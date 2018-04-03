Возглавив осенью «Ахмат», Михаил Галактионов не просто показал достойный результат, но и сделал команду узнаваемой.

И если результаты весной у грозненцев проседают, то узнаваемость никуда не делась.

САМАЯ АТАКУЮЩАЯ КОМАНДА ТУРА

На днях «Ахмат» не смог переиграть «СКА-Хабаровск» - 0:0. Безусловно, у болельщиков грозненцев есть повод взгрустнуть – дальневосточники осели на дне таблицы, не обыгрывать аутсайдера грустно. В то же время есть сразу два весомых аргумента не поддаваться депрессии. Аргумент первый: «Спартак» за 180 минут забил в ворота «СКА-Хабаровска» в этом сезоне лишь один мяч! И не с игры - на исходе трех часов противостояния Фернандо отличился со штрафного! Аргумент второй: «Ахмат» стал лучшей командой 24-го тура чемпионата России сразу по ряду показателей.

Атакующие показатели, по которым «Ахмат» превзошел всех:

- Удары по воротам – 17

- Передачи в штрафную – 54

- Точные передачи в штрафную – 24

- Навесы – 25

- Точные навесы - 7

- Владение мячом – 35 минут 29 секунд или 60,7% времени.

Оборонительные показатели, достойные внимания:

- «Ахмат» стал четвертой командой тура по возвращению себе мяча – 68 (8 на чужой половине поля). Лучше показатели только у «Уфы», «Зенита» и «Спартака».

- «Ахмат» стал второй командой тура по подборам на чужой половине поля – 32 (всего 88 – четвертый результат). Больше подборов на чужой половине поля выполнили только игроки ЦСКА – 38.

В случае «Ахмата» оборонительные показатели говорят об игре команды не меньше, чем атакующие. Потому что у Галактионова прессингующая команда. И так повелось еще с осени. Даже в играх с «Краснодаром» (2:3) и «Зенитом» (0:0) коллектив гнул свою линию. В игре с «Ахматом» у питерцев сразу девять потерь мяча допустил Паредес, шесть - Жирков, пять – Иванович. На тот момент их средние показатели был значительно ниже – 4,8, 3,1 и 3,4 соответственно. Важно, что агрессивную игру «Ахмат» продолжает проповедовать.

ПРЕССИНГ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ

Столько же агрессивной прессинг, как у команд немецкой бундеслиги, которые на нем в последние годы помешались (спасибо Юргену Клоппу), - то, что делает «Ахмат» Галактионова узнаваемым. Такой своей черточки у грозненцев не было при Олеге Кононове. Бывало, он откровенно отдавал мяч сопернику, паркуя у своих ворот двухэтажный автобус. Как в матче с ЦСКА (1:0), когда «Ахмат» оборонялся у своих ворот, используя схему 5-4-1. Когда не пошла игра в мелкий пас, Кононов решил сконцентрироваться на достижении результата, но на дистанции не преуспел. Галактионов пока пытается добиваться результата, играя в свою игру.

Став тренером «Ахмата», Галактионов признался, что желает видеть агрессивную игру: «Нам хотелось бы быть самой агрессивной командой по количеству выигранных единоборств, качеству прессинга, контрпрессинга».

Прессинг в игровой философии Галактионова родился не в «Ахмате». Его он задействовал в юношеской сборной России. Против любых соперников. В том числе против Германии на юношеском Евро-2015. Россия проиграла при равной игре – 0:1. Вот что после матча сказал тренер: «Была установка прессинговать. Мы знали, как они выходят из обороны. Знали, что может неуверенно действовать вратарь. Заставляли ошибаться его, центральных защитников. Думаю, что получилось. Большую часть времени команда провела в атаке».

Благодаря прессингу и контрпрессингу игра «Ахмата» импульсивна. Импульсивность – качество, которое у команд Галактионова не отнять. Интересно, что оно тренируется. Однажды у Юргена Клоппа спросили про контротборы. Немец сказал, что для их успешности нужно тренировать импульсивность – умение игроков переключиться с атаки на оборону и обратно.

ОРИЕНТИР – МЯЧ

И при контротборе, и при пресинге главным ориентиром для «Ахмата» служит мяч и футболист, работающий с мячом.

Как только происходит потеря мяча в атаке, футболисты «Ахмата» провоцирует соперника на ответную ошибку или длинную передачу, накрывая его несколькими игроками. Важно, чтобы тот принял решения, не думая. Подобная тактика в прошлом сезоне помогла «Спартаку» стать чемпионом.

Если мяч доходит до игроков группы атаки, то атакующего игрока обезмячивают игрой на опережение или атакуют на приеме мяча.

При быстрой доставке соперником мяча в группу атаки игроки «Ахмата» готовы наброситься на соперника коллективно. Видно желание как можно быстрее вновь завладеть мячом.

В стадии обороны у «Ахмата» есть прессинг как в центре поля, так и на флангах. Организуется он путем насыщения зон: если прессинг в центре, сюда смещаются фланговые атакующие игроки. Если прессинг на краю поля, то сюда смещаются не только центральные хавбеки, но и по ситуации поднимается один из защитников (при схеме 3-Х-Х)

ПРОГРЕСС В ЦИФРАХ

Наличие своей игры – лишь один из плюсов нынешнего «Ахмата». Не менее важный – наличие прогресса. Сразу по ряду параметров южане прибавили:

- Ни разу весной количество ТТД игроков «Ахмата» не опустилось ниже 935. Средний показатель первой части сезона – 835.

- Процент владения мячом ни разу не упал ниже 58%. Средний показатель первой части сезона – 49%.

- Минимальная отметка ударов весной – 13. Средний показатель первой части сезона – 11.

- Меньше всего передач весной футболисты «Ахмата» совершили в матче с ЦСКА – 552. Средний показатель первой части сезона – 448.

ХМУРАЯ ВЕСНА

В первой части сезона под руководством Галактионова «Ахмат» сыграл пять матчей. В них команда дважды победила, два раза сыграла вничью и лишь однажды проиграла – «Краснодару» (2:3), выигрывая по ходу матча в два мяча. По сравнению с теми результатами весенние у команды провальные: поражения от «Арсенала» (0:1) и ЦСКА (0:3), ничья со «СКА-Хабаровском» (0:0). Но у этих неудач есть слишком веские причины.

Главная – смена тактического модуля. Весной «Ахмат» играет по схеме 4-Х-Х. К новой схеме нужно привыкнуть. А процесс тем временем осложняется. Еще ни одной игры в весенней части не сыграл защитник Сампайо. По причине травмы. В матче с ЦСКА команда вообще лишилась всех центральных защитников: Семенов и Родолфо не играли из-за дисквалификаций, Анхель был травмирован. В центре обороны играли крайние защитник Плиев и опорник Швец. Стоит ли удивляться трем пропущенным мячам?

Вторая причина неудачных результатов «Ахмата» - реализация. Атакующие игроки «Ахмата» делают вратарей соперника героями – Акинфеев совершил шесть сейвов, Криворучко из «СКА-Хабаровска» - четыре. Оба демонстрировали впечатляющие спасения.

Впереди у «Ахмата» игры с «Рубином», «Тосно», «Локомотивом» и «Спартаком». Неизвестно, как они завершатся. Точно одно: сложно будет каждому сопернику. Нельзя исключать, что южане еще повлияют на борьбу за чемпионство.

Кадры: «Матч ТВ», «Матч Наш Футбол».

Статистика: Instat.