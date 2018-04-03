Недовольство игрой сборной России по футболу заставляет российских болельщиков требовать отставки главного тренера Станислава Саламовича Черчесова. Мы решили вспомнить, каких еще тренеров убирали из сборной перед крупным международным турниром.

Удивительный факт, но в эпоху российской сборной таких случаев не было в принципе. А вот в истории сборной Советского союза было целых два случая, когда перед стартом крупного международного турнира сборная поменяла своего главного тренера.

Чемпионат Европы 1972 года. Валентин Николаев-Николай Гуляев-Александр Пономарев

Валентин Александрович Николаев – легендарный армейский тренер, который вернул ЦСКА «золото» чемпионат СССР спустя 19 лет. В 1970 году в «золотом» матче «армейцы» в драматичном матче обыграли московское «Динамо» 4:3. Этот успех не остался без внимания у боссов советского футбола и Валентин Александрович был назначен главным тренером сборной Советского союза, которой предстояли отборочные матчи к чемпионату Европы по футболу 1972 года. Николаеву разрешили совмещать должность главного тренера сборной с должностью главного тренера ЦСКА. Напомним, что сам чемпионат Европы представлял из себя четыре матча: полуфиналы, матч за третье место и финал. Соответственно отборочный турнир состоял из матчей в группе и четвертьфинала, который состоял из двух матчей: дома и в гостях.

Сборная СССР под руководством Валентина Николаева поставила уникальное достижение: пятнадцать матчей без поражений. В группе сборная опередила чемпионов Европы 1964 года испанцев на два очка, решающим стал матч в Севилье, где благодаря феноменальной игре Рудакова из киевского «Динамо» сборная сохранила ничью. Этот матч стал последним для Валентина Александровича во главе сборной СССР. По требованию маршала Гречко он был вынужден покинуть пост главного тренера сборной из-за неудовлетворительных результатов ЦСКА. «Армейцы» установили антирекорд чемпионатов СССР- самое низкое место для чемпиона прошлого сезона (12 место).

К четвертьфиналам против сборной Югославии команду готовил Николай Гуляев, под его руководством сборная сыграла вничью в гостях 0:0 и выиграла дома 3:0. Но на чемпионат Европы сборную повез уже третий главный тренер, которым стал Александр Семенович Пономарев, возглавлявший олимпийскую сборную. В итоге сборная СССР стала «серебряным» призером европейского первенства проиграв в финале сборной ФРГ. После финального матча Пономарев покинул сборную, сосредоточившись на подготовке олимпийской сборной к Олимпиаде в Мюнхене, где выиграл «бронзовые» медали.

Чемпионат мира 1986 года. Эдуард Малофеев-Валерий Лобановский

Эдуард Васильевич Малофеев вывел в 1983 году олимпийскую сборную СССР на олимпийские игры в Лос-Анжелесе. Но из-за бойкота Олимпиады со стороны стран «Восточного блока» сборная там не сыграла. После провала основной сборной СССР в отборочном турнире к чемпионату Европы 1984, Малофеева назначили главным тренером сборной.

Сборная плохо начала отборочный цикл, одержав лишь одну победу в первых четырех матчах (два поражение и две ничьи). Но за счет трех побед подряд смогла занять второе место в группе и следом за Данией квалифицироваться на чемпионат мира 1986 года.

Накануне чемпионата мира по футболу 1986 года в Мексике Эдуарду Васильевичу Малафееву, предложили взять своим помощником на чемпионат мира Валерий Васильевича Лобановского. Малафеев отказался, помня печальный опыт Бескова, которому Лобановского «навязали» на чемпионат мира 1982 года. 2 мая 1986 года «Динамо» Киев под руководством Лобановского выигрывает Кубок обладателей кубков. А через пять дней после этого, сборная СССР играет вничью товарищеский матч со сборной Финляндии. На разбор игры приезжают представители Госкомспорта СССР. На вопрос, как им работается с Малафеевым, слово берет Олег Блохин и от лица киевских «динамовцев», которые составляли костяк сборной, заявляет, что они не понимают, в какой футбол хочет играть Малафеев. Эдуард Васильевич был снят с должности с формулировкой «по состоянию здоровья». На чемпионат мира сборную СССР повез Валерий Васильевич Лобановский.

Сборная Советского союза последний раз в истории сборных СССР/России выходит из группы на чемпионатах мира, но в 1/8 финала, при чудовищном судействе, проигрывает сборной Бельгии.

P.S. Перед чемпионатом мира 1982 года главному тренеру сборной Константину Ивановичу Бескову руководство Госкомспорта СССР настоятельно рекомендовало взять в качестве помощников наставников киевского и тбилисского «Динамо» Лобановского и Ахалкаци. В итоге, сборная на чемпионате мира разбилась на группировки по клубному принципу и не смогла выйти в полуфинал турнира, хотя была очень к этому близка.