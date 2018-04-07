Мурад Мусаев впервые пришел на пресс-конференцию как главный тренер команды премьер-лиги, пусть и исполняющий эти обязанности. Однако он так четко формулировал свои мысли, как будто привык выступать перед журналистами постоянно.

– Первый тайм у нас не получился, мы торопились в атаках, было много потерь в поперечных передачах. Большинство моментов «Зенита» возникало после наших ошибок, – сходу проанализировал Мусаев. – Во втором тайме мы стали создавать у соперника ворот больше, «Зенит» тоже. Порадовало, что мы в концовке матча не стали играть на удержание. Наша наглость воплотилась в гол. Мы старались играть рискованно, в следующий раз будем пытаться действовать так же агрессивно, но с меньшим риском.

– Что за повреждение у Олега Шатова? Он плакал на скамейке после матча.

– Пока не знаю, почему он плакал. У него травма передней четырехглавой мышцы бедра. Если мышца просто забилась, это не очень страшно.

– Говорил ли вам перед матчем Сергей Галицкий что-нибудь особенное?

– После назначения мы общались с ним всего пару раз, да и то на общие темы – про развитие Академии, например. Можно сказать, Сергей Николаевич на это время отстранился. Дал не то что бы свободу, она и так должна быть у каждого тренера. Но он не интересовался деталями, не узнавал у меня состав на игру.

– Вы работали в молодежной команде, а насколько внимательно следили за главной?

– Конечно, мы смотрели за основой, контракт был тесный. Иногда проводили совместные тренировки. Мы всегда могли посмотреть, как тренируется команда. Конечно, я присутствовал на каждой игре, со многими ребятами был отлично знаком. Так что контакт с командой сразу же был очень хороший.

– Внесли ли вы какие-либо изменения?

– Игорь Михайлович Шалимов проделал хорошую работу, наши действия сейчас немного отличаются – но это нормально для разных тренеров.

– Со стороны кажется, что ваше назначение – стратегический шаг, что будет больше ставки на своих воспитанников. Так и есть, был ли такой разговор?

– Такая цель озвучена давно, Сергей Галицкий хочет видеть своих воспитанников в составе. Однако сейчас никаких отдельных разговоров об этом не было. Сейчас мы сосредоточены на концовке чемпионата России. А позиция по поводу воспитанников прежняя: если будут игроки, соответствующие уровню, они будут играть.

– Вы чувствуете, что попали в сказку? Первый матч, сразу же обыграли «Зенит» на его поле.

– О своих эмоциях я лучше смогу сказать через пару дней, пока я еще не очень-то осознал, что произошло. Поэтому никак не могу ответить на ваш вопрос.

– Оценили ли вы жест Олега Шатова, который заплатил за свое участие в этом матче?

– Правильно сказал Олег, что он выходит играть не против «Зенита», а за «Краснодар». Это были очень правильные, самые профессиональные слова для этой ситуации. Я пока не знаю, как он заряжен на остальные матчи, потому что готовил его к первой игре, так что был ли у него особый настрой, смогу сказать только после следующих матчей.