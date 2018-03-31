Промес не дает болельщикам скучать

После поражения столичного "Локомотива" в гостевом матче в Черкизово от пермского "Амкара" (такой вот парадокс российского футбола) перед спартаковцами открылись великолепные перспективы. Победа над "Тосно" позволяла сократить отставание от лидера до двух очков за шесть туров до завершения сезона. Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что ни разу в истории красно-белым выиграть у "Тосно" не получалось.

Роман Зобнин второй раз за год получил травму в расположении сборной России и встречу с "Тосно" начал на скамейке запасных. В его отсутствие Массимо Каррера отрядил в среднюю линию Дениса Глушакова и Лукаса Фернандо, которым минуты с 20-й стал активно помогать смещавшийся справа Александр Самедов, а его зону, в свою очередь, стал заполнять Луис Адриано. Бразилец выделялся на поле не только своей активностью, но экстравагантной прической в стиле афро.

Впереди за реализацию моментов отвечал Зе Луиш, которому слева активно помогал Квинси Промес. Голландец много брал игру на себя, но без особого успеха, и запомнился только тем, что ударом по верхнему ярусу не дал заскучать собравшимся фанатам.

По истечении часа игры популяция Рошей на поле снизилась до нуля - спартаковец Педро Роша начал встречу на скамейке запасных, а представитель гостей Нуну Роша получил повреждение и был заменен на Александра Карницкого.

Опять штрафной! Опять Фернандо!

Что касается непосредственно игры, хозяева вышли на игру словно прибитыми то ли событиями в Кемерово, то ли поражением прямого конкурента, и в первые 45 минут моментов у ворот соперника практически не создали, а вот у своих ворот собравшихся болельщиков понервничать заставили. Под стать была и молчаливая реакция трибун, почтивших таким образом в первом тайме память погибших в Кемерово. Во втором тайме болельщики наконец запели, и атмосфера перестала напоминать театральную.

Самый реальный момент в основное время упустил экс-спартаковец Павел Погребняк, удар которому не позволил нанести бросившийся под него Фернандо. А вот в компенсированное арбитром время бразилец в очередной раз пришел на выручку партнерам, идеально исполнив штрафной удар метров с 28. Удар в дальнюю "девятку" был абсолютно неберущимся. Хотя полузащитник стал в текущем сезоне совершать множество ошибок в поле (и эта игра не исключение), его умение исполнить стандарт для спартаковцев является важнейшим оружием, поэтому его отсутствие в следующем туре в Каспийске против "Анжи" станет для Карреры головной болью. Причиной тому дисквалификация за четвертую желтую карточку в сезоне, полученную в этой встрече.

Красно-белое дежавю

В начале второй 45-минутки Адриано дважды мог решать исход встречи, но в первом случае его удар головой в упор в изящном прыжке парировал Давид Юрченко, а во втором эпизоде бильярдный удар в дальний угол пришелся в ногу всравшего на пути защитника гостей. Поняв, что рано или поздно бразилец добьется своего, соперники устроили за них охоту и несколько раз грубо сбили. Надо отдать должное бойцовским качествам форварда - при первой возможности он вскакивал на ноги и пытался сохранить мяч.

Вообще Адриано был куда опаснее Зе Луиша, который куда больше играл на острие. Зе старательно цеплялся за верховые мячи и активно играл в подыгрыше, но пользы, несмотря на все усилия, принес немного. А бразилец все-таки наиграл на забитый мяч, который и оформил на 76-й минуте, пробив Юрченко после прохода Промеса практически в упор. Голкиперу просто не хватило реакции среагировать, хотя подставить руки он все-таки успел.

При счете 2:0 болельщики вспомнили матч первого круга, в котором красно-белые выигрывали с тем же счетом, но в большинстве (!) упустили победу. Особенно яркими эти воспоминания стали после того, как экс-спартаковец Павел Погребняк, которого болельщики встретили свистом, отыграл один мяч, переиграв Селихова с 11-метровой отметки. В концовке спартаковцы прижались к своим воротам и заставили болельщиков понервничать, но смогли удержать важнейшие три очка.

Благодаря этой победе спартаковцы сократили отставание от "Локомотива" до двух очков (правда, у "Локо" еще матч в запасе) и с учетом календаря оставшейся части сезона, в которой красно-белым не играть ни с одним из фаворитов, стали не только реальными кандидатами на золото, но и фаворитами чемпионской гонки. Возможно, пока еще теневыми.

РФПЛ. 24-й тур

«Спартак» - «Тосно» - 2:1 (1:0)

31 марта 19:00, «Открытие Арена»

Голы: Фернандо 45 (1:0). Адриано 75 (2:0). Погребняк 80 (2:1 - пен.).

«Спартак»: Селихов, Максимович, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Фернандо (Пашалич, 89), Самедов (Зобнин, 70), Глушаков, Промес, Адриано (Мельгарехо, 85), Зе Луиш

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Сухарев (Макаров, 68), Маргасов, Полетанович, Роша (Карницкий, 29), Галиулин, Жигулёв, Рикардиньо (Мирзов, 79), Погребняк

Предупреждения: Фернандо, 33; Адриано, 40 - Сухарев, 45

Судья: Виталий Мешков (Россия).