неделю, на четвертом – Ромелу Лукаку (250 тыс.), на пятом – Златан Ибрагимович (220 тыс.).

Не затерялись в списке самых-самых и представители «Ман Сити» – Кевин Де Брейне (280 тыс.), Серхио Агуэро и Яя Туре (по 220 тыс.). А единственным игроком «Челси» в «десятке» стал Эден Азар (200 тыс.).

Самый дорогой центральный защитник в мире Вирджиль ван Дейк, недавно переехавший из Саутгемптона на родину «Битлз», согласно новому договору будет получать чуть меньше – 180 тыс. фунтов в неделю. А самый лучший из армян, новичок «Арсенала» Генрих Мхитарян, будет зарабатывать 170 тысяч.

А где же лучший английский футболист по итогам 2017 года Харри Кейн? – спросите вы. Как и Мхитаряну, нападающему «Тоттенхэма» не нашлось места среди лидеров данного рейтинга. Со 120 тысячами фунтов в неделю, на которые прожить-то достойно нельзя, не то, что в футбол играть, англичанин разместился во втором десятке самых высокооплачиваемых игроков.

Единственный вратарь, попавший в «десятку», представляет «МЮ». Он же единственный испанец. И это Давид Де Хеа.

10 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:

1. Алексис Санчес («МЮ») – £500,00

2. Поль Погба («МЮ») – £290,000

3. Кевин Де Брейне («Ман Сити») – £280,000

4. Ромелу Лукаку («МЮ») – £250,000

5. Златан Ибрагимович («МЮ») – £220,000

6. Яя Туре («Ман Сити») – £220,000

7. Серхио Агуэро («Ман Сити») – £220,000

8. Давид Де Хеа («МЮ») – £200,000

9. Эден Азар («Челси») – £200,000

10. Вирджиль ван Дейк («Ливерпуль») – £180,000