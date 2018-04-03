В «Спартаке» Тихонов провел девять сезонов, сыграл 192 матча, забил 68 мячей, восемь раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны. Были в карьере Андрея и шесть лет в «Крыльях Советов» (126 матчей, 26 голов). С самарцами он брал бронзу и играл в единственном для крылышек финале Кубка России (с «Тереком» - 0:1). Накануне встречи со «Спартаком» Тихонов ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

- Андрей Валерьевич, 31 марта в Тамбове «Крылья» играли в манеже, сейчас тренируются на искусственном поле, а играть будут на траве. Тяжело даются такие переходы?

- Да, еще вы не учли переход со свежего воздуха и с нулевой температуры в манеж, где трудно дышать, и обратно. И поля искусственные у нас на базе и в тамбовском манеже разного качества. В таких переходах ничего хорошего нет.

- Сейчас в Самаре теплее, чем было 28 февраля (матч должен был состояться именно в последний день февраля, но был перенесен из-за 15-градусного мороза)?

- У нас уже наступила весна. На улице – семь градусов тепла.

- В каком состоянии поле стадиона «Металлург»?

- Оно зеленое и в отличном состоянии.

- Вы на нем тренируетесь?

- Его мы бережем. На «Металлурге» в этом году мы провели только две игры с «Тюменью» и «Оренбургом».

- Даже предыгровую тренировку проводить не будете?

- Нет.

- А «Спартак» просил позаниматься? Насколько знаю, по регламенту гости имеют право попробовать игровое поле.

- Даже если бы просил, мы бы не разрешили. Какой смысл? За полчаса можно «убить» поле. А «Спартак» сам заинтересован в том, чтобы поляна была ровная и качественная. Сейчас многие серьезные команды перешли на такой режим: тренируются на сих базах в хороших условиях, прилетают в другой город, ужинают, а на следующий день – игра. «Спартак» поступил также.

- Как продаются билеты? Ажиотаж в городе чувствуется?

- Точные цифры не скажу, но в такую хорошую погоду, думаю, болельщиков будет много.

- Для вас игра со «Спартаком» особенная?

- Без комментариев.