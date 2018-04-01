28 лет без побед

Именно столько не мог выиграть «Тоттенхэм» на «Стэмфорд Бридж». В последний раз до сего дня «шпоры» набирали здесь три очка в далеком 1990 году, еще до возникновения АПЛ. С тех пор клубы прошли большой и очень разный путь и нашли себя в числе лидеров английского футбола только с появлением новых владельцев – с той только разницей, что новый президент синих Роман Абрамович сходу решил все кадровые вопросы кошельком, тогда как Дэниэл Леви стал планомерно выстраивать систему клуба.

Процесс затянулся на долгие 15 лет, но с появлением финансового фейр-плей эта стратегия стала более перспективной. И вот результат – за восемь туров до конца чемпионата синие отставали от четвертой лигочемпионской позиции, которую занимает «Тоттенхэм», на пять очков. Поэтому в очной встрече их устраивала только победа – по своей воле «шпоры» очки не раздают и одержали пять побед в шести последних турах.

Для наставника «Челси» Антонио Конте этот матч также носил судьбоносное значение – его отставка и так кажется неминуемой, а поражение дало бы руководству клуба солидную мотивацию не затягивать с очевидным решением.

Начало матча также не оставило сомнений в отличной форме лилейно-белых. С первых минут они завладели инициативой, чему соперники возражать не стали. И это было довольно предсказуемо – Конте адептом «тики-таки» никогда не был. Синие сделали ставку на умение Эдена Азара обыграть или убежать от оппонентов. Аналогичной была задача и Виктора Мозеса на противоположном фланге.

«Пушка» Эриксена

Под вопросом было участие в матче в составе «Челси» Тибо Куртуа и Андреаса Кристенсена, и если датчанин все же появился на поле с первых минут, то голкипер не попал даже в заявку. Место в воротах занял Вилли Кабальеро. Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, в свою очередь, не смог выставить в основе Гарри Кейна, пропустившего из-за травмы несколько матчей, однако в заявку его включил и отправил разминаться еще до истечения получаса игры.

К этому моменту хозяева «Стэмфорд Бридж» адаптировались к игре и стали все чаще находить свободные зоны в обороне соперника. Чем и воспользовались в одной из контратак. За гол Альваро Мораты болельщики «Челси» должны благодарить Уго Льориса – вратарь не рассчитал траекторию мяча после подачи Мозеса справа, не дотянулся до него и уже ничем не мог помешать испанцу забить в пустые ворота.

«Тоттенхэм» попробовал прижать соперника, но безуспешно – стоило гостям продраться к чужой штрафной через несколько оборонительных редутов, защитники уверенно разряжали обстановку. Отсутствие Кейна в эти минуты буквально бросалось в глаза. Не имея возможности войти в штрафную, гости сбились на дальние удары, благо, в команде есть умельцы знатно приложиться к мячу.

Что и продемонстрировал в очередной раз всему миру Кристиан Эриксен, запулившй мяч за шиворот Кабальеро по такой траектории, что вратарь лишь развел руками. Этот гол стал для датчанина уже 16-м в АПЛ, забитым из-за пределов штрафной площади. По этому показателю он является лидером лиги, если считать с 2013 года, когда он переехал в Лондон из «Аякса».

Christian Eriksen’s outstanding goal to bring Spurs level against Chelsea right on half-time.#THFC #COYSpic.twitter.com/cYSCteQ0v6 — Last Word On Spurs(@LastWordOnSpurs) 1 апреля 2018 г.

«Пенсионеры» продолжили выполнять план Конте и в контратаках еще до гола Эриксена могли забить пару мячей. Особенно хорош был Маркос Алонсо, которому по ситуации уступал левый фланг Азар. Испанец без какого бы то ни было сопротивления рассекал по бровке и должен был увеличивать преимущество «Челси», но упустил свой шанс стать героем встречи.

Алли выбил «сотку» в АПЛ и «Челси» и борьбы за ЛЧ

После перерыва характер игры не изменился – «шпоры» больше владели мячом (в соотношении 60% на 40%) и чаще атаковали. Кабальеро вытащил мяч из дальней «девятки» после выстрела Сон Хын Мина, но оказался бессилен против Деле Алли, убежавшего на рандеву с вратарем на исходе часа игры. Англичанин сделал все изумительно – открылся под вертикальную передачу из глубины, на скорости оторвался от оппонентов и технично уложил мяч в ближний угол.

Dele Alli’s goal to put Spurs in front at Stamford Bridge.



They dared to question if the kid shows up in big games, he is at it again!#THFC #COYSpic.twitter.com/MSbY29b2ut — Last Word On Spurs(@LastWordOnSpurs) 1 апреля 2018 г.

Синие растерялись и получили вдогонку второй гол. Кабальеро дважды помешал Сону в упор протолкнуть мяч в сетку, но все тот же Алли в окружении троих защитников сориентировался первым и запихал его за линию ворот, отметив дублем сотый матч в АПЛ. На его счету 36 голов и 28 результативных передач. Потрясающая статистика.

Dele Alli’s second of the game and Tottenham Hotspur’s third of the match at Stamford Bridge, as Spurs start to run riot at Chelsea.#THFC #COYSpic.twitter.com/HyvgZbBWeA — Last Word On Spurs(@LastWordOnSpurs) 1 апреля 2018 г.

На 74-й минуте впервые после травмы на поле появился Кейн. Конте в судорожных попытках предпринять хоть что-нибудь выпустил на поле нападающего Оливье Жиру и защитника Эмерсона. Последний заменил Алонсо, но в чем была задумка итальянского специалиста, понять времени не хватило.

«Тоттенхэм» одержал абсолютно закономерную победу над «Челси», сняв-таки проклятие «Стэмфорд Бридж» 28 лет спустя. Отставание синих от четвертой лигочемпионской строчки достигло восьми очков за семь туров до конца чемпионата.

«Челси» – «Тоттенхэм» – 1:3 (1:1)

Голы: Мората, 30 – 1:0. Эриксен, 45+1 – 1:1. Алли, 62 – 1:2. Алли, 66 – 1:3.

«Челси»: Кабальеро, Алонсо (Эмерсон, 83), Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес (Жиру, 81), Фабрегас, Канте, Виллиан, Азар, Мората (Хадсон-Одой, 88).

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дэвис, Д. Санчес, Вертонген, М. Дембеле, Ламела (М. Сиссоко, 88), Дайер (Ваньяма, 81), Алли, Эриксен, Сон (Кейн, 74).

Предупреждения: Дэвис, 70.

Судья: Андре Марринер.