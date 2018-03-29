Если ЧМ-2018 пропустит мировая политическая элита, то где гарантии, что многие спортивные чиновники не проигнорируют Конгресс ФИФА в Москве?

СЮР В «ЭКСПОЦЕНТРЕ»

Вопрос не праздный. Потому что 13 июня, то есть ровно за сутки до первого матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, в нашей столице в рамках заседания 68-го Конгресса ФИФА пройдут выборы будущих организаторов ЧМ-2026. В голосовании должны принять участие 206 делегатов. Претендентов всего двое. Первый – Марокко. Второй – совместная заявка Мексики, Канады и… США.

Нетрудно представить себе резонанс, который вызовет возможная победа на выборах американцев. Чем ближе турнир в России, тем громче и многочисленнее призывы мировых политиков бойкотировать ЧМ-2018. Штаты, разумеется, - в первых рядах возмутителей спокойствия. И тут их в московском «Экспоцентре» (!) объявят хозяевами ЧМ-2026… Есть в этом что-то сюрреалистичное, не находите? Подобный сценарий не укладывается в голове. Так, может, он и не реализуется?

ШАНСЫ МАРОККО РАСТУТ

Стоит напомнить: выборы планировали провести в 2020 году. Но процесс был ускорен как раз по инициативе США, спровоцировавших глобальные перемены в руководстве ФИФА. Экс-глава этой организации Йозеф Блаттер, как известно, списан в утиль за коррупцию. Новый – Джанни Инфантино – теперь на каждом углу декларирует идею кристальной чистоты предстоящего голосования. Представители США, которые до сих пор считают нечестным свой проигрыш Катару в борьбе за ЧМ-2022, президента ФИФА в этом полностью поддерживают. Но вряд ли они планировали, что голосование по их заявке пройдет именно в Москве и именно в той атмосфере, какая сложилась в международных отношениях сейчас.

У американцев, кстати, на выборах в Москве права голоса не будет. Так что они вполне могут и отказаться от визита в Москву. Но ведь нельзя исключать вероятность неприезда на Конгресс ФИФА представителей тех стран, правительства которых уже объявили о своем бойкоте чемпионата мира в России. то есть, Англии, Исландии, многих западноевропейских стран - то есть, как раз тех, кто, скорее всего, собирался поддерживать североамериканскую заявку. А значит, их отсутствие вполне может поменять расклад в пользу марокканцев.

Блаттер, кстати, не так давно у себя в твиттере заявил, что считал бы Марокко «логичным победителем» выборов. Дескать, совместные заявки после 2002 года ФИФА предпочитала «зарубать», а Африка заслужила повторного шанса после не самого успешного ЧМ-2010. Мнение швейцарца, по понятным причинам, нельзя считать объективным. Но Блаттеру все чаще вторят и мировые масс-медиа: изначально выглядевшие почти нулевыми шансы Марокко поступательно ползут вверх. Одновременно с ростом недовольства действиями президента США Дональда Трампа. Причем, речь идет вовсе не о его отношениях с Россией, а об ограничениях для мигрантов, строительстве стены на границе с Мексикой (интересный фон для совместной заявки, не так ли?), и объявление Иерусалима столицей Израиля.

КТО ЗА УКРАИНОЙ?

Так или иначе, но возможный бойкот Конгресса ФИФА проамерикански настроенными футбольными чиновниками, может дорого стоить американцам - заявка США, Канады и Мексики рискует провалиться. Несмотря на сумасшедшую инфраструктуру (23 города с современными аренами) и баснословный рекламный потенциал. Для победы на выборах при полной явке нужны 104 голоса. Однако сокращение общего числа делегатов уменьшит и «проходной балл». Что, безусловно, на руку Марокко.

ФИФА принимает заявки на участие в Конгрессе до 13 мая. Пока никто официально не отказался. Но, как уже стало известно нашему изданию, Украина не планирует посылать в июне в Москву своих представителей. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией в ФФУ.

Стоит за этой первой ласточкой потянуться остальным (Великобритании, Исландии, Польше и так далее по списку) – и американские планы заполучить долгожданный мундиаль с высокой вероятностью полетят в тартарары.

Если, конечно, не случится чего-то совсем уж неожиданного - например, переноса выборов места проведения чемпионата мира-2026 куда-нибудь подальше от России. Конечно, сейчас подобный план даже не обсуждается, и ФИФА на своем официальном сайте обещает решить судьбу чемпионата в Москве. Но опыт последних лет убеждает: в спортивной политике сегодня возможно все.