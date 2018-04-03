Завтра в 17.30 на стадионе «Металлург» в Самаре начнется последний четвертьфинал Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак».

Эта встреча была перенесена с 28 февраля, когда красно-белые отказались выходить на поле из-за 15-градусного мороза. Главный тренер самарцев и многолетний в прошлом спартаковский капитан Андрей Тихонов рассказал о подготовке к игре.

Для 47-летнего Тихонова Кубок страны – особый турнир. Со «Спартаком» он выигрывал его дважды. С «Крыльями» выходил в финал – единственный в истории самарского клуба. Тогда, в 2004-м, команда Тихонова уступила 0:1 «Тереку». И сейчас рассчитывает как минимум на повторение успеха.

Пройти «Спартак» будет нелегко. Но если получится – дальше ждет полуфинал против «Тосно» и потенциальный финал против… курского «Авангарда» или ярославского «Шинника». Кубковая «сетка» в этом году – невероятная. И шансы «Крыльев», занимающих в ФНЛ второе-третье место, в сегодняшней игре уж точно не нулевые. В нынешнем сезоне команда Тихонова дома не потерпела ни одного поражения. А «Спартак» Массимо Карреры – не большой умелец обыгрывать в гостях крепких середняков.

«ГАЗОН ЗЕЛЕНЫЙ И РОВНЫЙ»

- 31 марта «Крылья» играли в Тамбове в манеже, сейчас тренируются на искусственном поле, а в среду вам проводить матч на натуральном газоне. В этом плане у «Спартака» преимущество? – вопрос Тихонову.

- Да, нам непросто. И не только из-за различий в покрытии. Вы еще не учли, что в помещении после свежего воздуха сложно дышать. Да и искусственные поля у нас на базе и в тамбовском манеже неодинаковые. Приходилось все время перестраиваться.

- Сейчас соперник не откажется выходить на поле, как было в феврале?

- Так в Самаре уже весна наступила. На улице – семь градусов тепла. Играй не хочу.

- В каком состоянии газон «Металлурга»?

- Зеленого цвета. И очень ровный.

«НАРОДУ БУДЕТ МНОГО»

- Ваша команда на игровом поле тренировалась?

- Нет. И не собираемся. Мы свое поле бережем. На «Металлурге» в этом году пока провели только две игры - с «Тюменью» и «Оренбургом».

- Даже предыгровую разминку проводить не собираетесь?

- Нет.

- А если «Спартак» попросит? По регламенту, гостевая команда имеет право опробовать игровое поле.

- Даже если бы «Спартак» попросил – не разрешили бы. Какой смысл? За полчаса можно «убить» газон. Думаю, «Спартак» тоже заинтересован в том, чтобы поляна была ровная и качественная. Сейчас большинство команд перешли на такой режим: тренируются на своих базах в хороших условиях, прилетают в другой город, ужинают, а на следующий день играют. Москвичи поступили так же.

- Ждете аншлага на «Металлурге», учитывая довольно раннее для буднего дня начало матча?

- Точных цифр не скажу. Но в такую хорошую погоду, думаю, болельщиков будет много.

- Для вас игра со «Спартаком» особенная?

- Без комментариев.