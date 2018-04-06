В ЧЕМ БЫЛА ИНТРИГА ВЕСНЫ?

В конце февраля стало известно, что Россия нынче точно не отдаст Португалии шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА. Значит, как и в сезоне-2018/19, в еврокубковой кампании-2019/20 сразу три команды от нашей страны выступят в Лиге чемпионов, две из которых начнут турнир с группового этапа.

Седьмая строчка не так привлекательна: она позволяет выставить всего две команды в Лигу чемпионов (и всего одну в группу). Поэтому удержаться на шестой строчке, на которую наша страна взобралась в прошлом сезоне, было очень важно. С точки зрения мест в Лиге Европы шестое место в таблице коэффициентов и седьмое ничем не отличаются: и то, и другое дают право выставить три команды в Лигу Европы, лишь одну - в групповой этап.

При удачном раскладе весной мы могли сразиться с Францией за пятую строчку. С точки зрения Лиги чемпионов пятое место и шестое ничем не отличается: обе страны делегируют по две команды в групповой этап и одну в квалификацию. А вот в Лиге Европы разница есть: сразу две команды пятой страны из трех начнут турнир с группового раунда, тогда как у шестой путевку в осень получит один коллектив из трех. К концу февраля от Франции Россию отделяло 1.866 баллов. Приблизиться к конкуренту на такое расстояние нам помогли победы «Зенита», «Спартак», ЦСКА и «Локомотива» в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы.

КАК СЧИТАЮТСЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ?

За выигранный матч в основном раунде (все игры, начиная с группового этапа) команда получает два очка, а за ничью одно. Чтобы определить вклад участника соревнования в таблицу коэффициентов, нужно разделить заработанные им очки на количество участвующих в еврокубках команд от страны. Например, победив «Лион» в ответной игре 1/8 финала ЛЕ, ЦСКА принес в нашу копилку 0,4 балла (2/5).

Очки даются не только за победы и ничьи, но и в виде бонусов. Например, попадание в групповой этап Лиги чемпионов стоит четыре очка. Выше ценится только выход в плей-офф - пять очков. Одним бонусным очком оценивается выход в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов, а также в эти стадии Лиги Европы.

Как Россия и Франция выступили на этой неделе?

Ни Россия, ни Франция на текущей неделе очки не набрали. У нас поражение в 1/4 финала Лиги Европы потерпел ЦСКА (1:4 от «Арсенала»), у Франции проиграл «Марсель» (0:1 «Лейпцигу»).

Проиграл и единственный оставшийся в еврокубках португальский клуб - «Спортинг» в Лиге Европы уступил «Атлетико» (0:2). Это важно, так как в ближайшие годы борьба между Россией и Португалией может возобновиться, так как вес очков у конкурента будет выше (наши баллы будут делиться на шесть, а португальские на пять).

КАКИЕ У НАС ПЕРСПЕКТИВЫ?

В этом сезоне мы уже не поднимемся выше шестого места. На данный момент отставание России от Франции составляет 2.233 балла. Если ЦСКА дойдет до финала и выиграет Лигу Европы, то принесет 2.000 баллов. Их не хватит, чтобы достать Францию. Плюс ЦСКА близок к расставанию с ЛЕ.

Ниже шестого места в этом сезоне Россия тоже не опустится. Португалию мы опережаем на 6.267 баллов - громадный задел.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА Страна Результат сезона-2017/18 Коэффициент Клубы (Осталось/стартовало) 1. Испания 17.571 104.855 4/7 2. Англия 18.785 78.319 3/7 3. Италия 16.166 75.082 3/6 4. Германия 9.428 70.998 2/7 5. Франция 10.500 55.415 1/6 6. Россия 12.400 53.182 1/5 7. Португалия 9.333 46.915 1/6

ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ?

Россия по итогам сезона будет на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Это значит, что в сезоне-2019/20 наша страна будет представлена тремя командами в Лиге чемпионов (две начнут турнир с группового этапа) и тремя коллективами в Лиге Европы (один начнет турнир с группового этапа). То же самое будет и в сезоне-2018/19.