«ОСЕНЬЮ НЕ ДОСЧИТАЛИСЬ КАК МИНИМУМ 6 ОЧКОВ»

– Показалось, «Арсенал» прыгнул выше головы, уйдя на перерыв в чемпионате на восьмом месте.

– Нет, никуда он не прыгал. Это мы еще недобрали очков. Разве нет? Вспомните домашний матч с «Уралом» (2:2), обе встречи с «Тосно» (1:2, 2:3). Я конечно не говорю о победах над топ-клубами, а о в тех играх, где мы должны были побеждать, но сделать этого не смогли.

Думаю, если бы удалось сыграть чуть лучше в некоторых матчах, очков у нас было бы больше. На шесть – минимум. Ну и место соответственно повыше.

– Когда в команду пришел Миодраг Божович, насколько сильно изменился тренировочный процесс и микроклимат?

– У каждого тренера свое видение. Миодраг ставит атакующий футбол, он импонирует не только зрителям, но и футболистам. Здесь ведь даже не обязательно у ребят спрашивать, нравится им такой стиль или нет – за все говорит результат. Можно ведь говорить обо всем, но если результата нет, то и подкрепить слова нечем. А у нас он есть.

«ГАБУЛОВА БУДУТ ВЫЗЫВАТЬ В СБОРНУЮ ИЗ «БРЮГГЕ»

– Ваш воспитанник Габулов уехал в «Брюгге». Как оцените его отъезд?

– Владимир принял правильное решение. Если он чувствует силы и потребность попробовать себя в другом чемпионате, почему нет? Тренер вратарей «Брюгге» ведь сказал, что клуб искал голкипера опытного и зрелого, со своей уверенностью и аурой. Команде, видимо, потребовался футболист не на будущее, а под конкретные задачи именно сейчас. Габулов, мне кажется, прекрасно этому соответствует.

Ослабит ли его уход «Арсенал»? Я уже давно придерживаюсь мнения, что нельзя зацикливаться только на одном человеке. Есть тройка вратарей, которая достойна заменить заменить того, кто до этого момента считался первым номером.

– Не рискованно ли уезжать в Европу за полгода до чемпионата мира?

– Ну вызывали Габулова в сборную России из «Арсенала», теперь будут вызывать из «Брюгге». Что в этом такого? Вопрос ведь был не в игровой практике. Владимир сам себе хотел доказать, что он футболист высокого уровня. Кстати, у него сегодня второй матч за новую команду (против «Остенде» – Прим. ред.), я буду смотреть эту встречу.

«ЗАДАЧИ НА СЕЗОН МОГУТ БЫТЬ СКОРЕЕКТИРОВАНЫ»

– «Арсенал» арендовал Обухова у «Зенита». Он будет наигрываться в основе?

– Очень рад, что Игорь пришел к нам. Но у нас есть еще и Левашов с Березиным. Все три вратаря из обоймы не должны с кем-то работать больше. Каждый из трех должен понимать: он способен стать первым. Выделять кого-то на тренировках неправильно, непрофессионально и неэтично.

Мне в тренерской карьере повезло, я видел, как молодые голкиперы растут рядом с мастерами – с Акинфеевым и тем же Габуловым. Поверьте мне, что полевые игроки, что вратари, тянутся за лидерами и прогрессируют в таком случае ощутимо быстрее.

– Каковы задачи «Арсенала» на весну?

– Рассуждать об этом неправильно. Да, была поставлена задача попасть в десятку, но целесообразнее идти от матча к матчу, двигаться поступательно. А потом уже можно и очки считать.

– Десятое место по итогам сезона – суперуспех для «Арсенала»?

– Нет, почему? Это реально! Задача – быть в десятке, а уж там дальше смотрите сами. И почему она именно такая? Видимо, руководство здраво оценивает силы каждого футболиста и команды в целом. Так понимаю, в случае приобретения более мастеровитых игроков, задачи будут корректироваться.