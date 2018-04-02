Англия. Отчаяние Конте

«Челси» все дальше от зоны Лиги чемпионов, а Конте все ближе к отставке. Первое за 28 лет домашнее поражение «Челси» от «Тоттенхэма» итальянский специалист резюмировал странным напоминанием: «Не забывайте, что два года назад «Челси» закончил сезон на 10-м месте», - сказал Антонио. Эти слова болельщиков синих, конечно же, успокоили. Ведь тренер их любимой команды поставил взыскательную лондонскую публику на место. Он так недоволен составом, что прямо говорит о том, что прошлогоднее чемпионство было чудом, а нынешняя 5-я позиция закономерность. Однако руководство клуба подобная позиция едва ли устроит. Поэтому Антонио может паковать чемоданы.

Испания. 1 матч до рекорда

«Барселона» сотворила маленькое чудо и за минуту осуществила мечту Массимо Карреры – отыгралась с 0:2 на «Рамон Санчес Писхуан». Суарес и Месси продлили беспроигрышную серию каталонского суперклуба в ла лиге до 37 матчей. Казавшийся вечным рекорд «Реал Сосьедада» (38 встреч) уже в следующем туре может быть повторен, а через тур – побит. Учитывая, что впереди у блауграны два домашних матча – с «Леганесом» и «Валенсией» - это, судя по всему, произойдет. Даже если в обозначенных играх «Барса» первой пропустит. 17 очков она набрала в матчах, в которых уступала в счете.

Италия. «Ювентус» – чемпи**

Если вы не можете найти мотивацию в работе. Если вы всего добились и не видите на своем пути конкурентов. Если вам надоело то, что вы делаете, и это вгоняет вас в депрессию. В таком случае обратитесь к Массимо Аллегри или любому из игроков «Ювентуса». Они знают, как находить выход из подобных ситуаций. Каждый год туринцы соперничают сами с собой. Нет, на их пути попадаются преграды. Но, как правило, они их спокойно преодолевают, специально создавая себе проблемы на дистанции. Чтобы не было скучно и чтобы получать удовольствие от процесса. Победа «Юве» над «Миланом» (3:1) и ничья «Наполи» с «Сассуоло» (1:1) увеличили отрыв бессменного чемпиона от вечного претендента на титул. Теперь он составляет 4 очка.

Германия. «Бавария» – чемпио*

Когда «Бавария» обыгрывает дортмундскую «Боруссию», не отдав ей ни одного гейма (6:0), понимаешь, что это плохо. Ведь еще недавно они встречались между собой в финале Лиги чемпионов, а сейчас… Даже сложно подобрать слова, чтобы точно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в немецком клубном футболе в последние годы. С одной стороны, тотальное превосходство «Баварии» над остальными говорит о том, что у нее самой все хорошо, с другой – конкуренты не тянут уровень рекордмайстера ни с точки зрения финансов, ни с точки зрения управления клубом. Комментарии тренеров и игроков после разгрома на «Альянц-Арене» дают точную картину произошедшего. Юпп Хайнкесс назвал первый тайм, в котором его команда забила 5 мячей, гала-концертом. Томас Мюллер заявил, что «Боруссия» попала под колеса. А Марсель Шмельцер пошутил, сравнив матч против «Баварии» с игрой в кошки-мышки.

Франция. Дани Алвес выиграл 36-й трофей

Бразильский защитник «ПСЖ» стал самым титулованным футболистом в истории, завоевав 36-й трофей в карьере. Эта новость затмила собой факт победы его клуба в кубке французской лиги. Напомним, что парижане второй год подряд громят в финале «Монако» с разницей в 3 мяча (3:0). Впрочем, вернемся к Алвесу. Бразилец побил рекорд Райана Гиггза и Кенни Далглиша (по 35 титулов). По окончании сезона он почти наверняка увеличит свой отрыв от ближайших преследователей. Для этого «ПСЖ» нужно завершить начатое в чемпионате и в кубке страны.