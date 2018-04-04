С сезона-2015/16, начиная с которого «Реал» непобедим в Лиге чемпионов, Криштиану творит невероятные вещи. В матчах на выбывание он превращается в настоящую машину по забиванию голов. Началась фантастическая серия португальца в феврале 2015-го в Риме.

Сезон-2015/16

1/8 финала

17.02.2016 «Рома» 0:2 «Реал» (Роналду – 57 мин.)

08.03.2016 «Реал» 2:0 «Рома» (Роналду – 64)

В обоих матчах голы Криштиану были победными, а в Мадриде португалец еще оформил голевую передачу на Хамеса. В общем, полный комплект.

1/4 финала

06.04.16 «Вольфсбург» 2:0 «Реал»

12.04.16 «Реал» 3:0 «Вольфсбург» (Роналду – 15, 17, 77)

Один из самых важных хет-триков в карьере Криштиану. Ответная игра. В первой мадридцы сгорели 0:2. Но гениальный футбол в исполнении 7-го номера сделал невозможное возможным.

Сезон-2016/17

1/4 финала

12.04.2017 «Бавария» 1:2 «Реал» (Роналду – 47, 77)

18.04.2017 «Реал» 4:2 (ОТ) «Бавария» (Роналду – 76, 104, 109)

Если в противостоянии с «Наполи» в 1/8 финала героем был Серхио Рамос, забивший важнейший гол на выезде, то уже в следующем раунде на аванссцену вышел неподражаемый Роналду. При Зидане португалец демонстрирует выдающуюся игру именно в решающие моменты. «Бавария» пострадала от гениальной точности нападающего не меньше, чем от судьи, но не об этом речь сейчас. В Мюнхене Криштиану ответил дублем на гол Видаля, а на «Бернабеу» разразился хет-триком.

1/2 финала

02.05.2017 «Реал» 3:0 «Атлетико» (Роналду – 10, 73,86)

10.05.2017 «Атлетико» 2:1 «Реал»

«Атлетико», возможно, самый неудобный соперник для «Реала» в Лиге чемпионов, но и он получил от Роналду целую корзину мячей. Хотя за 2 года до этого Криштиану ни разу не поразил ворота Яна Облака в четвертьфинале. В апреле 2015-го единственный гол за 4 тайма записал на свой счет Хавьер Эрнандес. Но прошло время, и «Реал» уже с Зиданом пробил-таки бетонную стену обороны атлетов и досрочно обеспечил себе выход в финал.

Финал

«Ювентус» 1:4 «Реал» (Роналду – 20, 64)

Кардиффский финал был для Криштиану четвертым в карьере. В двух из трех предыдущих ему удавалось отличиться (за «МЮ» в 2008-м и за «Реал» в 2014-м с пенальти). Не сказать, чтобы в тех матчах он показывал классный футбол, но команды португальца неизменно выигрывали. Ну а финал в Кардиффе, однозначно, лучший в его биографии. Пусть победный мяч в ворота Буффона отправил Каземиро, главная роль была отведена Роналду – он забил первый гол встречи и третий, после которого все стало ясно.

Сезон 2017/18

1/8 финала

14.02.2018 «Реал» 3:1 «ПСЖ» (Роналду – 45, 83)

06.03. 2018 «ПСЖ» 1:2 «Реал» (Роналду – 51)

Впервые за долгие годы мадридцы не были фаворитами пары – многие ставили на парижан. На своем поле «галактикос» пришлось отыгрываться, и тут за дело взялся Роналду. Его голы не вышли красивыми – один был забит с пенальти, второй – ударом с трех метров – но их важность трудно переоценить. А на «Парк де Пренс» лучший бомбардир в истории «Реала» в начале второго тайма успокоил местную публику, мечтавшую о реванше.

1/4 финала

03.04. 2018. «Ювентус» 0:3 «Реал» (Роналду – 3, 64)

«Ювентус» был настроен отомстить своему обидчику за поражение в финале. Но одного желания оказалось недостаточно. Уже на 3-й минуте Роналду продолжил «разговор» с Буффоном, который был прерван финальным свистком в Кардиффе. Но это было только начало. Спустя ровно час Криштиану сотворил гол-шедевр, пробив через себя и превратив матч в Мадриде в пустую формальность. Продолжает сказываться магическое влияние Зинедина Зидана на Роналду. Что говорит ему француз перед играми, остается загадкой. Понятно одно: стадию плей-офф Лиги чемпионов пора переименовывать в стадию имени Криштиану. Он здесь король.