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Помимо РФПЛ в нашем футболе существуют и другие лиги. Там игроки не могут позволить себе поехать в Монако выпить шампанского, а их дети ходят в обычные муниципальные сады. Один из таких игроков – Алексей Померко. Хавбек выступал в элите за «Краснодар», «Крылья Советов», «Оренбург», а сейчас помогает «Томи» не вылететь из ФНЛ.

«ПЕРЕЖИВАЮТ ТЕ, У КОГО НЕТ НАКОПЛЕНИЙ»

– Расскажите о жизни в Томске. Как семья относится к переездам?
– Где бы ни играл, мои близкие находятся со мной, поддерживая во всем. Сейчас снимаем квартиру в Томске. Прежде всего стараемся обеспечить комфорт нашему четырехлетнему ребенку. Ему-то как раз нравятся переезды, он не против оказаться в новом садике. Да и супруга привыкла, хотя на ней лежит вся подготовка – сбор вещей, организация.

– Клуб оплачивает вам жилье?
– В «Краснодаре» были зарплата, премиальные. Клуб оплачивал перелеты, проживание, питание на выездах. Но квартиры и автомобили оплачивали сами футболисты. Машины выбирали простые, на автомате – Hyundai Solaris, например. Но хочу отметить, что клуб всегда оказывал помощь в поиске квартиры, решении бытовых вопросов, встречи родных.

В средних командах ФНЛ вопрос с жильем решается следующим образом: выделяется определенная сумма, на которую можно рассчитывать. Обычно приходится добавлять к этой сумме из своего кармана. В «Томи» именно такая система. Еще клуб оказывает помощь с поиском жилья – предлагает услуги риелторов. На выездах «Томь» оплачивает все необходимое: гостиницу, питание, трансфер. С удивлением узнал, что в некоторых хоккейных командах игроки должны кормить себя сами. В моем понимании, клубное руководство должно обеспечить всем необходимым, чтобы спортсмены могли спокойно подготовиться к игре.

– Вам часто задерживают зарплату?
– В Оренбурге подобного не случалось, в Томске также нет существенных задержек. В любом случае они меня не напрягают – привык иметь финансовую «подушку безопасности». Переживают те, у кого сложная ситуация с деньгами. Это касается молодежи, у которой пока нет накоплений. В «Крыльях Советов», бывало, задерживали зарплату на пару месяцев.

Алексей ПОМЕРКО ПОЛУЗАЩИТНИК РОДИЛСЯ 3 мая 1990 года в Городовиковске, Калмыкия. КАРЬЕРА Выступал за московские «Торпедо» (2008) и «Локомотив-2» (2011), «Амкар» (2009–2011), нижегородскую «Волгу» (2012), «Химки» (2012–2013), «Шинник» (2013), «Краснодар» (2014), «Крылья Советов» (2014–2016), «Оренбург» (2016–2017). С сентября 2017 года – игрок «Томи». ДОСТИЖЕНИЯ Победитель Кубка Содружества в составе молодежной сборной России (2012).

«ЛЮБЛЮ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ»

– Когда вы последний раз спускались в метро?
– Люблю метро и вообще общественный транспорт – без пробок можно расписать свой день по часам. Еще удобно посмотреть что-нибудь или почитать – руки-то свободны. Сажусь за руль или вызываю такси, только когда это действительно удобно и оправданно. Супруга чаще водит наш семейный автомобиль. Одной машины вполне достаточно.

– Случались моменты в жизни, когда понимали, что футбол не прокормит вас и вашу семью?
– Не было таких мыслей. Уверен, что смогу прокормить семью в любом случае – даже если не буду заниматься футболом.

– А в начале карьеры всегда хватало на жизнь?
– Мне повезло: быстро прошел путь в дубле, не знал трудностей с ограничением финансовых ресурсов. Но большинству молодых игроков приходится нелегко – надо жить на базе, экономить на всем. А если на базе еще и не кормят, то заработанные деньги уходят в основном на питание.

– В каком клубе начали откладывать деньги?
– Начиная с самой первой команды, «Торпедо», я экономил. У меня не было раздутых потребностей, нерациональных трат. Сейчас у меня есть кредитная карта, но использую ее только для накопления бонусов, например, авиа-милей.

– Существует устойчивое мнение, что футбол предполагает красивую жизнь – автомобили, поездки, деньги. Вы можете назвать свою жизнь красивой?
– Считаю, мне повезло заниматься любимым делом, приносящим радость и удовольствие, за которое еще и неплохо платят. Но футболисты также сталкиваются с трудностями, не все так просто. У многих есть кредиты, долги. Но в целом согласен: наша работа хорошо оплачивается.

– Надолго хватит денежных средств, если вдруг окажетесь без работы?
– Думаю, года два продержусь.

350 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ БЕЗ УЧЕТА ПРЕМИАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЛА СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ИГРОКА «ОРЕНБУРГА» В СЕЗОНЕ 2016/17, КОГДА ЗА КОМАНДУ ВЫСТУПАЛ ПОМЕРКО.

«НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ СЛАБЕЕ МНОГИХ РЕБЯТ ИЗ РФПЛ»

– Вы выступали в РФПЛ, но сейчас играете лигой ниже. Объективно вы слабее футболистов элитного дивизиона?
– Видимо, сейчас я не дотягиваю до уровня премьер-лиги. Но буду стремиться вернуться туда. Все зависит от меня, моего футбольного мастерства. Хочется вместе с «Томью» выйти в «вышку», однако в этом сезоне перед командой стоит задача не вылететь из ФНЛ. Вот в следующем будем стремиться к новым высотам. Хотя, честно говоря, не считаю себя слабее многих ребят из РФПЛ.

– Кстати, за кем следите в премьер-лиге?
– Нравится сбалансированная игра «Локомотива», команда оправданно занимает первое место. Буду рад, если она станет чемпионом.

– Есть ли планы остаться в Томске?
– Это зависит от многих факторов – желания клуба продлить со мной контракт, целей клуба на следующий сезон, финансовой ситуации. Все быстро меняется. Не знаю, что будет через два месяца.

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