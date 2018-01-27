Александр Анюков официально продлил контракт с «Зенитом», чтобы играть и тренировать во второй команде. Несмотря на слухи о том, что такой вариант поначалу не устраивал игрока, Александр согласился на предложение клуба остаться в структуре. «Очень хочу играть в футбол, чувствую в себе силы для работы, и, конечно, огромное желание защищать цвета «Зенита», – сказал Анюков после подписания. Конечно же, у него перед глазами пример Константина Зырянова, который три с половиной года назад принял такое же решение, начал играть за «Зенит-2» еще во втором дивизионе, а теперь стал главным тренером этой команды.

Артем Дзюба и Иван Новосельцев согласны получать в два раза меньше, только бы играть – за этим футболисты «Зенита» идут в «Арсенал» к Миодрагу Божовичу. Губернатор Тульской области не раскрыл деталей переговоров, но косвенно подтвердил сам их факт. Что еще более важно, ни Дзюбы, ни Новосельцева нет в числе зенитовцев, улетевших на сбор со второй командой. В первую их точно не включат, значит до финальной договоренности и официального объявления об аренде в «Арсенал» осталось немного времени. В то же время Олег Шатов улетел тренироваться с «Зенитом»-2, по его будущему еще много вопросов. Решение идти в команду более скромного уровня на значительно ухудшенные финансовые условия – важное и очень достойное решение Дзюбы с Новосельцевым. Защитнику уже сложно будет за десять матчей доказать нужность сборной России, а вот у форварда значительно прибавляется шансов.

«Зенит» действительно готовит супертрансфер: Николас Гайтан может переехать в Петербург уже зимой. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что этот игрок может покинуть его команду. Он не уточнил, на какой стадии находятся переговоры, но отметил, что и он, и футболист сейчас просто ждут развития ситуации. По информации испанских СМИ, самый реальный вариант – аренда 29-летнего аргентинца с правом летнего выкупа. Этот трансфер может быть очень удобным для «Зенита», потому что, во-первых, сильный игрок с опытом игры в испанской лиге, приходит на весну без больших затрат, а, во-вторых, потому что ему вряд ли понадобится много времени на адаптацию с учетом многих лет в Европе и многих соотечественников в команде.

Кроме того:

«Спартак» рассматривает покупку марокканца Аделя Таарабта как усиление центра поля, если не получится оформить трансфер полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни. Таарабт принадлежит «Бенфике», а выступает за «Дженоа».

Сергей Еременко прибыл на второй сбор «Спартака», хотя прежде появлялась информация о том, что Массимо Каррера отказался от подписания этого игрока. Главный тренер «Спартака» отзывался о Еременко положительно, наверняка у него появятся дополнительные шансы.

Андреас Гранквист договорился о летнем подписании с «Хельсингборгом». Швед, которому по ходу весенней части премьер-лиги исполнится 33, не собирается продлевать контакт с «Краснодаром» и планирует перейти в клуб, где начинал профессиональную карьеру.

На Павла Погребняка претендует «Ростов», а «Тосно» размышляет о таком варианте усиления атаки. Параллельно со спором, где форвард пытается доказать свою правоту «Динамо», у него появляются варианты продолжения карьеры среди соседей по турнирной таблице.