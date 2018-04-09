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Его Воздушество

«Испанские СМИ высчитали, что в момент удара Криштиану Роналду по воротам Буффона мяч располагался на отметке 2,20 метра над уровнем газона. Лидеру «Реала» на Пиренеях мгновенно придумали звучное прозвище – Его Воздушество, позаимствованное у прославленного американского баскетболиста Майкла Джордана». Заместитель шеф-редактора «ССФ» Дмитрий Роговицкий – о Роналду и его суперголе.

Слезы очищения

По мнению обозревателя «ССФ» Евгения Ловчева, слезы Олега Шатова во время матча с «Зенитом» ускорят уход Роберто Манчини и возвращение хавбека в невский клуб.

Пять самоубийств

«Барселона» настолько удивительная команда, что в матчах с ее участием соперники творят чудеса и устанавливают антирекорды.

«Играть с гениальным Стрельцовым было счастьем»

Начало карьеры Михаила Гершковича получилось феерическим. В 1966 году невысокий, верткий, с копной темных волос паренек появился в составе «Локомотива». Через два года он перешел в звездное «Торпедо». И – дебютировал в сборной СССР. Юному форварду выдавали звонкие комплименты, прочили блестящее будущее... В интервью «ССФ» Гершкович, которому на днях исполнилось 70 лет, вспоминает легендарных партнеров, голы в ворота Яшина и сожалеет об упущенном времени.

Зенит или закат?

Несмотря на всю финансовую мощь, петербуржский «Зенит» стал не окном в Европу для российских футболистов, а кладбищем талантов и карьеры. Последним, кто действительно ярко заявил о себе и уехал на Запад (в «Штутгарт»), был Павел Погребняк в далеком 2009 году.

Диего Перотти: «В России пришлось непросто»

Легко ли играть с Месси? Что требует от подопечных Хорхе Сампаоли? Кто главный в Риме? Завоюет ли «Наполи» титул? На эти и другие вопросы издания Clarìn ответил хавбек «Ромы» и сборной Аргентины Диего Перотти.

Клуб миллиардеров

Если о приключениях в британском футболе Абрамовича, Усманова, а то и Гайдамака с Романовым отечественная пресса время от времени пишет, то о прочих покупателях английских клубов мы знаем значительно меньше.

«Гарет не воображал себя крутым парнем»

«ССФ» сочувствует Гарету Бэйлу, который летом, скорее всего, покинет «Реал». В связи с этим мы вспомнили, как общались с его школьным учителем Гвеном Моррисом, и подумали: может, скромняге из Кардиффа в самом деле лучше вернуться в Британию?

«Ничья с Россией на «Энфилде» – знак судьбы»

Этого полузащитника пресса прозвала Счастливчиком. Именно его гол на 89-й минуте в ворота сборной России вывел Чехию в четвертьфинал Евро-96. Девять лет спустя игрок забил «Милану» в победном для «Ливерпуля» финале Лиги чемпионов. Хотя, как признается сам Владимир Шмицер, к тому матчу он… не готовился.

«Переигровка» прошлого

Сборная СССР дебютировала на мундиале в 1958 году. Это был уже шестой чемпионат планеты. Выходит, собирались наши игроки на мировой форум без малого три десятка лет. Впрочем, они не виноваты. Велела бы коммунистическая партия, футболисты со всех ног помчались бы еще в 1930-м в Уругвай. Но приказа не было…

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– Кто станет лучшим бомбардиром РФПЛ?

– Фоторазворот, посвященный чемпионату мира-1986.

– Постер «Баварии», в очередной раз взявшей золото бундеслиги.