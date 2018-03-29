Разговоры о бойкоте чемпионата мира в России продолжаются, а главы государств отменяют приезд на турнир. Но существуют ли сейчас условия, при которых возможен полномасштабный бойкот ЧМ-2018?

История бойкота международных соревнований обширна, но в основном связана с периодом холодной войны. Что же мы слышим сейчас – эхо этого геополитического явления?

В 1976 году причиной бойкота Олимпиады стала расовая дискриминация в Южной Африке, в 1980-м ввод советских войск в Афганистан. Четырьмя годами позднее уже СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе просто в ответ на действия США на предыдущей Олимпиаде. Теперь же на первый план выходит вероятность причастности России к отравлению нервно-паралитическим газом на территории Великобритании.

Именно премьер-министр страны Тереза Мэй стала своеобразным рупором, призывающим к бойкоту чемпионата мира в России не только собственную сборную, но и страны-партнеры. Но может ли чемпионат мира в России по футболу стать объектом широкомасштабного бойкота? Своим мнением по этому вопросу с финским изданием Helsingin Sanomat поделился профессор Салфордского университета Саймон Чадвик. По его мнению, дипломатический бойкот, особенно на самом старте соревнований, стал бы актом показательного презрения к России.

«Мне не кажется, что это может изменить отношение самого Путина к чемпионату мира. Возможно, что дипломатический бойкот даже окажется ему на руку. Он сможет в очередной раз доказать, что все страны относятся к России враждебно», - рассказывает профессор.

Чадвик даже находит своеобразное сходство между президентом РФ и тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. «Путин – новый Жозе Моуринью. Моуринью всегда настраивает свои команды так, будто против них играет весь мир. Путин пытается действовать также и в дипломатии», - подчеркивает Чадвик.

Но какое влияние может оказать бойкот чемпионата мира в самый разгар футбольного праздника?

«Давайте предположим, что в финале сыграют Англия и Германия. Конечно, это маловероятно, но все же. В таком случае бойкот будет более масштабным событием, потому что традиционно на финальных матчах крупных спортивных соревнований присутствуют главы государств. Вот тогда эффект от бойкота будет сильнее», - объясняет профессор Салфордского университета.

И все же нужно четко понимать, что так просто отозвать свою футбольную команду с чемпионата не получится. ФИФА прочно стоит на том, что государство не может использовать политику в футболе. В таком случае, любому государству, которое попытается отозвать сборную с чемпионата мира, нужно будет убедить чиновников ФИФА в отсутствии политической составляющей. То есть такое решение было принято самими футболистами. Также это намерение должна подтвердить комиссия ФИФА. Это одна из многих причин, по которым полномасштабный бойкот состояться не может.

Кроме того, Саймон Чадвик уверен, что и на массовость дипломатическому бойкоту претендовать будет сложно. Эксперт видит в этом причины, связанные с экономической составляющей организации матчей.

«Тут речь идет о геополитическом кризисе этого столетия, в котором происходит противостояние Востока и Запада. К этому можно отнести и международную торговлю, и соцсети», - рассказывает профессор.

По мнению Саймона Чадвика, в случае с бойкотом экономические связи и затраты перевесят желание бойкотировать чемпионат мира. Особенно, учитывая нестабильность бюджета ФИФА, и инвестиции отдельных государств в проведение турниров под эгидой этой организации.

«Если даже ФИФА отменит чемпионат мира в России, то скорее всего Россия подаст на организацию в суд. Одновременно с этим ФИФА уже успела вложить огромную сумму в организационные вопросы турнира в России, продажу билетов, маркетинг. Очень маловероятно, что ФИФА захочет терять деньги», - поясняет Чадвик.

В экономическом вопросе важно учитывать и спонсорские контракты. Один из главных партнеров ФИФА – мировой производитель природного газа "Газпром". После того, как из-за коррупционного скандала от ФИФА отвернулись западные корпорации, на их место пришли китайские гиганты – Yadea, Mengniu, Vivo и Wanda.

«У Китая особые отношения с Россией. Можно легко предположить, что даже если ФИФА начнет угрожать России, то именно Китай надавить на организацию через своих компаний-спонсоров», - рассказывает профессор.

В сухом остатке получается, что для полноценного бойкота осталось слишком мало времени. Максимум, чего можно ожидать, - это дипломатический бойкот, отсутствие на турнире глав определенных государств. Возможно, что некоторые сборные решат отказаться от интервью для российских СМИ или же введут запрет на открытые тренировки. В итоге, даже при большом желании некоторых стран бойкотировать чемпионат мира в России, закулисные экономические силы вовремя подключатся, чтобы минимизировать потери столь выгодного для них турнира.