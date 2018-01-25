Встреча с Каннаваро

Подготовка «Зенита» и «Селтика» к очным встречам в Лиге Европы примерно похожа: от начала года до 15 февраля команды должны провести по шесть игр. Разница заключается только в их статусе. За январь команда Брендана Роджерса успела отдохнуть, слетать в Дубай на короткий сбор, а потом выиграть по матчу в Кубке и чемпионате Шотландии. К первой игре с российским клубом шотландцы отыграют еще три тура в премьер-лиге и проведут игру Кубка.

Петербуржцам только и остается готовить себя контрольными матчами, хотя накануне встречи со «Славией» Анатолий Тимощук говорил, что подход к спаррингам будет как к официальным играм. С такой точки зрения «Копенгаген» оказался не лучшим вариантом: «Зенит» разгромил соперника, но и не встретил серьезного сопротивления. Куда лучше датчане себя проявили через три дня, судя по нулевой ничьей с «Гуанчжоу Эвергранд». К слову, против китайской команды, которую тренирует Фабио Каннаваро, зенитовцы сыграют в воскресенье, но со своим соотечественником Роберто Манчини уже успел кое-что обсудить. Оба товарищеских матча проходили на одном и том же стадионе.

Кокорин – капитан, Кузяев – защитник

После победы над «Копенгагеном» главный тренер «Зенита» был доволен всем: и молодыми футболистами, и автором дубля Андреем Панюковым, и вообще теми составами, в которых команда отыграла матч. Перед «Славией» настроение изменилось, и Манчини уже говорил о травмированных. Роберто не назвал имен, но оказалось, что по индивидуальной программе работали Доменико Кришито, Леандро Паредес и Кристиан Нобоа. Все трое и пропустили игру с чешской командой. Зато в общую группу вернулся Игорь Смольников, и он попал в заявку.

Защитник появился на поле во втором тайме, а с первых минут на его позиции пробовался Далер Кузяев, хотя один из последних таких опытов в 2017 году ни к чему хорошему не привел (с того фланга пропустили от «Урала»). В обороне у самого разностороннего игрока «Зенита» снова возникали проблемы, не очень активно он и поддерживал атаку, как это делал Юрий Жирков. Другой ход Манчини сработал: это игра с двумя нападающими на острие атаки, где в пару объединили Заболотного и Кокорина.

Номинальных форвардов было даже трое: с фланга россиянам помогал Себастьян Дриусси. Аргентинец мог постоянно меняться позициями с Кокориным, но главное полезное действие он сделал именно как полузащитник. На нем большая заслуга в организации первого гола. Протащив мяч по флангу, Дриусси нашел на линии штрафной Ерохина, а тот быстро прокинул мяч Кокорину. Капитан «Зенита» избежал офсайда и точно пробил.

Манчини нарушил план

«Славия» точно смотрелась интереснее «Копенгагена» – по крайней мере, в первом тайме. Летом в чешской команде появилось немало любопытных игроков: в один день с подписанием Данни клуб приобрел Халила Алтынтопа и Руслана Ротаня. Турок против «Зенита» не сыграл, а украинский полузащитник уже уехал в киевское «Динамо». Зато на поле вышел Томаш Нецид, который был готов бить с любой позиции. Проблем доставил и Данни: зенитовские защитники легко пустили его себе за спину, но у экс-капитана сине-бело-голубых не получился удар по воротам. А свой лучший отрезок «Славия» выдала после гола Кокорина. Активный прессинг у ворот Андрея Лунева давал результаты, только реализация была нулевой. Тот же Нецид получил шикарный пас от Мамманы, но не смог точно пробить.

Нападающие «Зенита» так свои моменты не транжирили. Заболотный в первом тайме активно шел в борьбу, и свой гол забил в такой же манере: потолкался, убежал к воротам и реализовал выход на один.

Манчини не исполнил свой изначальный план по заменам (7-8) и в середине второго тайма убрал с поля всех кроме Ерохина. Перед этим как раз «Славия» отыграла один гол благодаря удару Милана Шкоды, который принял капитанскую повязку после ухода Данни. Экс-зенитовец со скамейки точно должен был оценить третий мяч в ворота своей команды. Быстро разыграв штрафной, Смольников покатил мяч под удар Ерохину, и он не промахнулся. Такие голы были и во времена выступлений Данни.

Второй состав «Зенита» не отстал от основы. Панюков мог бы быть единолично лучшим бомбардиром команды на сборах, но не использовал свой выход к воротам. Зато удачно сыграл на подборе и подарил гол недавнему имениннику Богаеву. Но круче всех исполнил Денис Терентьев, которого тренеры перебрасывают то на правый фланг защиты, то на левый. Зенитовец продолжил дело Жиркова, пошел в атаку и добил «Славию» прекрасным ударом с угла штрафной.

После двух товарищеских матчей соотношение голов у «Зенита» – 10 забитых и 1 пропущенный. Только бы не получилось так, что все зенитовские мячи будут забиты на сборах, а на Лигу Европы не останется ничего.