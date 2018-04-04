Он неважно начал сезон, но разыгрался и уверен, что на чемпионат мира в Россию приедет в лучшей форме и отличном настроении. Так и заявил в интервью L’Equipe: «На поле вы увидите все того же улыбающегося Антуана Гризманна».

«В СБОРНОЙ ЗА СПИНОЙ НИКТО НЕ ШУШУКАЕТ»

– Вы сейчас на пике формы?

– Понятно, что после моих летний заявлений (о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед». – Прим. ред.) и всего, связанного с этим, было трудно сосредоточиться на футболе и вообще играть с настроением. Но предсезонка прошла нормально, хотя и… В контрольных матчах никак не удавалось забить. Приезжал на тренировки, меня спрашивали, когда же наконец будет гол. А потом случилось это удаление в матче против «Жироны», когда судья увидел нарушение против меня, вроде назначил пенальти, но потом передумал (и показал нападающему желтую карточку за симуляцию и сразу красную – за оскорбление. – Прим. ред.). Все как-то навалилось. Только в сборной играл с настроением, там меня никто не грузил.

– Вы забили победный гол Болгарии (1:0), потом в октябре белорусам (2:1). Это воодушевляло?

– В сборной я уверен в себе, знаю, что забью, когда надо. Там особая атмосфера – от футбола получаешь радость, никто за спиной не шушукает.

– Был поворотный момент в этом сезоне, когда кончилась черная полоса?

– Помогло выйти из кризиса то, что в сборной в меня продолжали верить. Кроме того, в «Атлетико» удачно шли дела, Диего Симеоне позволял действовать так, как хочу. В январе пришел Диего Коста – с ним играть стало легче.

– Три гола «Севилье», четыре – «Леганесу»… У вас 11 мячей в последних десяти матчах! Надолго хватит такого задора?

– Трудновато будет сохранить такой ритм, это ведь график Роналду и Месси. Но, конечно, доволен своей нынешней игрой. Хотя бывают матчи, когда вдруг теряешь мяч в простой ситуации. Знаю свои минусы, есть еще над чем работать.

– К примеру?

– Плохо втягиваюсь в игру, в начале матча могу ошибиться три или четыре раза кряду. Теряю мячи, не использую хорошие передачи.

– Роналду и Месси всегда первые в списке кандидатов на «Золотой мяч». Вы же за год с третьего места скатились на 18-е. Это как-то задело?

– Нет. Предыдущий сезон получился так себе. Так что какие обиды?!

– Но «Золотой мяч» – цель жизни?

– Нет. Главное – выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. «Золотой мяч» получу, если придет мое время. Я не эгоист, живу интересами команды, индивидуальные достижения отходят на второй план. Хотя, конечно, было приятно стать лучшим бомбардиром Евро. Об этом будут помнить и через десять лет. Но лучше бы мы стали чемпионами Европы.

– Как пережили поражение от Португалии в финале турнира?

– На самом деле было два финала и два поражения одно за другим: сначала в Лиге чемпионов, потом на Евро. Надо было поскорее выбросить это из головы как дурной сон, переключиться на дела насущные. Но – легко сказать… Такие неудачи – удар по психике. Вроде трофей был так близко, мы столько сил положили, и вот… После финала целую неделю думал о том поединке, прокручивал моменты в голове. Пытался понять, как же так произошло. Мог забить дважды головой, потом Жиньяк угодил в штангу. А ранее в финале Лиги чемпионов против «Реала» я не реализовал пенальти. До сих этот удар в перекладину встает перед глазами. Это останется со мной на всю жизнь.



Дидье Дешам доверяет Гризманну в сборной Франции. Фото Gettyimages.ru

«МОИ ДЕЛА ВЕДЕТ СЕМЬЯ»

– В последние два года сборную Франции немало критиковали. Справедливо?

– Нет. Во всяком случае, мы играем лучше, чем «Атлетико» (улыбается). Конечно, люди требуют красивого футбола, в сборной ведь такие имена. От нас всегда ждут большего. Для меня же главное – результат, красота футбола – вторичное. Посмотрите на меня в «Атлетико»: если ведем 1:0, пашу сзади, как заправский защитник!

