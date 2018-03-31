Жоау Моутинью, 31 год, центральный полузащитник

Игрок «Монако» продлил контракт со своим нынешним клубом на 2 сезона. Поэтому команду свободных агентов-2018 он точно не пополнит. И чтобы его приобрести, нужно будет платить живые деньги. Не так давно португальца хотел купить «Зенит».

Антуан Гризманн, 27 лет, нападающий

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» готова сделать предложение, от которого Гризманн и его работодатель не смогут отказаться: оно включает в себя солидную прибавку в зарплате на новом месте (14 млн евро в год по сравнению с 10 млн в «Атлетико») и трехзначную сумму за трансфер.

Квадво Асамоа, 29 лет, защитник/полузащитник

Ганец не проходит в состав «Ювентуса» и уже давно подумывает о смене обстановки. «Интер» - наиболее подходящий вариант для продолжения карьеры. Переезд в Англию кажется рискованным – на игрока также претендуют «Эвертон» и «Челси». А в серии А все знакомо. По некоторым данным, Асамоа близок к подписанию 3-летнего контракта с миланским клубом.

Иско, 25 лет, атакующий полузащитник

The Sun пишет о предметном интересе «Манчестер Сити» к автору хет-трика в матче с Аргентиной. 75 млн фунтов – сумма, которую не готовы выложить за Иско «Челси» и «Тоттенхэм», зато «Сити» - пожалуйста. Пеп Гвардьола очень хочет видеть его в своей команде.

Хатем Бен Арфа, 31 год, атакующий полузащитник

На этой неделе Бен Арфа объявил о том, что покинет «ПСЖ» в конце сезона. Понятное дело, потенциальные покупатели сразу же включились в борьбу за креативного полузащитника. Ходят слухи о желании ряда французских и турецких клубов его приобрести.

Криштиану Роналду, 33 года, пятикратный обладатель «Золотого мяча»

«МЮ» вроде как согласился отдать Давида Де Хеа в «Реал». Но при одном условии. Если в обратном направлении проследует не кто-нибудь, а Криштиану. По информации Daily Mail, цена вопроса – 120 млн евро.

Бруну Фернандеш, 23 года, центральный/атакующий полузащитник

13 голов, 13 голевых передач – это статистика полузащитника «Спортинга» в этом сезоне. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви ведет переговоры с португальским клубом, чтобы снизить трансферную стоимость Фернандеша, которая составляет – внимание – 100 млн евро.

Паулу Фонсека, 45 лет, главный тренер

Daily Mirror сообщает о договоренности «Эвертона» с тренером донецкого «Шахтера». Боссы английского клуба недовольны работой Сэма Эллардайса и намерены расстаться с ним в конце сезона.

Джек Уилшир, 26 лет, центральный полузащитник

В продолжение темы «Эвертона». Один из самых талантливых английских полузащитников близок к переезду из Лондона в Ливерпуль. «Ириски» намерены усилить центр поля – Фернандеш и Уилшир главные трансферные цели ближайшего лета.

Люк Шоу, 22 года, левый защитник

Люк Шоу вошел в шорт-лист «Барселоны». Да-да, это не шутка, ведь 1-е апреля только завтра. Жорди Альба не молодеет, и ему нужна подмена. По мнению руководителей каталонского клуба, Шоу команде вполне подходит.

Пауло Дибала, 24 года, нападающий

В Мадриде уже ищут замену Гризманну. Пауло Дибала, по мнению Диего Симеоне, идеально подходит под роль быстрого и юркого форварда. Сумма сделки может составить 150-200 млн евро. Срок контракта – 5 лет.

Алисон Бекер, 25 лет, вратарь

Поклонники серии А называют Алисона лучшим вратарем в мире прямо сейчас. На 25-летнего бразильца претендовал «Ливерпуль», готовый раскошелиться на 70 млн евро, но сам вратарь изъявил желание выступать за «Реал». Если мадридцы не договорятся с Де Хеа, у них есть неплохой альтернативный вариант.