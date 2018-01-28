Кришито поехал домой

На последний матч дубайского сбора Роберто Манчини не стал изобретать новый состав, а поставил тот вариант, который отбегал больше 60 минут в игре со «Славией». То есть Кузяев снова закрывал правый фланг защиты, на краях в средней линии обосновались Ригони и Дриусси, а в нападении играл дуэт Кокорина и Заболотного. По остальным позициям никаких сюрпризов не было.

На текущий момент такой состав можно называть оптимальным: он и команде Данни оставлял немного шансов, и против «Гуанчжоу» играл уверенно. Но нужно еще учитывать проблемы других основных игроков, на которых тренеры «Зенита» рассчитывают. Когда они все разрешат, то Манчини будет ставить их. Сейчас это больше касается защитников. Доменико Кришито пропустил два последних спарринга из-за травмы. Причем перед встречей с китайской командой капитан сине-бело-голубых вообще покинул Дубай и поехал лечиться в родную Италию. Похоже, в ближайшие дни оттуда снова посыпятся новости, как игрок хочет играть дома и отказывается продлевать контракт с «Зенитом», истекающий 30 июня.

По медицинским причинам в расположении команды также нет Бранислава Ивановича. Только серб в отличие от Кришито уехал в Петербург. Он и медосмотр проходил отдельно от одноклубников, и с первого дня сбора занимался индивидуально. Очевидно, что когда Иванович будет здоров, место на фланге защиты ему гарантировано: уж очень уверенно он там действовал по ходу осени.

Перерыв на молитву

Когда главный тренер «Гуанчжоу» Фабио Каннаваро встречался с Манчини в четверг, он выглядел взволнованным. По крайней мере на той фотографии, которую «Зенит» разместил в своем твиттере. Чемпион мира-2006 второй раз в карьере тренирует «Эвергранд» (впервые он там работал с 2014 по 2015 годы), и в нынешнем межсезонье результаты его не радуют. В Дубае неизменный чемпион Китая с 2011 года проиграл аутсайдеру бельгийского чемпионата «Эйпену», а также не смог выиграть у «Брондбю» и «Копенгагена».

Вот и против «Зенита» «Гуанчжоу» не показал чего-то выдающегося. Китайцы зацепились за игру в середине первого тайма, но помогли обстоятельства вне поля. В этот момент из мечети, находившейся где-то за пределами стадиона, очень громко звучала вечерняя молитва. Прошлым матчам сине-бело-голубых в Дубае этот шум не мешал, но в этот раз местный арбитр решил остановить игру, чтобы дождаться, пока оратор дочитает текст до конца. Он снова объявился в конце первой половины матча, только судья дал футболистам спокойно играть.

После внезапной остановки петербуржцы дали сопернику нанести опасный удар по воротам Лунева и быстро ответили парой голов. Очень здорово разыгрывал угловые Юрий Жирков. После его первой попытки дальний удар Ригони получился немного неточным, но вторая подача привела к голу Дриусси.

Двумя минутами позже прострел с того же фланга замкнул Кокорин, снова надевший капитанскую повязку. У него три гола в трех контрольных матчах.

Новый шедевр Терентьева

В одном темпе с лучшим бомбардиром «Зенита» идет и новичок Заболотный. В каждой игре у него есть моменты, и пока ему удается реализовывать хотя бы один. Вот и «Гуанчжоу» Антон забил в удобном для него стиле: опередил вратаря на ближней штанге и головой перевел мяч в ворота.

«Гуанчжоу» пришлось заканчивать матч в меньшинстве. В товарищеских играх могут разрешить замену удаленного футболиста, но в случае с Чжан Линьпэном, грубо сыгравшим против Дриусси, арбитр этого не позволил. Манчини же, как в игре со «Славией», потратил десять замен (полный матч провел только Кузяев), причем половину использовал в последние десять минут. От запасных он тоже дождался гола, и снова это был шедевр Дениса Терентьева. После «пушки страшной» в ворота чешской команды защитник решил сыграть технично: отыгрался с Полозом и Капленко и из штрафной нанес точный удар.

Однако запас свой микроматч завершил со счетом 1:1. Молодой дуэт защитников Скроботов-Каккоев проиграл борьбу в своей штрафной и позволил Гао Лину без препятствий забить Лодыгину. Однако общее впечатление от сбора это не должно испортить. «Зенит» пока подходит к «Селтику» в очень уверенном состоянии. Остается закрепить дело на турецком сборе, который пройдет со 2 по 13 февраля.