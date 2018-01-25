БЕЗ БЭЙЛА И РОНАЛДУ

Волноваться за результат в кубке Испании «Реал» должен был еще после первого матча с «Леганесом». Тогда полурезервный состав Мадрида с большим трудом победил соперника 1:0. И только благодаря голу Иско на последних минутах матча.

Но хрупкое преимущество ничуть не смутило Зинедина Зидана. На ответную игру он вновь не включил в заявку Гарета Бэйла и Криштиану Роналду, а также оставил в запасе Луку Модрича. Зато поставил в оборону двух юных футболистов. А в полузащиту отправил всех тех талантливых футболистов, которые по непонятным причинам не получают достаточно игрового времени. Вероятно, по мнению Зидана, Иско, Ковачич и Асенсио с Бензема на острие атаки должны были обеспечить крупный счет, такой, чтобы о провалах в обороне можно было не думать. Но задумка не сработала. В первом тайме счет открыли гости – Эрасо удивил «Сантьяго Бернабеу» красивым дальним ударом. В начале второго тайма Бензема удалось забить мяч, но через несколько минут «Леганес» вновь вышел вперед. Брошенные в бой Модрич и Карвахаль вряд ли могли уже чем-то помочь. Как и Серхио Рамос, которого передвинули в нападение.

Вот так команда с самым низким бюджетом в лиге лишила «Реал» надежд на еще один трофей. Теперь у Мадрида остается последняя цель – Лига чемпионов.

«ТАК ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ФУТБОЛИСТЫ НЕ ВИНОВАТЫ»

Игроки «Реала» покидали поле под свист с трибун, особенно досталось Зидану, которого болельщики считают главным виновником позорного поражения. Сам тренер после игры признал, что ошибся с выбором состава. Но не жалеет об этом.

«Не понимаю, что произошло. Нельзя так играть. Но я не виню игроков, они старались, боролись, бежали. Не все получилось, как хотелось. Но это моя ошибка, мой промах, я единственный ответственный за этот провал. Злюсь сам на себя. Это худший день в «Реале», но я ни о чем не жалею. Что теперь? Нужно двигаться дальше. Решится ли мое будущее в клубе после матчей с «ПСЖ»? Ну это очевидно!»

В ЧЕМ ОШИБКА ЗИДАНА?

Marca сообщает, что все проблемы тренера начались еще летом, когда Зидан решил отпустить Хамеса, Морату и Пепе. При это «Реал» так и не подписал Мбаппе. В отсутствие других альтернатив, тренер стал выпускать молодых Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте, хотя оба еще не доросли до первой команды. Да и второй вратарь Кико Касилья не слишком надежен, постоянно допускает ошибки. К тому же Зидан все время защищал определенных футболистов, даже когда те играли не на должном уровне.

Также Marca хвалит «Леганес» за блестящую тактику которая заставила «Реал» «бессмысленно посылать мяч в штрафную соперника».