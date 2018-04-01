Субботние матчи в российской премьер-лиге были богаты на ошибки игроков. Выделяем главные.

1. Просчет Давида ЮРЧЕНКО

Матч: «Спартак» – «Тосно» – 2:1.

Хавбек красно-белых Фернандо забил очередной гол со штрафной. Но на этот раз задачу ему существенно облегчил голкипер «Тосно» Давид Юрченко. Своим расположением в воротах он просто выписал приглашение бразильцу пробить в дальний угол.

1. Юрченко закрыл стенкой ближний угол. Но сам же расположился ближе к нему, чем к дальнему. Это хорошо видно по 11-метровой отметке. Ни вратарь, ни стенка не мешали Фернандо направить мяч в дальний угол.

2. Юрченко выдвинулся с линии ворот на два метра. Этим он дал Фернандо повод не просто пробить в дальний угол, а непосредственно в дальний верхний. При хорошем ударе бразильца у голкипера не было ни шанса. Посылать мяч, чтобы тот резко планировал в ворота, спартаковец умеет.

Обычно Фернандо бьет поверх стенки. Чтобы он ударил во вратарский угол, нужен серьезный повод. И он его получил. При штрафном более чем с 30 метров!

Открыв счет, «Спартак» получил возможность атаковать на свободном пространстве. И забил в такой игре второй мяч.

2. Фол Михаила СИВАКОВА

Матч: «Амкар» – «Локомотив» – 2:1.

В первом тайме игры с «Локо» защитник «Амкара» Михаил Сиваков засандалил по ноге Ари, организовав в свои ворота пенальти. Фол игрока обороны необъясним.

1. Ари получал мяч спиной к воротам и укрывал его от защитника – лишить его мяча со спины чисто было сложно.

2. Ари уходил в сторону от ворот и на голевой момент не выходил.

3. В штрафной «Амкара» было четыре пермяка, тогда как у «Локо» кроме Ари в площади ворот находился лишь Фарфан.

Уже после перерыва Сиваков не поле не вышел – Вадим Евсеев решил его заменить.

3. Нарушение Ивана НОВОСЕЛЬЦЕВА

Матч: «Динамо» – «Арсенал» – 2:1.

Иван Новосельцев провел первый матч в этом сезоне в премьер-лиге! Против «Динамо» он вышел в центре обороны в паре с Беляевым. Сунзу, игравший до этого в центре, расположился в опорной зоне.

На 81-минуте Новосельцев придумал пенальти в свои ворота – попал рукой по шее Александру Ташаеву, когда тот пробрасывал мяч. Хавбек «Динамо» пробросил мяч слишком сильно, и он укатывался за боковую. Велика вероятность, что эпизод без фола Новосельцева закончился бы ничем.

Момент случился при счете 2:1 в пользу «Динамо». Кирилл Панченко пенальти не реализовал – «Арсенал» спас Михаил Левашов.

4. Подарок Тони ШУНЬИЧА

Матч: «Динамо» – «Арсенал» – 2:1.

После матча наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов не скрывал досады: «Обидно, что такие простые детские ошибки допускаем и потом начинаем отыгрываться. До этого нормально играли сзади, все контролировали, грубых ошибок не совершали, а здесь из ничего сами себе гол создали».

Что бело-голубые играли хорошо, подтвердил и наставник «Арсенала» Миодраг Божович: «Динамо» было сегодня лучше. Даже если бы мы сегодня сыграли вничью, я бы не сказал, что это справедливо. Это одна из наших худших игр в этом чемпионате»

Возможность повести в счете «Арсеналу» подарил защитник Тони Шуньич. На ровном месте он сделал пас Сергею Ткачеву. Желая сыграть низом («Динамо» стремится так действовать), защитник совсем забыл о соперниках.

К счастью Шуньича, «Динамо» после его ляпа забило два мяча.

Кадры: «Матч Наш Футбол»