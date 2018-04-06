Фабьен Бартез (играл за сборную Франции, «Тулузу», «Марсель», «Монако», «МЮ», «Нант»)

Чемпион мира и Европы в составе французской сборной решил завязать с футболом в 2007-м. Но без дела долго не сидел. Уже спустя год он с головой ушел в автоспорт и принял участие в Porsche Carrera Cup France. А в 2013-м вместе с напарником по команде Sofrev ASP Ferrari Морганом Мулленом-Траффором стал победителем французского чемпионата по автогонкам в классе GT. В интервью после гонки экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» заявил, что мечтал заняться автоспортом, когда был действующим футболистом. Известно, что Бартез регулярно участвует в престижной гонке «24 часа Ле Мана» в составе команды Panis Barthez Compétition.

Биксант (Бишенте) Лизаразю (играл за сборную Франции, «Бордо», «Атлетик», «Баварию» и «Марсель»)

Партнер Бартеза по сборной, один из лучших крайних защитников конца 90-х начала 00-х, после футбола всерьез занялся бразильским джиу-джитсу. В 2009 году он даже стал чемпионом Европы в 1-м легком дивизионе. Но это не единственное, чем Лизаразю увлечен: серфинг, карьера футбольного эксперта на ТВ, изучение языков (помимо французского и баскского, он знает английский, немецкий и испанский) – все это делает Лизаразю разносторонним человеком, с которым интересно говорить не только о проблемах «ПСЖ» или травмах Йоанна Гуркюффа, а вообще обо всем.

Томас Гравесен (играл за сборную Дании, «Вайле», «Гамбург», «Эвертон, «Реал» и «Селтик»)

Первый иностранец, который провел за «Эвертон» более 100 матчей, классический опорник, непонятным образом оказавшийся в свое время в мадридском «Реале», сейчас живет в Лас-Вегасе, имеет многомиллионное состояние благодаря успешной игре в покер.

Барри Хорн (играл за сборную Уэльса, «Рексхэм», «Портсмут», «Саутгемптон», «Эвертон», «Бирмингем», «Хаддерсфилд», «Шеффилд Уэнсдей», «Киддерминстер Харрирз», «Уолсолл» и «Белпер Таун»)

Известный в прошлом полузащитник «Эвертона» опровергает стереотип о том, что футболисты ограниченные люди. Он сделал яркую карьеру на ливерпульском радио, ведет колонку в газете Liverpool Echo, но главное – с 2014 года Хорн преподает физику и химию в Королевской школе города Честер.

Франк Лебеф (играл за сборную Франции, «Йер», «Мо», «Лаваль», «Страсбур», «Челси», «Марсель», «Аль Садд» и «Аль Вакра»)

Представитель самого талантливого французского поколения повесил бутсы на гвоздь в 2005-м. Тогда же он переехал в Лос-Анджелес, где выступал в статусе играющего тренера в любительский команде «Голливуд» вместе с Винни Джонсом. Проживая в Калифорнии, Лебеф решил реализовать детскую мечту и поступить в актерскую школу. На сегодняшний день он регулярно играет в театре, снялся в 10 фильмах, самый известный – «Теория всего», снятый по мотивам мемуаров жены Стивена Хокинга. В нем Лебеф предстал в образе доктора.

Гаиска Мендиета (играл за сборную Испании, «Кастельон», «Валенсию», «Лацио», «Барселону», «Мидлсбро»)

Лучший пенальтист в истории футбола регулярно посещает Москву и представляет на кубке легенд сборную мира. Но главная страсть Мендиеты –музыка. С недавних пор он работает диджеем, участвует на различных фестивалях и пишет треки для инди-рок группы Los Planetas.

Джордж Веа (играл за сборную Либерии, «Майти Баролл», «Инвисибл Элевен», «Африка Спортс», «Тоннер», «Монако», «ПСЖ», «Милан», «Челси», «Манчестер Сити», «Марсель» и «Аль Джазиру»)

Обладатель «Золотого Мяча», ярчайший в прошлом нападающий «Милана», вошел в историю как единственный футболист, ставший впоследствии главой государства. В декабре 2017 года он одержал победу во втором туре голосования и занял пост президента Либерии.