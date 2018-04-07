«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью (0:0) в матче 33-го тура АПЛ. О потрясающей вывеске и весьма обычном футболе – в репортаже «Советского спорта».

СДЕРЖАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕРБИ

В этот раз кроме исторической принципиальности и городской подоплеки в дерби ничего быть не могло. «Эвертон» и «Ливерпуль» в этом сезоне команды разного полета, коллективы разных задач. Первые застряли в середине турнирной таблицы и вряд ли попадут даже в еврокубки, а вторые несколько назад прихлопнули «Манчестер Сити» (3:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Потому было ясно, что хозяева постараются сыграть на эмоциональном опустошении соперника, воспользоваться его усталостью и ротацией.

Хозяева вышли на поле «Гудисон Парк» в околоидеальном составе. Тут и Лейтон Бейнс с Шеймусом Колманом, и Морган Шнайдерлен с Уэйном Руни в середине поля, и Тео Уолкотт с Янником Боласи и Дженком Тосуном в атакующей группе. На скамейке остались экс-железнодорожник Умар Ниасс и молодой Рамиро Фунес-Мори.

Юрген Клопп предсказуемо выпустил молодого Доминика Соланке в паре Дэнни Ингзом на острие, особенно в отсутствии травмированного Мохаммеда Салаха. В атаке место по сравнению со встречей против «Сити» сохранил разве что Садио Мане, глубже остались Джордан Хендерсон и Джоржиньо Вейналдум с Джеймсом Милнером. В обороне появились Рагнар Клаван и Натаниэл Клайн. Интересно, что связку центральных оборонцев Деян Ловрен – Вирджил ван Дайк тренер менять не стал.

БОДРО, ВЕСЕЛО, ЗАДОРНО

Первый тайм прошел на одном дыхании. На качестве футбола никак не сказался полуторный состав «Ливерпуля». Опасные моменты возникали если не так регулярно, как хотелось, то как минимум не редко. К 25-й минуте – по шикарному сейву от Джордана Пикфорда и Лориаса Кариуса. Вратари вообще вышли на авансцену в первой половине, выделялись на фоне полевых футболистов.

При этом интересно, что ударные форварды Тосун и Соланке никак себя не проявили. Старались, бегали, чего-то там пыхтели, но опасности их нахождение на поле не несло. Больше опасностей возникало от инсайдов и полузащитников. Дальние удары стали квинтэссенцией происходящего: оборонялись команды чаще, чем атаковали, а значит стрелять из-за пределов штрафной – самое то.

Рядовой такое матч, знаете. Будто никто особо не хотел забивать, не упивался желанием открыть счет. Будто была норма ударов, касаний и сейвов в первой 45-минутке, и команды эту норму строго выполнили, без каких-либо переработок. Скорости высокие, фолов мало и классический британский ливень, который, наверное, чуточку подпортил комбинационную составляющую этой встречи.

«ЭВЕРТОН» НЕ ПОБЕЖДАЛ В ДЕРБИ УЖЕ 15 МАТЧЕЙ

Ну и пособачились футболисты в этом матче. Какое же дерби без ссор! Но рассудительный Майкл Оливер спокойно разрулил конфликт Ингза и Коулмана, даже не показав карточек, хотя игроки знатно зацепились языками и дело едва не дошло до массовой потасовки. В остальном, никаких футбольных эмоций. Матч погряз в забросах, переводах со фланга на фланг, самоотверженности молодежи и полумоментах.

«Эвертон» конечно прекрасен. Заключительные 15 минут прошли под шефством хозяев. Коулман, Тосун, Уолкотт, – у этих ребят были стопроцентные моменты, но не везло. Съели «ириски» своего соперника, изничтожили по моментам, голом не то что пахло, им воняло на весь Ливерпуль! Но удача от команды Сэма Эллардайса отвернулась. И в 15-м дерби подряд в рамках АПЛ не смог победить «Эвертон».

Ну а «Ливерпуль» не то чтобы чудом, но все-таки ушел от поражения в принципиальной встрече, сохранил силы на ответку против «Манчестер Сити» и сохранил шансы на звание вице-чемпиона лиги по итогам сезона. В энергосберегающем режиме прошло дерби, во многом из-за гостей, мысли которых были совсем о другой встрече. И их можно было понять. В общем, одни не дожали, а другие – перетерпели. Скучно? Не очень. Мощно ли? Вряд ли.