– Но вы же нападающий. Трудно было поначалу играть в таком стиле?

– Полгода потребовалось, чтобы привыкнуть и даже полюбить такой стиль. Сейчас же просто получаю кайф от действий в обороне. Иногда даже в сборной просят, чтобы меньше отходил назад, ведь это чисто моя инициатива. Как-то получается само по себе – бежать на помощь опорникам. Это Симеоне так меня переделал.

– После Евро вы стали гораздо знаменитее. Популярность мешает?

– Если к этому не готов, сперва трудно. Разные фотосессии, видеосъемка… Сначала не знаешь, как себя вести. Потом привыкаешь. Но всеми моими делами руководит сестра (Мод Гризманн. – Прим. ред.), она очень помогает. После чемпионата мира закончатся контракты со многими спонсорами, и жить станет полегче (смеется).

– В последнее время вашими делами начали заниматься родственники, в частности сестра и отец. Это принципиальное решение?

– Сначала мои дела вел Эрик Ола, но какая-то кошка пробежала между нами, вынуждены были расстаться. Я нуждался именно в семейной помощи, в людях, которым всецело доверяю. Они действительно думают только о моих интересах.

– Вы сейчас больше, чем просто футболист. К примеру, озвучили Супермена в фильме «Lego Batman». Как вам такая дополнительная нагрузка?

– Я в этом не очень-то разбирался. Когда предложили такой кинопроект, сказал: «Давайте, конечно!» Это было что-то новенькое, забавное. Уже в процессе начинаешь разбираться, что к чему.



Французский Супермен говорит голосом Гризманна. Фото Gettyimages.ru

«ГРИЗМАНН ПРИЕДЕТ В РОССИЮ В САМОМ ЛУЧШЕМ СОСТОЯНИИ»

– Вы сыграете на своем втором чемпионате мира. Но в России от вас будут ждать гораздо большего, чем в Бразилии в 2014-м.

– Ответственность всегда давит. Не стоит заморачиваться на этот счет, надо просто стараться получать радость от футбола. В России вы увидите все того же улыбающегося Гризманна.

– Сейчас все мысли об этом мундиале?

– Да, хочу показать все, на что способен! Сейчас после тренировок буду больше времени уделять восстановительным процедурам, усиленно работать с массажистом. К чемпионату мира должен подойти на пике формы.

– Сборная Франция – фаворит турнира?

– Надеюсь, да. Так же, как Германия, Испания, Аргентина и Бразилия. Но на чемпионате мира обязательно произойдут сюрпризы. Будьте уверены.

– Такие форумы совпадают по времени с трансферными окнами. Для вас важно отправиться в Россию, уже зная, останетесь в «Атлетико» или нет?

– Вопрос обязательно решится до мундиаля. Хочу, чтобы во время турнира голова не забивалась посторонним. Мешать будет не столько неизвестность, а то, что постоянно станут приставать: «Как тебе этот вариант? А этот? А тот?..»

– Гризманн на ЧМ-2018 будет сильнее чем тот, что стал лучшим бомбардиром ЕВРО-2016?

– Во всяком случае, он будет опытнее.

– Имею в виду игровые качества.

– Не знаю. Но опыт помогает в определенных моментах проявлять эти самые качества. Точно скажу одно: Гризманн приедет в Россию в самом лучшем состоянии.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Антуан ГРИЗМАНН

Нападающий. Родился 21 марта 1991 года в Маконе, Франция.

КАРЬЕРА

Воспитанник «Макона» и «Реал Сосьедада». Выступал за «Реал Сосьедад» (2009-2014). С июля 2014 года – игрок Атлетико».

ДОСТИЖЕНИЯ

Обладатель Суперкубка Испании (2014), победитель чемпионата Европы в возрастной категории «до 19 лет» (2010), финалист Лиги чемпионов (2015/16), вице-чемпион Европы (2016).

За сборную Франции провел 51 матч, забил 19 мячей.