Все у нас не как в Европе: Дед Мороз вместо Санта-Клауса, Рождество 7 января вместо 25 декабря, да и в футболе трансферное окно официально вместо первого дня нового года открывается 25 января.

Правда, эта дата – простая формальность. Продавать и покупать футболистов клубы могут круглый год, просто регистрировать трансферы разрешено лишь в специально отведенные для этого сроки. В России это – с 25 января по 25 февраля.

Несмотря на всю формальность даты, мы все же решили к открытию трансферного окна в нашей стране собрать самые ожидаемые переходы, которые могут состояться уже этой зимой.

Артем Дзюба

Ситуация Артема Дзюбы уже набила оскомину, но для общего понимания, стоит напомнить о ней еще раз. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не видит российского нападающего в составе «Зенита» и отправляет его в ссылку в дубль. Параллельно в клубе заявляют, что игрок травмирован и по этой причине не летит с клубом на сборы. Дзюба в этот момент выкладывает в сеть видео, иллюстрируя свою исключительную физическую готовность. В общем, в клубе конфликт и Артем стоит на выход.

Куда отправиться Дзюба – другой вопрос. На него вроде претендовали и в «Локомотиве» и даже в ЦСКА, но «Зенит» вряд ли согласится усиливать конкурентов в борьбе за титул. Есть варианты с «Уфой» и «Арсеналом», где Артему будут рады, но туда идти не хочет уже сам игрок. Возможно, срастется переход в «Краснодар», но для этого сначала краснодарский клуб должен потерять своего лучшего бомбардира – Федора Смолова.

Федор Смолов



Фото: Gettyimages

Федора Смолова из «Краснодара» никто не гонит. Наоборот, в клубе хотят, чтобы он продолжал забивать за быков как можно больше и чаще. Вот только самому футболисту региональной команде, какой бы хорошей она ни была, наверняка хочется чего-то большего. О вариантах переезда в Европу мы говорить не будем, все-таки повод – открытие трансферного окна в России. Но желающих заполучить игрока хватает и в нашей стране.

Первый из клубов, которые хотят, а главное могут, купить Смолова – московский «Спартак». Видеть нападающего у себя в команде хочет сам главный тренер Массимо Каррера – не просто так же Смолов оказался единственным игроком, не выступающим за «Спартак», которого итальянец включил в список лучших пяти футболистов года во время голосования. Второй претендент – питерский «Зенит».

Олег Шатов



Фото: Gettyimages

С полузащитником сборной России Олегом Шатовым в «Зените» происходит примерно то же самое6 что с Артемом Дзюбой, только без такого острого конфликта клуба с игроком. Футболиста в составе не видит уже второй тренер подряд. Вот Олега и отправили тренироваться в дубль, параллельно подбирая варианты продолжения карьеры.

Видеть Шатова у себя в команде мечтает его родной клуб, екатеринбургский «Урал». Но такой вариант вряд ли будет интересен самому футболисту. Более привлекательные перспективы игрока ждут в ЦСКА и «Спартаке», которые тоже вроде заинтересованы в переходе. Но тут вновь встает вопрос: а на руку ли «Зениту» усиливать конкурентов? Заложником ситуации становится футболист.

Роман Нойштедтер



Фото: Gettyimages

Приезда «нового русского» Романа Нойштедтера в Россию мы ждем с тех пор, как он получил российский паспорт, сыграл за нашу национальную команду и перестал считаться легионером в чемпионате России. Правда, уезжая из Германии футболист выбрал другой путь – в Турцию. Год проведя в запасе «Фенербахче», Роман наконец-то начал получать регулярную игровую практику. Ему уже не за чем ехать в Россию, но на игрока все равно есть спрос.

Еще летом его хотел видеть в своем составе московский «Спартак». Этой зимой желание красно-белых должно было только усилиться. Во-первых, никак не удается достигнуть договоренности по продлению контракта с центральным защитником Сердаром Таски. Во-вторых на сборах «Спартак» на полгода потерял основного защитника сборной России Георгия Джикию, который порвал «кресты». Теперь чемпионам просто необходим футболист в центр обороны. Почему бы и не Роман Нойштедтер?

Никола Максимович



Фото: Gettyimages

Второй вариант усиления центра защиты, над которым работают в «Спартаке» – сербский футболист итальянского «Наполи» Никола Максимович. В Неаполе футболист редко появляется на поле. Однако итальянцы пока не согласились ни на одно предложение «Спартака» по покупке игрока. На данный момент самым приемлемым вариантом выглядит аренда с правом последующей покупки футболиста. Уже в ближайшее время «новый Видич» может приехать в «Спартак» на сборы.

Ахмед Муса



Фото: Gettyimages

Если верить словам главного тренера сборной Нигерии и агента футболиста, возвращение Ахмеда Мусы в ЦСКА – практически решенный вопрос. Вот только клубы пока не могут договориться об условиях сделки. Продавать футболиста в Россию по цене, которую предлагают армейцы «Лестер» не намерен; Так что самый реальный исход – полугодичная аренда игрока. В Англии же у нигерийца не заладилось – и на поле не выходит и в семье проблемы начались.

Эдер



Фото: Gettyimages

Это – не тот Эдер, о котором вы подумали. Сейчас будем рассказывать не об играющем на правах аренды в московском «Локомотиве» португальском Эдере, а о нападающем «Интера» – бразильском Эдере с итальянским паспортом. Еще летом его в своих рядах хотел видеть «Зенит». Этой зимой сине-бело-голубой клуб вполне может покинуть Себастьян Дриусси, которого, кстати, хочет заполучить «Интер». Отличный вариант – обмен баш на баш, Эдера на Дриусси.