В среду состоятся еще два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. По британским сражениям на подобных стадиях мы соскучились, а вот победе «Барселоны» вряд ли удивимся.

«Ливерпуль» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)

4 апреля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд», 21:45 мск

САЛАХ ПРОТИВ ВСЕХ ИЛИ КАК ПРОЙТИ СВЯЗКУ ОТАМЕНДИ-СТОУНЗ

Так случилось, что в роли главной ударной силы в «Ливерпуле» выступает один человек. Мохаммед Салах настолько зациклил на себе внимание, что феноменальную форму других игроков команды Юргена Клоппа мы отказываемся замечать даже под лупой, хотя их вклад в результаты не менее существенен. Тут, видимо, акценты в атаке у мерсисайдцев разглядываются по-другому и в принципе проще. В «Сити» ситуация иная, там в соку вообще все: от кипера Эдерсона, защитной линии за 200 миллионов фунтов и до нестареющего Куна Агуэро с лучшими инсайдами АПЛ Кевином де Брюйне и Лероем Сане.

В этом, наверное, главная логическая иллюзия. Смотрим на состав «Манчестера», разеваем рты, а уже потом с понимаем осознаем, почему команда в принципе выиграла чемпионат Англии еще зимой, а сейчас просто поддерживает форму, попутно набирая очки. От звездности состава «Ливерпуля» глаза из орбит ну никак не вылезут, но Клоппу того и не надо. Похоже, после ухода Филипе Коутиньо в «Барселону» дисциплины на поле только прибавилось, а играют все как раз-таки на Салаха. Вроде примитивно, а сдругой стороны, попробуй что-нибудь против него сделать.

Вспомните последнюю встречу тяжеловесов, когда «Сити» по делу проиграл (3:4) на «Энфилде». В тот январский вечер будто бы «Ливерпуль» превратился в команду Хосепа Гвардиолы, где органично смотрелся абсолютно каждый футболист и никто из общего рисунка не выбивался. Да, та встреча справедливо носила имя Алекса Окслейда-Чемберлена, но каков же в целом был «Ливерпуль»! Перекусил соперника, грозно начал и на крошки раздробил потерявших связь с реальностью Николаса Отаменди и Джона Стоунза. Вдруг в этот раз случится нечто похожее?

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«Ливерпуль» Клоппа прекрасен в матчах в грандами, к этому мы уже привыкли. А «Сити» Гвардиолы, особенно в этом сезоне, вообще предстал командой без слабых мест. Да, первый матч из-за травмы пропустит Агуэро, сто лет не играет Бенджамин Менди, но все остальные в строю. Вообще «МС» кадровые проблемы парить не должны: впереди здорово смотрится набравший форму Габриэл Жезус, а позади него в принципе полный порядок. Хотя «Ливерпуль» знает, как проходить центральную зону соперника.

Как всегда бывает в столь статусных встречах, многое решится в центре поля, в фазах перехода из обороны в атаку. Интересно, кстати, что у команд эти фазы имеют разную природу: у хозяев преобладают длинные и диагональные передачи, у гостей – средний проникающий и поперечный пас. Ну и, кстати, слабо верится, что все в этой паре решится в первом матче. Это, что называется, на уровне ощущений, ибо прогнозировать исход встречи между английскими клубами почти всегда сродни бреду.

«Барселона» (Испания) – «Рома» (Италия)

4 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу», 21:45 мск

А СЛАБО БЕЗ МЕССИ СЫГРАТЬ?

Конечно слабо. На выходных Эрнесто Вальверде знатно пощекотал нервишки фанам «Барсы», едва не влетев ну очень приятной «Севилье» (2:2). Тренер исправился, выпустив в концовке Лео Месси. Тот по классике сделал результат – не без помощи акробатического этюда Луиса Суареса – и дал ясно понять: среди разгоняющих, набегающих, бьющих, отдающих, вездесущих и незаменимых аргентинцу равных как не было в Каталонии так и не будет. Что-что вы там говорите? Коутиньо или Усман Дембеле? Да прекратите.

Естественно, нужно быть полным идиотом, человеком не в себе или Хосе Энрике, чтобы оставить Лионеля в запасе на матч Лиги чемпионов. Тем более, когда четвертьфинал, вечный спор с Криштиану Роналду о звании лучшего бомбардира турнира и почти выигранная примера. А тут еще и ненаглядная «Рома», в ворота которой Месси забил самый красивый гол сезона-2015/16 по версии УЕФА. Ну когда «Барселона» в три паса расписалась в заявлении на увольнение Руди Гарсии по итогам года, помните?

Да что тут рассуждать, сейчас не 2002-й, когда римляне уничтожали европейские топ-клубы. «Рома» конечно интересная и чутка нестандартная, но все-таки весьма средняя по палате команда. Дома умудряется проигрывать хромым и уставшим (в этом году «Милану», «Сампдории» и «Аталанте»), а на выезде чудовищно смотрится с грандами (огребли от «Шахтера», «Ювентуса» и «Атлетико»).

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Теоретические шансы на выход в полуфинал у команды Эусебио Ди Франческо есть только в том случае, если «Рома» покажет себя образца домашней встречи против «Челси» (3:0). Но это же сколько всего должно сойтись: быстрый гол, реализация моментов как у киллера и тысячи железобетонных свай в центре поля от Раджи Наингголана. А он, скорее всего, начнет матч на скамейке, потому что на выходных едва не сломался.

У каталонцев точно не сыграют Люка Динь и Серхи Сампер, но и не велика потеря: травму первого команда нивелировала быстро, а второй не считается даже игроком обоймы. Интереснее другое: на карточках повисли Хорди Альба и Луис Суарес. Что-то подсказывает, что уругваец, обжающий кусаться, спорить и симулировать, в Риме не сыграет. Но если «Барса» вынесет «Рому» вперед ногами уже в этот вечер, помощь Суареса, как, кстати, и Месси, вряд ли потребуется.