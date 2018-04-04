Один из самых перспективных российских футболистов Дмитрий Скопинцев завоевывает премьер-лигу, регулярно играя за «Ростов» при Валерии Карпине. «ССФ» встретился с юным дарованием и поговорил с ним про уход из «Динамо», дружбу с Аршавиным и мечту всей жизни.

«УМИРАЛ» НА ТРЕНИРОВКАХ»

– Многие думают, что вы воспитанник «Зенита».

– Это не так. В питерский клуб я попал из «Динамо», где провел четыре года и только оттуда перешел в «Зенит». Начинал же в Воронеже. Обычная футбольная секция при общеобразовательном лицее, где я учился. Ходил на тренировки четыре раза в неделю и потихоньку втянулся.

– Кто первый раз отвел на тренировку?

– Сестра Оля. Когда мне было семь лет, она заметила, что я постоянно что-то пинаю, находясь дома. То носки сверну в мячик, то бумажку скотчем обмотаю. В итоге не выдержала, взяла меня за руку и повела на тренировку. До десяти лет занимался только в лицее, а потом попал в воронежскую спортивную школу №15, где пробыл до 13 лет.

– После – переезд в Москву.

– На турнир «Черноземье» приехали селекционеры из разных клубов, наблюдали за моей игрой. Люди из «Динамо» позвали меня к себе. Уже тогда понял, что хочу стать футболистом, и просил маму отвезти меня на просмотр в какой-нибудь московский клуб. Она у меня врач-терапевт, очень много работала, поэтому была постоянно занята. К счастью, мечта все-таки исполнилась, и я переехал в Москву. «Динамо» было идеальным местом, чтобы полностью сконцентрироваться на футболе и вырваться из Воронежа.

– В «Динамо» вы всегда играли за старший год.

– Так получилось, что меня взяли в группу 1996 года рождения. Но я не затерялся, никогда не боялся конкуренции. Всегда старался проявить себя, «умирал» на тренировках и внимательно слушал тренеров – Александра Точилина и Кирилла Новикова. С первого дня понимал: либо я справлюсь с трудностями, либо придется попрощаться с мечтой.

– Мама поддерживала?

– Да. Она меня воспитывала сама, без отца, и всю свою небольшую зарплату вкладывала в меня. Например, покупала мне лучшие бутсы, которых не было даже у ребят с богатыми родителями. Старалась всегда радовать.

– В «Динамо» условия для молодых поразили?

– Все было супер! Мы жили практически в центре Москвы, нас полностью одели, четыре раза в день кормили. Были все возможности для развития, плюс платили стипендию.

– Сколько?

– 8 тысяч рублей. Для 13-летнего парня – хорошие средства. К тому же я стал играть за юношескую сборную, там тоже платили. На эти деньги я жил, а все «динамовские» отправлял домой.



Тимощук, Скопинцев, Аршавин (слева направо): два дядьки-наставника и талантливый ученик. Фото ФК «Зенит»

«НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ГОВОРИТ ПЛОХО ПРО АРШАВИНА»

– В итоге из «Динамо» вы все-таки ушли.

– Да. В Санкт-Петербург переехал летом 2014-го. А за полгода до этого меня признали лучшим игроком академии «Динамо» среди всех возрастных групп. На традиционной церемонии награду мне вручил Гурам Аджоев, меня назвали главной надеждой клуба. Мне было важно такое признание, ведь я максималист. А потом вдруг что-то пошло не так. Я ждал развития ситуации, но динамовское руководство предложило очень скромный контракт. На эти деньги в Москве хорошо жить тяжело. В это время появился вариант с «Зенитом». Питерцы выполнили все мои пожелания, обеспечили квартирой, помогли найти работу маме. Речь не идет о какой-то большой сумме, поэтому мне до сих пор непонятно, почему в «Динамо» мной никто не дорожил. Особо хочу отметить, что меня позвали тренироваться с основой «Зенита», которую тогда тренировал Андре Виллаш-Боаш.

– В Питере пришлось тяжело?

– Там я провел самый счастливый год в своей футбольной жизни. С первых тренировок понравился Боашу и даже дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Лилля». Помню, тогда я заменил Аршавина, заработал пенальти, и мы победили. Многое дали и игры в Юношеской лиге УЕФА. Хочу выделить партнеров по взрослому «Зениту». Аршавин и вовсе взял меня под свою опеку, многое подсказывал. До сих пор с ним часто общаемся. Не верьте тем, кто говорит про него плохо. Это отличный человек. Недавно виделись с ним в Турции, где у «Ростова» был сбор. Его «Кайрат» жил с нами в одном отеле. Андрей Сергеевич увидел меня, сам подошел, обнял, спросил, как дела. Еще отметил бы Тимощука. Мы с ним оставались после тренировок, дополнительно занимались. В том «Зените» все были простыми ребятами.

