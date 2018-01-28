В конце октября после 15-го тура, когда «Ахмат» на своем поле упустил победу над «Анжи» (1:1) на шестой компенсированной минуте, Олег Кононов покинул пост главного тренера клуба из Чеченской Республики. Исполняющим обязанности наставника «Ахмата» стал 33-летний Михаил Галактионов. Под его руководством команда набрала 8 очков в пяти встречах. 14 декабря после матча с «Зенитом» (0:0) с Галактионовым подписали полноценный контракт на 3,5 года. Он стал самым молодым главным тренером клуба премьер-лиги.

– Как оцените 26 набранных очков после 20 туров и седьмое место перед зимней паузой?

– Мы могли быть выше – где-то не повезло, где-то сами виноваты в потере очков.

– И все-таки: вы ближе к зоне стыков (у «Амкара» 21 очко и 13-е место), чем к зоне еврокубков (пятое место и 35 очков у ЦСКА).

– Мы не оглядываемся назад и смотрим только вперед. Уровень соперников сильно подравнялся. Сейчас любая победа или поражение либо поднимает команду вверх, либо опускает вниз в турнирной таблице. Мы к каждой игре стараемся подходить максимально ответственно.

– Под вашим руководством «Ахмат» провел пять матчей: две победы, две ничьи и поражение в Краснодаре. Какой из них можете выделить?

– Все они были ровные. Вот в Краснодаре мы точно не заслуживали поражения. Даже могли победить.

– Думал, что назовете нулевую ничью с «Зенитом».

– Мы имели большое преимущество в первом тайме, но и «Зенит» получал шансы, чтобы забить. Здесь результат закономерен.

– Нет ли в Грозном комплекса перед грандами российского футбола «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом»?

– Точно нет. «Ахмат» – самобытная команда. Мы уважаем всех соперников, можем дать бой любой команде и победить.

– Какая задача была поставлена перед «Ахматом» в начале сезона?

– Мне трудно говорить, поскольку тогда с командой работал Олег Кононов.

– Руководство мечтает о еврокубках?

– Безусловно, в них хотят играть все. В Грозном – отличные условия, прекрасные болельщики. Город и Республика этого заслужили. Будем стараться осуществить эту мечту.

– Как прошел первый сбор?

– Он прошел очень продуктивно. Все, что наметили, выполнили. Игроки, за исключением одного-двоих, тренировались в общей группе. Провели две контрольные встречи и дважды выиграли.

– Довольны действиями своих футболистов в этих матчах?

– Любые победы радуют. А здесь еще наши игроки были под нагрузкой. Но качество игры, конечно же, нужно улучшать.

– Это ваш первый сбор в качестве главного тренера клуба премьер-лиги. Возникали ли сложности?

– Проблем не было. Но насколько эффективна подготовка, покажет концовка чемпионата России.

– Планируете усилиться в зимнее трансферное окно?

– У нас есть наработки. Надеюсь, в ближайшее время в команду придет качественный игрок.

– В какую линию?

– Это не корректный вопрос по отношению к игрокам, которые находятся в команде.

– Первая игра у «Ахмата» после возобновления чемпионата страну с «Арсеналом» в Туле. Что скажете по возможному приходу в эту команду нападающего «Артема Дзюбы?

– Я слышал про такую возможность. Но пока комментировать нечего. В любом случае, мы будем готовиться к каждому конкретному матчу.