Ростислав Хаит в молодости играл в футбол на очень приличном уровне, но все-таки сделал выбор в пользу сцены, а не футбольного газона. Тем не менее, актер продолжает интересоваться футболом и понимает его не хуже многих топовых экспертов. Накануне концерта «Квартета И», который пройдет 14 апреля в Петербурге в ДК им. Ленсовета, «Советский спорт» взял интервью у Ростислава.

– Год назад вы говорили, что со Станиславом Черчесовым мы теряем время. Ваше мнение не изменилось? Потерянный год для нашей команды?

– К большому сожалению, мне кажется, что это абсолютно потерянный год. Все хорошие отрезки игр нашей команды говорят совсем не о том, что мы смогли стабилизировать наш футбол, а только о том, что у нас в команде есть индивидуально сильные ребята. Они накачаны Станиславом Саламовичем энергетически, поэтому время от времени что-то выдают. Но системы по-прежнему нет. Черчесов – не очень большой мастер по выстраиванию обороны в три центральных защитника для схемы 3-5-2.

На мой взгляд, вот что странно: я понимаю, мы пытаемся брать не качеством, а количеством. Но есть и другая логика: у нас и так в стране почти нет хороших центральных защитников, а на поле их количество максимальное. Получается, у нас играет на одного некачественного игрока больше.

Меня очень разочаровывает наша команда: игра в обороне – просто катастрофа. Я понимаю, что у нас травмы – это объективная вещь, но можно же как-то по-другому построение команды осуществлять? При 3-5-2 теряется Самедов, который вообще не приспособлен играть по этой схеме, он может выходить в старте только при 4-4-2 или 4-5-1. Прошел год с тех моих слов, и теперь я убежден: наша сборная не выйдет из группы.

– Следили за нашими соперниками по группе?

– Посмотрел матч Саудовской Аравии с Бельгией. Говоря о Египте, все называют Мохаммеда Салаха, но там вся команда очень приличная. Мало нам не покажется. Мое предсказание такое: дай бог мы выиграем матч-открытие, забьем один или два Саудовской Аравии, которая будет очень волноваться. А потом не сможем обыграть Египет и Уругвай – так и вылетим.

– За последний год сборная России на новом стадионе в Петербурге играет лучше, чем в Москве. У вас 14 апреля концерт в Петербурге. Вы тоже на петербургской сцене будете техничнее и сыграннее?

– Знаете, когда играешь в любом другом городе – это не такая рутина, как в Москве. Всегда чуть больше событий, чем в обычном спектакле, да и немного побольше куража. Думаю, на данный момент зрители от наших спектаклей получают больше удовольствия, чем от игры сборной под руководством Черчесова. Но при этом ввести в зрителя в ту эйфорию, которая была в 2008 году, у нас не получится никогда.

Полный разгром Черчесова от Хаита читайте в одном из ближайших номеров ССФ.