37-кратный! Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории
Бразильский защитник Дани Алвес, который недавно приезжал в Москву на товарищеский матч со сборной России, стал самым титулованным игроком в истории футбола. После победы «ПСЖ» над «Монако» в финале Кубка французской лиги (2:0) в активе 32-летней звезды стало 37 командных трофеев. Даже Лионелю Месси и Криштиану Роналду такое не снилось.
У Месси сейчас 31 титул с клубами и сборной, у Роналду – 25. Легенда британского футбола Райан Гиггз завоевал 35, а еще один бразильский защитник Максвелл – 36. Но в воскресенье Дани Алвес опередил всех, став единоличным рекордсменом.
Не за горами и 38-й трофей бразильца: «ПСЖ», по сути, гарантировал себе чемпионство. Таким образом, Дани Алвес выиграет чемпионат уже третьей страны – после побед в итальянской серии А с «Ювентусом» и испанской примере с «Барселоной».
При этом он имеет в своей коллекции все самые престижные международные клубные титулы – победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата ФИФА.
Со сборной Бразилии он выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций. По сути, единственное, чего ему недостает, – это золота чемпионата мира. Летом в России бывший одноклубник Александра Кержакова по «Севилье» может восполнить и этот пробел.
36 КОМАНДНЫХ ТРОФЕЕВ ДАНИ АЛВЕСА
«БАИЯ»
Кубок Северо-Востока (2002)
«СЕВИЛЬЯ»
Кубок Испании (2006/07)
Суперкубок Испании (2007)
Кубок УЕФА (2005/06, 2006/07)
Суперкубок УЕФА (2006)
«БАРСЕЛОНА»
Чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16)
Кубок Испании (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16)
Суперкубок Испании (2009, 2010, 2011, 2013)
Лига чемпионов (2008/09, 2010/11, 2014/15)
Суперкубок УЕФА (2009, 2011, 2015)
Клубный чемпионат мира ФИФА (2009, 2011, 2015)
«ЮВЕНТУС»
Чемпионат Италии (2016/17)
Кубок Италии (2016/17)
«ПСЖ»
Суперкубок Франции (2017)
Кубок французской лиги (2017/18)
СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ
Кубок Америки (2007)
Кубок конфедераций (2009, 2013)
Чемпионат мира среди юношей (2003)
САМЫЕ ТИТУЛОВАННЫЕ ФУТБОЛИСТЫ В ИСТОРИИ
ДАНИ АЛВЕС (Бразилия) – 37 трофеев (33 с клубами, 4 со сборной)
МАКСВЕЛЛ (Бразилия) – 36 трофеев (все – с клубами)
РАЙАН ГИГГЗ (Уэльс) – 35 трофеев (все – с «МЮ»)