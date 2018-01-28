Андреас Гранквист уйдет из «Краснодара» и вернется в Швецию – это главная новость дня, она официально подтверждена всеми сторонами. Центральный защитник доиграет в России до конца сезона, а затем перейдет в «Хельсингборг» – клуб, где начинал карьеру, будет выступать за команду из родного города.

Исчерпывающие поясняющие комментарии дали и сам игрок, и «Краснодар». В клубе подчеркнули, что предлагали Гранквисту новый контракт – по слухам, это было соглашение на два года с зарплатой 3,5 млн евро за сезон. Однако швед принял окончательное решение вернуться в родную страну.

– Я решил летом вернуться домой. Вот уже 12 лет я и моя семья живем за пределами Швеции и очень скучаем по нашей родине, – сказал Гранквит. – Мы с женой сейчас ждем второго ребенка и думаем, что лучшее место проживания для нас – это родной город Хельсингборг.

Швед пообещал, что в десяти оставшихся матчах сделает все, чтобы команда пробилась в Лигу чемпионов – и это вполне реально. Если «Краснодар» войдет в тройку и сможет бороться хотя бы в квалификации главного еврокубка, его уже можно будет утвердить в листе российских топ-клубов. Хотя по организации жизни и сопутствующим условиям и без этого в Краснодаре все по высшему разряду.

Гранквист четыре с половиной года назад назад был одной из первых дорогостоящих покупок «Краснодара», тем переходом игрока сборной Швеции из Серии А клуб только начинал намекать на борьбу за Лигу чемпионов. Будет очень красиво, если как раз с помощью Гранквиста в последних матчах с его участием «Краснодар» как раз завоюет право там сыграть.

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