СОСТАВ НА «НИЦЦУ»

На завершающий контрольный матч первого сбора Юрий Семин выпустил состав, близкий к тому, что сыграет против «Ниццы». Да и соперник для проверки готовности неплохой. Шведский «Эстерсунд», как и «Локо», вышел в плей-офф Лиги Европы и сыграет с лондонским «Арсеналом». Так что уровень подготовки обеих команд приблизительно одинаков.

Наконец-то вернулся в основу Гилерме. И практически с первых минут дал понять, что набрал кондиции и готов играть. И в одном из моментов лихо подстраховал Фернандеша. Португалец потерял мяч в центре поля и «привез» контратаку. Но Гилерме вовремя выбежал из ворот и выбил мяч прямо из-под носа нападающего «Эстерсунда». Атака казалась сопернику настолько перспективной, что тот даже вскрикнул с досады. А Мануэл скоро исправился, поддержал в атаку, получил пас, обыграл защитника и отправил мяч в дальний от вратаря угол ворот.

Первый тайм «Локомотив» провел мощно в атаке, но довольно слабо в обороне. Для полноты картины в этом составе не хватало только Алексея Миранчука. Зато Антон сыграл за двоих – сначала отдал голевую передачу Фернандешу, а потом забил и сам.

КОЛОМЕЙЦЕВ – НОВЫЙ КОЗЫРЬ?

Осенний отрезок чемпионата Александр Коломейцев завершал в стартовом составе. И на первом предсезонном сборе всегда оказывался в так называемой основе, а не в смешанном составе. Похоже, на данный момент полузащитник выигрывает конкуренцию у Тарасова и Михалика. Коломейцев играет незаметно, но часто полезно, к тому же по ходу матча может менять позиции без большой потери эффективности. Да и пробить по воротам умеет. Так что вариант интересный, как на замену, так и в стартовый состав. Может, окажется неожиданным для «Ниццы».

ЧОРЛУКА И АРИ: РАССЧЕТ НА ЧЕМПИОНАТ?

Оба футболиста до сих пор не готовы играть все 90 минут и появляются в довольно смешанных составах. Не исключено, что их все еще берегут. Например, к главным матчам чемпионата, ведь впереди встречи со «Спартаком», «Краснодаром» и «Зенитом».

С первых минут второго тайма у «Локомотива» появились Ари и Алексей Миранчук. Они заменили Эдера с Фарфаном. Интересно, что в линии обороны замены у «Локо» последовали не сразу. Хотя защита в этом матче оставила тревожные ощущения. Особенно часто соперник прорывался по флангу Лысова. Там ему на подмогу приходил Фернандеш и выручал молодого игрока. Во втором тайме центральных защитников уже не выручил никто, и «Эстерсунд» сократил отставание в счете.

И все-таки шведско-африканским талантам «Эстерсунда» все еще далеко до самбы, которую время от времени устраивает атакующая линия «Локомотива». Алексей Миранчук и Ари организовали красивейший третий гол. Брат сделал пас на бразильца на линии штрафной, тот в касание вернул мяч полузащитнику. Дальше Миранчук спокойно переиграл вратаря «Эстерсунда» – 3:1.

Шведы, однако, нисколько не расстроились. Продолжили идти вперед и сумели сравнять счет. Оба раза не лучшим образом сыграла оборона железнодорожников. И это единственный негативный момент в игре с соперником уровня Лиги Европы.

«Локомотив» – «Эстерсунд» – 3:3 (2:0)

Голы: Фернандеш, 17 (1:0). Ан.Миранчук, 41 (2:0). Хопкат, 49 (2:1). Ал.Миранчук, 59 (3:1). Годдос, 68 (3:2). Годдос, 80 (3:3)

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Пейчинович (Чорлука, 71), Кверквелия, Лысов (В.Денисов, 76), И.Денисов, Коломейцев, Ан.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Ал.Миранчук, 46), Эдер (Ари, 46)

«Эстерсунд»: Кейта, Петтерсон, Сандберг, Хопкат, Геро, Аиеш, Сема, Нури, Муклиби, Годдос, Теки

Предупреждения: И.Денисов, 35. Ари, 75. В.Денисов, 84