«Советский спорт» – о главных матчах выходных в европейском футболе. Количество дерби просто зашкаливает. И это не считая московского ЦСКА – «Динамо».

АНГЛИЯ

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ НА «ГУДИСОН ПАРК»

АПЛ. 33-й тур. «Эвертон» – «Ливерпуль»

Размазав «Манчестер Сити» (3:0) в Лиге чемпионов, команда Юргена Клоппа вынуждена готовиться к ответной встрече через дерби с «Эвертоном». Да еще и на выезде. Да еще и без Мохамеда Салаха, потому как он получил повреждение. По итогам тура красные могут даже обойти «Юнайтед» в борьбе за звание вице-чемпиона, но первостепенная задача конечно иная: выложиться в дерби и обыграть «Эвертон».

«Ирисок» после прихода Сэма Эллардайса штормит практически так же, что и при Роналде Кумане. И ладно, поражение в матче с грандами, но «Уотфорд» или «Бернли», Карл! Дженк Тосун вроде и забивает, но в обороне у синих такое решето, что скорее «Ливерпуль» накидает соседу полную охапку, чем Джордан Пикфорд отстоит «на ноль» или Эшли Уильямс с Майклом Кином не придумают несколько привозов.

Конечно фаворит в предстоящем дерби «Ливерпуль», и спорить тут нечего. Клопп вряд ли сильно изменит состав и даст отдохнуть только ментальным лидерам, ибо форму перед выездом на «Этихад» терять никак нельзя. Наверное, стоит ждать появления Доминика Соланке, Адама Лалланы и, например, Альберто Морено. Ну и ребята вроде Джордана Хендерсона, которые уже точно пропустят ответку с «Сити», само собой сыграют в столь важной встрече.

РАЗЪЯРЕННЫЙ «СИТИ» НА СКУЧНЫЙ «ЮНАЙТЕД»

АПЛ. 33-й тур. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

После страшного сна на «Энфилде», ставшего явью, Хосеп Гвардиола вряд ли будет максимально сконцентрирован на дерби, ведь ответный матч против «Ливерпуля» на неделе куда важнее. А эти три очка в лиге – черт с ними, все равно «МС» вряд ли кто-то догонит. Само собой, все это в порядке бреда и никакой недооценки соперника или спущенных гетр и завышенного ЧСВ у футболистов «Сити» замечено не будет. Но существует объективная реальность, в которой команда Гвардиолы почти вылетела из Лиги чемпионов, но шанс там остаться все-таки есть.

Жозе Моуринью будет только рад загруженному «Сити». Что может быть лучше матча против команды, которая думает о другой встрече? Очки ведь не пахнут. Верно? Опять-таки, под ногами путается и даже наступает на пятки «Ливерпуль», из ЛЧ «МЮ» выкинула дерзкая «Севилья», в чемпионате все угнетающе скучно и неинтересно, в команде – раздор и кризис. Встряска в качестве дерби не может не пойти на пользу.

Сакральных смыслов искать не хочется, потому что «Сити» вопрос чемпионства почти решил. Ну нет никакой интриги в этой встрече, нет и все! Между «Манчестерами», по крайней мере. Для «Сити» сезон еще не закончен, для «Юнайтед» – уже. Тренеры и их футболисты мыслят сейчас разновесными категориями, их системы координат не могут пересечься даже в страшном сне. Поэтому кроме как на эмоции, в грядущем дерби Манчестер ставить не приходится.

МАТЧ ЗА ЧЕМПИОНСТВО. В МАДРИДЕ

Примера. 31-й тур. «Реал» – «Атлетико»

В рамках страны уже вряд ли что изменится, прагматичная «Барселона» не упустит победы в примере. А вот кто станет чемпионом столицы, узнать еще придется. «Реал» и «Атлетико» вроде бы сейчас в полном порядке, но на самом деле нет. Команды испытывают проблемы в связи со сменой внутрикомандных ориентиров, завязанных на поколениях своих игроков. Клубы считаются одними из фаворитов евокубков, в которых участвуют, но в чемпионате Испании лишь с натяжкой могут конкурировать с «Барсой». Потому что наошибались в середине сезона на год вперед.

«Атлетико» – лучший в лиге по пропущенным голам, «Реал» – по забитым. Но это ровным счетом ничего не значит. Это дерби диаметрально отличается от того, что в Манчестере. Тут ведь обе команды победили в еврокубках, но не претендуют на победу в чемпионате. Получается, каждая будет думать о сохранении тонуса и принципиальности предстоящей встречи.

Пожалуй, самое интересное дерби с точки зрения отношения команд к нему – именно в Мадриде, а не в Ливерпуле или Манчестере. Там хотя бы у одной из команд в паре коллективный мозг забит другими уравнениями и логарифмами. Здесь же – чистый футбол, страсть Зинедина Зидана и Диего Симеоне, а также бурлящий «Сантьяго Бернабеу».