Бразильский защитник Дани Алвес, который недавно приезжал в Москву на товарищеский матч со сборной России, стал самым титулованным игроком в истории футбола. После победы «ПСЖ» над «Монако» в финале Кубка французской лиги (2:0) в активе 32-летней звезды стало 37 командных трофеев. Даже Лионелю Месси и Криштиану Роналду такое не снилось.

У Месси сейчас 31 титул с клубами и сборной, у Роналду – 25. Легенда британского футбола Райан Гиггз завоевал 35, а еще один бразильский защитник Максвелл – 36. Но в воскресенье Дани Алвес опередил всех, став единоличным рекордсменом.

Не за горами и 38-й трофей бразильца: «ПСЖ», по сути, гарантировал себе чемпионство. Таким образом, Дани Алвес выиграет чемпионат уже третьей страны – после побед в итальянской серии А с «Ювентусом» и испанской примере с «Барселоной».

При этом он имеет в своей коллекции все самые престижные международные клубные титулы – победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата ФИФА.

Со сборной Бразилии он выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций. По сути, единственное, чего ему недостает, – это золота чемпионата мира. Летом в России бывший одноклубник Александра Кержакова по «Севилье» может восполнить и этот пробел.

36 КОМАНДНЫХ ТРОФЕЕВ ДАНИ АЛВЕСА

«БАИЯ»

Кубок Северо-Востока (2002)

«СЕВИЛЬЯ»

Кубок Испании (2006/07)

Суперкубок Испании (2007)

Кубок УЕФА (2005/06, 2006/07)

Суперкубок УЕФА (2006)

«БАРСЕЛОНА»

Чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16)

Кубок Испании (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16)

Суперкубок Испании (2009, 2010, 2011, 2013)

Лига чемпионов (2008/09, 2010/11, 2014/15)

Суперкубок УЕФА (2009, 2011, 2015)

Клубный чемпионат мира ФИФА (2009, 2011, 2015)

«ЮВЕНТУС»

Чемпионат Италии (2016/17)

Кубок Италии (2016/17)

«ПСЖ»

Суперкубок Франции (2017)

Кубок французской лиги (2017/18)

СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ

Кубок Америки (2007)

Кубок конфедераций (2009, 2013)

Чемпионат мира среди юношей (2003)

САМЫЕ ТИТУЛОВАННЫЕ ФУТБОЛИСТЫ В ИСТОРИИ

ДАНИ АЛВЕС (Бразилия) – 37 трофеев (33 с клубами, 4 со сборной)

МАКСВЕЛЛ (Бразилия) – 36 трофеев (все – с клубами)

РАЙАН ГИГГЗ (Уэльс) – 35 трофеев (все – с «МЮ»)