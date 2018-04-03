Последний поход Буффона

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов один из прошлогодних финалистов точно не сможет повторить свое достижение – на сей раз «Ювентус» и «Реал» встретились уже в четвертьфинале.

Вообще в последние пять лет эти клубы встречаются довольно часто – матч в Турине станет шестым за последнее время, и это еще не считая ответной игры. В первую очередь отметим результативность этих встреч – с 2009 года ни одна из команд не может оставить свои ворота сухими, и всего раз соперники ограничились двумя забитыми мячами. Так что запасайтесь прохладительными напитками с вкусными закусками или отправляйтесь в бар, поскольку этот матч почти наверняка не обманет ваших ожиданий.

Симпатии нейтральных болельщиков наверняка будут на стороне итальянцев. В первую очередь из-за фигуры вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона, у которого в коллекции есть все вообразимые трофеи и титулы за исключением лигочемпионской чаши. От его игры во многом будет зависеть исход противостояния. В 2018 году в Серии А он пропустил всего один мяч.

У «Реала» ключевую роль по-прежнему играет Криштиану Роналду. В гостевом матче с «Лас-Пальмасом» (3:0) он, как и многие игроки основы, участия не принимал – Зинедин Зидан перед важнейшим матчем дал отдохнуть целой группе игроков основы. Зато все 90 минут отбегал (и оформил дубль) Гарет Бэйл, из чего можно сделать вывод, что в Турине с первых минут его появление не планируется. Лука Модрич и Каземиро тоже приняли участие в этой встрече, но в центре поля у Зидана нет им подмены.

Головная боль Аллегри

Поскольку чемпионская гонка на внутренней арене для «сливочных» давно закончена, они, несомненно, сконцентрированы на победе в Лиге чемпионов. Поэтому и могут позволить себе рискнуть в примере сыграть полурезервным составом. «Старая синьора» себе такого позволить не может – только в последнем туре она добилась четырехочкового преимущества над «Наполи» и может немного выдохнуть. С учетом всех обстоятельств фаворитом этой пары представляется испанский гранд.

Дополнительной головной боли наставнику туринцев Массимилиано Аллегри добавили дисквалификации Мехди Бенатиа и Миралема Пьянича, схлопотавших по лишнему предупреждению в Лондоне против «Тоттенхэма» (2:1). Это очень серьезная потеря для лидера серии а. Бенатиа в данный момент самый стабильный и надежный защитник «Юве» и достойной замены ему при всем уважении к Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо и Бенедикту Хеведесу в этой тройке нет.

А Пьянич играет важнейшую роль в треугольнике с Сами Хедирой и Блезом Матюиди в середине поля. Его отсутствие грозит хозяевам потерей мобильности, особенно на половине поля соперника. Все-таки немцу не хватает скорости, а французу – атакующих навыков. Также из-за различных повреждений встречу могут пропустить Алекс Сандро, Марио Манджукич и Федерико Бернардески. У испанцев под вопросом участие только Начо.

Прогноз «Совспорта»: результативная ничья 2-2.

Остановить «Баварию»: это возможно?

В противостоянии «Севильи» и «Баварии» все куда прозрачнее. Мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии и победу уже не упустят, тогда как удел подопечных Винченцо Монтеллы – борьба за место в Лиге Европы. Поэтому они сделают все возможное, чтобы проявить себя в Лиге чемпионов. И хотя общие их шансы невелики, на родном «Рамон Санчес Писхуан» под безумный гомон трибун должны дать серьезный бой фавориту. Поэтому нам повезло, что первый матч проходит не в Мюнхене – есть надежда на интригу в ответной встрече.

Несмотря на общую победу над «Манчестер Юнайтед», добытую тремя неделями ранее, сказать, что «Севилья» находится в хорошей форме, нельзя. В трех последних турах примеры она набрала всего одно очко. Хотя оно, конечно, иных трех стоит. В последнем матче «Севилья» принимала «Барселону» и до 88-й минуты даже вела со счетом 2:0, но пропустила два мяча в течение двух минут и упустила победу.

А вот «Бавария» сейчас в идеальных кондициях, что проверили на себе в минувшие выходные футболисты дортмундской «Боруссии» (0:6). Если и в этом матче немцы возьмутся за дело так же рьяно, боюсь, степень мотивированности и спортивной агрессивности испанцев значения иметь не будет.

«Севилье» в первом матче не поможет дисквалифицированный полузащитник Эвер Банега, за «Баварию» не сыграют Кингсли Коман и давно травмированный Мануэль Нойер.

Прогноз «Совспорта»: победа «Баварии» 3-2

Оба матча начнутся в 21.45 (мск).