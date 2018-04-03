«Севилья» в четвертьфинале. Выбив по пути «МЮ», андалусийцы готовы сотворить еще одну сенсацию. На своем поле команда Винченцо Монтеллы не боится никого. Даже непобедимая «Барселона» еле унесла ноги в минувшие выходные. Но «Бавария» сейчас, пожалуй, даже сильнее Месси и его команды.

С приходом Юппа Ханкесса мюнхенцы помолодели лет на пять. Даже ветераны – Роббен и Рибери – забегали так, словно они ничего еще никому не доказали. Мюллер вновь почувствовал себя нужным – при Анчелотти Томас не знал, куда ему бежать и что делать, поскольку в систему игры итальянского специалиста он не вписывался. В общем, рекордмайстер в порядке. Настолько, что дортмундская «Боруссия» - да, слабая, но это «Боруссия» – выглядит на ее фоне как «Амкар».

Но не только клубы бундеслиги страдают от сожительства с «Баварией». Напичканный звездами «ПСЖ» получил на «Альянц-Арене» 3 удара по самолюбию, а «Бешикташ» на предыдущей стадии – 8 дома и в гостях. Стоит, конечно, делать скидку на то, что с 16-й минуты первой встречи турки играли в меньшинстве, а на ответную Шенол Гюнеш выставил резерв, но сути дела это не меняет.

«Бавария» в состоянии уничтожить любого. Даже травмы Нойера и Комана не делают ее слабее. А если учитывать, сколько немецкий суперклуб забивает – 109 голов во всех турнирах – и сколько «Севилья» пропускает – только от «Спартака» получили 6 в двух встречах – испанцы могут не справиться с мощным давлением мюнхенских атак. К тому же у хозяев «Рамон Санчес Писхуан» сегодня не сыграет Эвер Банега. Человек, который отвечает за порядок в середине поля. Он дисквалифицирован. Но на этом кадровые проблемы Монтеллы не заканчиваются. Меркадо, Коршья и Навас имеют повреждения. Если даже кто-то из них сыграет, не факт, что это принесет команде пользу.

Сразу после жеребьевки Юпп Хайнкесс рассыпался в комплиментах в адрес соперника. Но в глубине души он благодарил судьбу за то, что выпала «Севилья», а не «Барселона» или «Манчестер Сити». Вообще, впервые за многие годы «Баварии» откровенно везет с соперниками – завершив группу на втором месте, она получила «Бешикташ». Среди 8 оставшихся участников турнира «Севилья», при всем к ней уважении, соперник, которого немецкий чемпион обязан проходить. Наверное, также думал и Жозе Моуринью, но чем все закончилось для «МЮ», мы помним.

«Севилью» весь сезон болтает, она идет на 7-м месте в примере и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Интересно, когда-нибудь в истории Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала играла команда, имевшая отрицательную разницу голов в своем чемпионате? Вполне возможно, хотя верится в такое с трудом. Но козырь «Севильи» в том, что она может абстрагироваться от всех проблем и показать качественный футбол, как это было в противостоянии с «МЮ». Правда, с «Баварией» придется в разы сложнее.