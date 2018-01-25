А уже в сентябре они будут противостоять российской сборной в рамках Лиги наций. Это лишний повод познакомиться с ними поближе.

Тренер: Янне Андерссон



Фото: Gettyimages

Кумиром детства Янне Андерссона был учитель по физкультуре Бенгт Йоханссон, позже ставший гандбольным тренером. Именно благодаря ему Андерссон тоже решил стать тренером, но футбольным.

Первым клубом в его карьере был скромный «Алетс ИК», который он возглавил в конце 80-х. В 90-е он работал ассистентом в «Хальмстаде», а в середине нулевых получил шанс стать главным тренером. Но всеобщее признание пришло к нему значительно позже.

В 2015 году Андерссон спустя 26 лет привел к чемпионству «Норрчепинг». А в апреле 2016-го возглавил сборную страны и с первой же попытки без Златана вывел ее на чемпионат мира.

Лидер: Маркус Берг



Фото: Gettyimages

В отсутствии Златана Ибрагимовича непросто выбрать лидера шведов. Но по вкладу в общий успех команды в отборе это, безусловно, Маркус Берг. 31-летний нападающий забил всем соперникам, кроме французов (8 голов в 11 матчах). На клубном уровне за последние 4,5 сезона на счету Берга 106 голов, 11 из них он забил за «Панатинаикос» в еврокубках. С лета прошлого года Берг выступает в ОАЭ за клуб «Аль Аин», но это не мешает ему оставаться лидером атак сборной.

Место в рейтинге УЕФА: 12-е

Поколение у шведов сейчас не самое звездное, но способное преподносить сюрпризы. Итальянцы и голландцы не приедут в Россию по их вине. Большинство игроков «тре крунур» выступает за границей. В стыковых матчах со «скуадрой адзуррой» Андерссон вызвал в национальную команду 20 легионеров (из 22 в заявке). Почти все играют в топ-чемпионатах и имеют серьезный опыт международных матчей. «МЮ», «Вердер», «Суонси», «Гамбург», «РБ Лейпциг», «Тулуза», «Сельта» – это клубы, которые они представляют.

Всего же в Швеции зарегистрировано 3300 футбольных клубов, а высшая лига страны, Аллсвенскан, прогрессирует быстрыми темпами. В текущем сезоне середняк шведского чемпионата скромный клуб «Эстерсунд» из одноименного города, больше известного поклонникам биатлона, произвел настоящий фурор в Лиге Европы. Стартовав со второго квалификационного раунда, дебютант еврокубков дошел до 1/16 финала, обыграв по пути «Галатасарай», ПАОК и «Герту». На первой же стадии плей-офф «Эстерсунд» получил в соперники лондонский «Арсенал». Еще полгода назад о встрече с грандом АПЛ и вызове в сборную игроки местного клуба могли только мечтать. Но сейчас это вполне реально. Пример 24-летнего полузащитника Кена Сема, вызванного на 4 отборочных матча, это доказывает