– Именно Тимощук дал совет переезжать в Европу?

– Он просто сказал, чтобы я не боялся, что всегда успею вернуться обратно. Я чувствовал, что у меня есть шанс в «Зените», но «Лейпциг» сделал хорошее предложение, к тому же я не боюсь вызовов. Лучше сделать и пожалеть, чем ничего не сделать.



В составе первой команды «РБ Лейпциг» Скопинцев не сыграл ни разу – только тренировался. Фото Russian Look/Imago

«В ЕВРОПУ НАДО ЕХАТЬ ГОТОВЫМ ИГРОКОМ»

– В Европе в быту было сложно?

– Жил в хорошем отеле, который находится в центре города. Повезло, что я уже до переезда знал немецкий. Учил его в школе, плюс со мной занимался дедушка. Одиноким себя не чувствовал, так как не было времени грустить. Постоянные тренировки, разъезды… Часто приезжала мама.

– Переходили вы в «РБ Лейпциг», но практически все время провели в австрийском «Лиферинге».

– Это фарм-клуб «Лейпцига», где собрали тех, на кого рассчитывали в будущем. Там собралось много талантливых ребят, играли по очереди, с нами много работали. Потом я вернулся в «Лейпциг», но к тому времени команда вышла в Бундеслигу, мне было сложно выдержать конкуренцию в 19 лет. Были варианты остаться в Европе, но предложение «Ростова» оказалось самым конкретным и интересным.

– Стоит все-таки молодым футболистам пробовать свои силы за рубежом?

– Считаю, в Европу надо ехать уже готовым игроком. Тому, кто сырой, там делать нечего. Зачем им ребята-легионеры, которых нужно учить, если хватает своих ребят? Стоит показать себя в России и только потом пробовать себя в других чемпионатах.

«С БЕРДЫЕВЫМ НИКОГДА НЕ ОБЩАЛСЯ ОДИН НА ОДИН»

– В «Ростов» вы попали, когда команду тренировал Курбан Бердыев.

– Он мне совсем не дал шанса проявить себя. Я понимал, что иду в команду, где все выстроено. Все-таки тогда «Ростов» шел в лидерах, играл в еврокубках. Усердно тренировался, рассчитывал выходить хотя бы на замену.

– Лично общались с Бердыевым когда-нибудь?

– Нет, но у меня нет на него никаких обид. В итоге пришлось уехать в «Балтику». Тогда это был единственный вариант для постоянной игровой практики.

– В то время команда «стояла» на вылет из ФНЛ.

– Да. Мы шли на 19-м месте, были практически обречены. Но удалось сплотиться и сделать практически невозможное. Во многом это заслуга Игоря Черевченко. Это суперчеловек, который поверил в меня с первой тренировки. Мы и сейчас часто общаемся, он дает советы. Игорь Геннадиевич очень харизматичный, лидер по натуре, отличный мотиватор.

– Однажды он выгнал вас с тренировки.

– Да, забавная ситуация. У «Балтики» не самые лучшие условия для тренировок, и одно из занятий проходило на военной базе. Там был спортивный городок, где мы бегали по кочкам и каким-то лабиринтам, а кругом росли плодовые деревья. Помощник Черевченко Валерий Климов сорвал яблоко и бросил мне. Я машинально поймал и укусил его. Прямо во время одного из упражнений. Поворачиваюсь и вижу, как Игорь Геннадьевич смотрит на меня ошарашенно и не понимает, что происходит. Накричал, выгнал меня с тренировки, сказал, чтобы я уезжал в свой Воронеж. В итоге я извинился, мы посмеялись и забыли ситуацию. А на следующий день я забил в матче победный гол.

– Первое возвращение в «Ростов» после аренды успешным не получилось.

– Мне казалось, что после первой аренды должны были дать шанс, но Леонид Кучук тоже в меня не поверил, и после одного из разговоров я опять уехал в «Балтику», где и провел первую часть сезона.

– Калининградские болельщики до сих пор вас часто вспоминают.

– Меня там очень любили. После игр даже провожали домой, мы много общались. Шел от стадиона до своей квартиры пешком, а со мной человек 50. Я покупал всем сосиски в тесте, отвечал на вопросы. Было весело, но в декабре возник вариант вернуться в «Ростов». Я очень хотел проявить себя в премьер-лиге, поэтому с радостью отправился на зимние сборы.



После возобновления сезона за левый фланг в «Ростове» отвечает Дмитрий Скопинцев (№77). Фото ФК «Ростов»

«ПРИ КАРПИНЕ В «РОСТОВЕ» ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА»

– Зимой поговаривали, что вы можете перейти в один из российских топ-клубов. В частности, речь шла о «Спартаке». Так и было?

