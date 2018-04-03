«Бавария» на выезде обыграла «Севилью» (2:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. О несправедливости на «Рамон Санчес Писхуан» – в репортаже «Советского спорта».

ВЫСКОЧКА ПРОТИВ МАСТАДОНТА

Ну а что вы хотели. Может «Бавария» и четвертая в списке потенциальных победителей Лиги чемпионов (после «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Сити»), но в паре с «Севильей» безусловно считалась фаворитом. Первая команда Германии против пятой в Испании. И не важно, что Винценцо Монтелла на молекулы расщепил «Манчестер Юнайтед» в прошлой стадии и «Севилья» впервые в современной истории играет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Поэтому нивелировать классовое проседание севильцы должны были за счет шумного и по несколько раз за 90 минут закипающего «Рамон Санчес Писхуан». Испанцы вышли немного в непривычном для себя сочетании, прежде всего в обороне. Симон Кьер вышел в паре Клеман Лангле, а по краям расположились Серхио Эскудеро и Хесус Навас. Последнего мы привыкли видеть на фланге атаке, но все чаще в силу возраста испанец играет в обороне. В центре поля стабильные Стивен Н’Зонзи с Гидо Писарро, еще выше – Хоакин Корреа, Франко Васкес, Пабло Сарабия и на острие Виссам Бен-Йеддер.

У «Баварии» само собой ребята покруче. Начиная с Матса Хуммельса и Джерома Боатенга с Хуаном Бернатом и Йозуа Киммихом в обороне, продолжая Хави Мартинесом, Тьяго Алькантарой и Артуро Видалем в середине и продолжая скоростными Томасом Мюллером, Франком Рибери и Робертом Левандовски впереди. Космос, что тут скажешь. Не хватало разве что Мануэля Нойера, но голкипер переживает череду травм и его место почти шедеврально в этом сезоне занимает Свен Ульрайх, успевший удивить Германию своей игрой на ленточке.

«БАВАРИЯ» ОТСКОЧИЛА. ЧУДОМ!

Драка! На 12-й минуте! Как зарядил Рибери по ногам тезке Васкесу, как загорелся газон под шипами футболистом. А все потому что за мгновение до фола француза Боатенг принял на бедро Корреа. И, видимо, чтобы поддать кипятку, Хоакин продолжил парад горчичников, картинно упав в штрафной баварцев. Моментально схлопотал вингер предупреждение от Даниэле Орсато. И не прикопаешься! Даже сам Корреа от расстройся чуть не съел воротник белоснежной майки.

Промах дня почти на экваторе первой половины совершил Васкес. Отскочил к нему мяч в район восьми метров от ворот. Набегал Франко и приложился хорошо в дальний угол, но как так, не попал! Шикарный момент запорол нападающий, ситуативно прикинувшись Антоном Заболотным. Перед началом встречи казалось, что хозяев не достанет изобретательности Эвера Банеги, ан нет: и без него у «Севильи» бесперебойно работал коллективный мозг из Н’Зонзи, Писарро и Васкеса.

Сарабия, один из самых полезных игроков «Севильи» в этом сезоне, открыл счет на 32-й минуте. Замечательно, сочно и на скорости Пабло завершил идеальный пас Эскудеро. Позиционно проиграл борьбу Бернат, на краю вратарской его обошел на вираже наш герой и прошил с разворота после не самой классной обработки Ульрайха. «Бавария» вообще собиралась играть? Пока немцы только фолили, полностью забыли про оборону и подстраховку на правом фланге. Беспомощность топовых футболистов на глазах у разъяренной публики, поддерживающей соперника – это невероятно эффектно.

И будто бы фортуна поцеловала в лобик Юппа Хайнкеса. Не создавая момента, сравняли счет баварцы. Прострелил слева Рибери, попал в ногу Навасу, а от него уже залетело в ближний угол ворот Давида Сория. Как не пытался испанец этот корявый кикс вытащить, как не хотел команде помочь – не вышло. Против физики, переноса тела и человеческой неряшливости ничего не поделать. Вот вам и ничья после дебютной 45-минутки. Ни разу не равная, не справедливая, но фактическая.

ФОРТУНА ПОЦЕЛОВАЛА ХАЙНКЕСА В ЛОБ

После перерыва «Бавария» обновилась. Рафинья сменил Берната, а до этого, еще в первом тайме Видаля заменил Хамес Родригес. Загнал себя в угол Хайнкес слишком рано, оставшись с одной заменой на руках на вторую половину встречи. Но Юпп – мудреный опытом тренер, знал, что творил. Свежая кровь в двух линиях позволили гостям нарастить темп и повысить качество паса. Хозяева тем временем натурально выдохлись, ведь потратили уйму сил в первом тайме. И как бы сейчас не развалиться…

Не хотелось каркать, но второй немцы забили на 68-й минуте как раз после навала. Заброс Рибери на дальнюю штангу рыбкой ударом в газон замкнул Алькантара. Красиво, продуктивно, необходимо, но, опять-таки, не без рикошета! Вот что значит класс «Баварии» и возможность добавить по ходу встречи. Похоже, в первом тайме мюнхенцы привыкали к заявленному темпу и недружелюбной атмосфере, а затем адаптировались и, пока Роналду размазывал «Ювентус» по периметру Турина, показали товар лицом. То есть Алькантару рыбкой. Ну вы поняли.

На заключительную 15-минутку Монтелла бросил Сандро, который пару раз неплохо пробил. Н’Зонзи последовал его примеру, но оказался неточен. Тяжелый матч получился, грузный. Для обеих команд. «Севилья» была лучше в первом тайме, много атаковала, нагнетала, прессовала и съедала, но сказался пресловутый класс. Дистиллированное желание и тяга к прекрасному – четвертьфиналу ЛЧ – способна уложить на лопатки «Манчестер Юнайтед» последних лет, но для равного, с расчетом ответной встречи, боя с «Баварией» нужно что-то еще. Либо три гола в первом тайме, либо численное преимущество при агрессивном футболе Монтеллы, либо рикошеты. Этот еще раз доказал: клубы с громадным лигочемпионским опытом, холодной головой и здравым рассудком как правило выигрывают.

«Севилья» (Испания) – «Бавария» (Германия) – 1:2 (1:1)

Голы: Сарабия, 32 – Навас, 37, автогол. Алькантара, 68

«Севилья»: Сория, Лангле, Эскудеро, Кьер, Писарро, Сарабия, Нзонзи, Васкес, Навас, Корреа (Рамирес, 77), Бен-Йеддер (Муриэль, 80)

«Бавария»: Ульрайх, Бернат (Рафинья, 46), Боатенг, Хуммельс, Мартинес, Видаль (Хамес, 36), Киммих, Алькантара, Рибери (Роббен, 79), Левандовски, Мюллер

Предупреждения: Корреа, 15, Писарро, 90 – Рибери, 13. Бернат, 34, Мюллер, 85