– Вы часто говорите, что соперники против «Зенита» закрываются. «Краснодар» играл против вас открыто. Как вы объясните, что все равно не получилось победить?

– «Краснодар» – одна из лучших команд чемпионата, она показывает открытый, атакующий футбол. Игра «Краснодара» – одно из лучших, что есть в чемпионате России. Мы проиграли, потому что не реализовали много стопроцентных моментов. На перерыв мы могли уходить при счете 3:0, 4:0. Я пока сам не понимаю, как мы не реализовали столько шансов. Но если бы это получилось, мы бы легко выиграли.

– Ваше мнение о Шатове после этого матча, после этого гола не поменялось? Не жалеете ли, что отпустили его в аренду?

– Мое решение просто не может поменяться после одного матча.

– Антон Заболотный провел восьмой матч за «Зенит», но он до сих пор не забил. Что вы как атакующий в прошлом игрок делаете, чтобы помочь ему наконец забить?

– Заболотный, как и Ригони, и Дриусси, пока играют на низком уровне. Им нужно еще очень-очень серьезно улучшать уровень своей игры. Антону особенно тяжело, потому что он только что пришел в большой клуб, к тому же мы столкнулись с проблемой отсутствия Кокорина. Пока я не вижу у нас игроков, способных завершать. Моменты мы создаем, но реализовать их не можем.

– Вы ждете от Ригони и Дриусси большего, чем три гола на двоих в 24 турах чемпионата России?

– Да, я очень разочарован Дриусси, разочарован в Ригони – даже в большей степени. Все-таки у Дриусси есть пока больше времени, чтобы реализовать себя, он еще может стать большим нападающим. Вообще я разочарован линией атаки. Это неприемлемо, что голы у нас забивают в основном защитники. Если убрать голы Кокорина, все форварды забили в сумме голов пять. Это точно неприемлемо.

– Вы пропустили встречу с болельщиками «Зенита». Не считаете, что вам все же стоит встретиться с ними отдельно? Ведь у них накопилось много вопросов к вам.

– Я могу принести извинения болельщикам. Большая часть вины в том, что форварды играют плохо, моя. Возможно, все дело в том, что я их плохо тренируют. Понимаю, что болельщики ждут побед. Сейчас их нет, и я понимаю их разочарование.

– Исход матча с «Краснодаром», игра, по которой не видно путей выхода из кризиса, не заставила ли вас задуматься об отставке?

– Я всегда боролся и буду бороться до самого конца, предпочитаю поступать именно так. Наши проблемы заключаются в нескольких факторах: потери ключевых игроков, Кокорина, Мамманы, Кузяева в прошлом месяце. Второе – мы не можем забить. Без Кокорина не может забить никто, приходится спасать защитникам, в том числе Кокорину.

– Второй матч подряд «Зенит» не очень хорошо смотрится во втором тайме, у команды не получается прибавить. Это связана с ошибками во время зимней подготовки?

– В поражениях виновата не физическая форма. Главное – что побеждает тот, кто забивает. Когда ты уходишь на перерыв при 1:1 вместо 3:0, тебе становится гораздо сложнее. Даже если взять мальчика, который подает мячи, он бы реализовал моменты, которые не смогли использовать наши форварды. Мы знаем об этой проблеме с лета, усиленно ищем решение. Но пока не находим.

– Вы действительно рассчитываете, планируете сделать «Зенит» топ-командой, вывести на топ-уровень Дриусси, Ригони и остальных? Или вы просто ждете, пока вас уволят с выплатой неустойки?

– Друг мой, – Манчини отдельно попросил переводчика начать ретрансляцию его слов на русском именно с этой фразы. – В деньгах я не заинтересован. Если я решу уйти из «Зенита», не будет речи ни о какой неустойке. Речь вообще не в деньгах «Зенита». Мы пока не даем результат – это факт. Главное – чтобы меня продолжали слушать, тогда я буду продолжать делать команду топового уровня.

Роберто Манчини не ушел из зала, когда официальная часть пресс-конференции закончилась. Он отвернулся и обсуждал что-то с переводчиком и одновременно начальником команды Ильей Писарским.

Как оказалось, тренер «Зенита» был недоволен переводом своих слов. Он вернулся в кресло, уточнил, есть ли в зале понимающие английский и перешел на этот язык.

– Я хочу работать с людьми, которые советуются со мной, прислушиваются ко мне. А не покупают просто одного, второго, третьего, четвертого без моего мнения и желания, – медленно проговаривал Манчини, чтобы суть дошла даже до тех, кто не знает по-английски ни слова. –Я хочу работать в команде, где менеджеры советуются со мной: я говорю, что хочу взять в команду Илью (указывает на переводчика – Прим.ред.), и нужно, чтобы в команду пришел Илья, а не Антон (указывает на пресс-атташе – Прим.ред.). Если будет так, я готов строить команду. Вы понимаете меня?

Понять Манчини на этот раз легко. Он недоволен действиями менеджмента клуба. Он ведь как раз только что сыграл против Федора Смолова, хотя два своих трансферных окна в «Зените» пытался сделать все, чтобы Смолов играл за него. Сергей Фурсенко объяснил, почему этого не случилось. Манчини не поверил. Или не понял.

Вряд ли тренер «Зенита» придумал эту параллель, скорее всего просто так совпало, но все же. Манчини указал на пресс-атташе клуба Антона Макаренко, тезки Антона Заболотного, который пришел в атаку петербуржцев зимой вместо Федора Смолова.

Искренне жаль Заболотного: Манчини приложил своего форварда, поставил подающих мячи мальчиков выше него и в итоге свел разговор к тому, что все проблемы «Зенита» из-за того, что он получил в состав Антона, а не Смолова.

Это открытая атака на руководство клуба. В связке с признанием, что Манчини не станет требовать неустойку, все очень похоже на подготовку ухода из «Зенита» по окончании сезона.