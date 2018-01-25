Никола Максимович перейдет в «Спартак» в самое ближайшее время, это невозможно отрицать после того фотографии серба, выступавшего за «Наполи», в итальянской клинике в сопровождении сотрудников «Спартака». Если медобследование прошло успешно, центральный защитник совсем скоро присоединится к московской команде на сборе. «Спартак» таким образом сделал главное, выполнил основную задачу на зимнее трансферное окно, обострившуюся после травмы Георгия Джикии: москвичи усилили центр обороны.

Полузащитник «Торино» Адем Льяич может перейти в «Спартак», москвичи рассматривают вариант усиления 26-летним сербом. О контактах «Спартака» с итальянским клубом пока информации нет, но по сведениям местной прессы, «Торино» запросит за Льяича 12 млн евро. Летом как раз из-за финансовых расхождений такая сделка не состоялась.

Сергей Еременко все-таки не полетел со «Спартаком» на второй сбор, хотя Массимо Каррера положительно отзывался о нем после первого и анонсировал продолжение просмотра. Пояснений от клуба или игрока пока не последовало, но сам факт отсутствия Еременко-младшего говорит о том, что «Спартак» не собирается приобретать его.

Защитник молодежной команды «Спартака» Одри Зепатта интересует европейские клубы: 18-летнего камерунца хотели бы видеть у себя «Спортинг» и ПСВ, а также «Анжи». Зепатта пока играет только в молодежном первенстве, однако в планах «Спартака» сохранить футболиста, подписать с ним новый контракт и весной привлечь к работе с основной командой. Зепатта в «Спартаке» с февраля 2017-го.

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Леонид Слуцкий будет работать в России, однако не главным тренером. «Ростов» объявил о том, что Слуцкий стал консультантом клубной академии. В первый же рабочий день Леонид Викторович провел семинар для детских тренеров и отметил, что общение с ними и ему самому очень полезно. Возглавляет академию Роман Адамов – воспитанник Слуцкого, а у самого тренера есть собственная футбольная школа неподалеку в Волгограде. Бывший тренер ЦСКА и «Халла» уже озвучил возможный план совместной работы волгоградских и ростовских специалистов – таким образом, в южной части России может получиться мощный образовательный кластер. Сам Слуцкий, очевидно, через какое-то время вернется к тренерской работе, а деятельностью консультанта он заполняет образовавшуюся паузу.

«Ростов» для основного состава готов купить форварда Кхаму Биллиата, который выступает в чемпионате ЮАР за «Мамелоди Сандаунс». Игроку из Зимбабве 27 лет, в 8 матчах текущего сезона он пять раз забил и отдал три голевых паса. Кроме «Ростова», на Биллиата претендует азербайджанский «Карабах».

В «Динамо» может перейти ганец Абдул Теттех – это 27-летний центральный полузащитник, который сейчас играет за «Лех», а до этого выступал в том числе в Испании за «Леганес» и «Гранаду». Москвичи потратят на Теттеха чуть больше миллиона евро.