– Это не слухи. Сам ждал развития ситуации. Но после первого зимнего сбора принял решение остаться в «Ростове». Разговор с Валерием Карпиным и руководителями клуба убедил, что здесь на меня рассчитывают. А игровая практика сейчас на первом месте. Всему свое время.

– Карпин с особой симпатией относится к молодежи?

– По-моему, для него все равны. Валерий Георгиевич может «напихать» и опытным ребятам, и молодым. Но вообще атмосфера в команде сейчас замечательная. Никаких группировок.

– Один на один с главным тренером часто разговариваете?

– Да, в «Ростове» регулярно проводятся личные беседы тренера с игроками. Это очень мотивирует. Так проще понять, где необходимо добавить, что мешает прогрессу. Карпин ведь сам был большим игроком, и тренерский опыт у него уже приличный. Плохого точно не посоветует.

«МЕЧТА – ГЛАВНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ»

– В первых матчах за «Ростов» вы часто шли в обводку. Не всегда оправданную. Тренер не ругал?

– Наоборот, Валерий Георгиевич всегда за креатив. Он просит игроков чаще брать инициативу на себя. Разумеется, не в ущерб эффективности.

– Как оцениваете возобновление сезона для «Ростова»?

– У нас сложный календарь, но победы скоро придут, не сомневаюсь. Игра-то есть. Посмотрите на наши голы. Это не случайные мячи, а комбинации, которые отрабатывались на зимних сборах. Когда получается реализовать заранее задуманное – это суперэмоции! В плане сыгранности, сплоченности у «Ростова» все замечательно.

– Премьер-лига по уровню намного превосходит ФНЛ?

– Там я обыгрывал по два-три защитника. Здесь против меня действуют гораздо жестче. Разве что качество полей примерно одинаковое.

– 15 апреля откроется современная «Ростов-Арена»…

– Недавно мы всей командой ездили туда. Посмотрели трибуны, газон. Очень понравилось. Думаю, болельщикам стадион тоже придется по душе.

– Вы в 21 год закрепились в основе «Ростова», но в молодежную сборную России вас не зовут. Не обидно?

– Я сейчас больше думаю о том, как приносить пользу клубу. Меня несколько раз включали в расширенный состав «молодежки», но не более. Ну и ничего страшного. Моя мечта – оказаться в главной сборной России.

– Сейчас команда Станислава Черчесова действует по знакомой вам схеме 5–3–2.

– Да, поэтому могу сравнивать себя с теми, кто играет на моей позиции в сборной. Слежу за этими футболистами, подмечаю какие-то нюансы, моделирую, как бы сам действовал на их месте. Надеюсь, когда-нибудь мечта исполнится, смогу проверить себя на уровне главной команды страны.

– Чья игра в нынешнем составе сборной импонирует вам больше всего?

– Очень нравится Юрий Жирков – его стиль игры, обращение с мячом, мышление. Думаю, это лучший латераль за всю историю сборной России.



В «Зените» Скопинцев играл за «молодежку», но Андре Виллаш-Боаш приглашал его заниматься с основой. Фото ФК «Зенит»

«ТРАНЖИРОЙ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮ»

– В одной из социальных сетей у вас много песен певицы МакSим.

– Мне нравятся ее композиции. Она для меня эталон женственности и красоты. У нее красивые песни и жизненная история. Читал биографию МакSим и нашел много похожего. Хотел бы сходить на ее концерт, а если получится, познакомиться лично.

– Что приобрели на первую большую зарплату?

– Машину, о которой мечтал с детства.

– Какую, если не секрет?

– Черный «Мерседес». Пришлось копить какое-то время, но свою мечту я исполнил.

– Не считаете себя транжирой?

– Мама много шутит на эту тему, но я себя таким не считаю. У меня есть голова на плечах. Кстати, к моему счету привязаны две карты. Одна у меня, вторая – у мамы. Она контролирует мои расходы, но ничего не запрещает покупать.

– Чем любите заниматься в свободное время?

– Стараюсь много времени уделять семье. Часто созваниваюсь с родными и моей девушкой Лизой, которая живет в Воронеже и поддерживает меня во всем. Еще читаю немецкую литературу и играю на приставке.



Дмитрий и Лиза.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Дмитрий СКОПИНЦЕВ

Полузащитник. Родился 2 марта 1997 года в Воронеже.

КАРЬЕРА

Немецкий «РБ Лейпциг» (2015), австрийский «Лиферинг» (2015-2016). С сентября 2016 года – игрок «Ростова». В 2017 году выступал на правах аренды за «Балтику».