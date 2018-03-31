- Обидное получилось поражение? В концовке у "Тосно" были моменты"...

- Да, шансики были. В конце подали два угловых подряд. Жаль, что не смогли их реализовать. Думаю, игра была равной, за исключением нескольких моментов. Мы хотели сыграть вничью, чтобы набрать очки.

- В компенсированное время вы пошли в чужую штрафную. Часто это практикуете?

- Честно говоря, впервые. Я пошел даже не для того, чтобы сыграть в мяч, а для того, чтобы вытянуть на себя пару соперников, отвлечь их, чтобы появились свободные зоны. Так что поход в штрафную - экзотика.

- Вам тренеры подсказали?

- Нет, сам принял решение.

- В моментах с голами можно было выручить?

- Первый момент - удар Фернандо со штрафного. Конечно, такие моменты сладкие для футбола - траектория полета была очень сложной. Сначала мяч летел выше ворот, а потом начал резко опускаться. Стоял по удару и не успел его достать.Второй гол был забит с рикошетом. Ничья была рядом, но, к сожалению, мы все-таки проиграли.

- Согласитесь при этом, что у "Спартака" было больше моментов?

- Да, но созданы они были уже тогда, когда нам надо было отыгрываться. Не считая этих моментов, игра была равной.

- При счете 2:1 не возникло мысли о том, что повторяется ситуация первого круга?

- Мы выходили, чтобы сыграть как минимум вничью, а лучше выиграть. Когда счет стал 1:2, некоторые даже могли поверить в то, что удастся не только отыграться, но и победить. Но все-таки "Спартак" - это топ-команда, на которую надо равняться. Мы очень хотели сравнять счет, но увы, не смогли.

- Как вам атмосфера на трибунах?

- Вы и сами по игре видели, что когда болельщики во втором тайме активизировались, игра тоже стала более живой. Поэтому первый тайм был немного похож на игру на сборах, а во втором было эмоциональнее и интереснее. Для всех.

