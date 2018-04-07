Шатов после победы в Петербурге спешил к семье, Гранквист мечтал о чемпионате мира, а Панюков не удивился выходу на замену.

Бранислав Иванович: Потеряли игру после второго мяча

– Ребята, ну я после каждого матча объясняю, что произошло. Неужели больше никто не может? Каждый матч…– непонимающе спросил Бранислав Иванович, который выглядел жутко расстроенным.

– Никто не остановится, – ответили журналисты. Спойлер: и были почти правы.

– Хорошо, давайте еще раз. Где встать? – Иванович лишний раз подтвердил свой профессионализм и неравнодушие.

– Вы – наша главная надежда, но «Зенит» вязнет. Что случилось?

– Если я главная надежда… – усмехнулся защитник. – …так не надо говорить. У нас много игроков, которые должны делать игру. Сегодня была психологически тяжелая игра. При счете 0:0 мы не использовали свои моменты. Потом игра поменялась, когда они забили. Пропустили в конце, потеряли игру. Мы должны приготовиться, впереди матчей. Есть шансы бороться, сдаваться нельзя.

– Какое настроение после этой игры в раздевалки?

– Конечно, очень тяжело. Тренер сказал, что думает про матч. Продолжаем работать. Посмотрим, что будет дальше.

Антон Заболотный: Неудачные серии когда-нибудь заканчиваются

Еще один игрок, готовый отвечать за результат, несмотря на критику и неудачи – Антон Заболотный.

– Это наша вина. На нас все лежит. Мало что можно сказать. Мы проиграли. Я буду выглядеть слабо если скажу, что это невезение. Мы проиграли, невезение ни при чем.

– Пенальти был в первом тайме?

– На усмотрение судьи. Я его работу не могу делать. Контакт был, но на усмотрение судьи

– Чувствовалась нервозность в завершающей стадии атаки. Почему?

– Бывают неудачные серии. Но когда-нибудь она заканчивается.

– Три домашних матча добавят уверенности?

– Сегодняшнее поражение не добавляет. Мы большой клуб, нужно выбираться из кризиса.

– Зря отдали Шатова?

– Как я могу ответить на этот вопрос, я же не руководитель клуба. И я с ним, к сожалению, не играл.

Андрей Панюков: Все, кто на замене, готовы выйти

Нападающий Андрей Панюков первый раз вышел на поле в составе «Зенита» с августа 2017-го. С «Краснодаром» он провел на поле 33 минуты и вышел, как раз, вместо Заболотного.

– Удивились, что вышли вместо Заболотного?

– Что удивляться? Все, кто на замене, готов выйти.

– Через вас Манчини передал записку. Там было что-то на итальянском?

– Нет, там была тактическая зарисовка.

– Манчини после матча сказал, что не хватает забивных нападающих.

– Это тренер, его мнение сложно оспаривать.

– Какое место для «Зенита» теперь будет считаться успехом?

– Еще рано загадывать, время есть. Вполне возможно занять второе место.

– То есть «Зенит» не выбыл из гонки?

– Конечно нет.

Олег Шатов: Со здоровьем все отлично

Игроки «Краснодара» закономерно выглядели счастливыми. Олег Шатов, совершенно не хромая, шел с Игорем Смольниковым, улыбался, но разговаривать с журналистами не стал.

– Меня семья ждет! Со здоровьем все отлично, – сказал на ходу Шатов, дружелюбно помахав рукой.

Главный вопрос, который задавали партнерам Олега – из-за чего были слезы? Связаны ли они с травмой. Ответ: нет, это были эмоции.

– Всегда приятно выигрывать, когда заслуженно или незаслуженно ссылаешься в аренду, – поделился Андрей Синицын. – Плюс команда выиграла, он забил. Чисто эмоциональные человеческие качества.

– Для команды стало неожиданностью назначение Мусаева?

– Никто не ожидал, что по ходу сезона произойдет отставка. Оставалось шесть игр, и кардинальных перемен мало кто ждет.

– Встряска нужна была? Команда шла второй, а перед туром была пятой.

– Обычно говорят, что смена тренера встряхивает команду. Наверное, задним числом можно говорить, что мы обыграли «Зенит», и, может быть, перемена помогла.

Андреас Гранквист: «Зенит» остается одной из сильнейших команд

Шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист внезапно для большинства болельщиков «Зенита» поддержал Роберто Манчини.

– Он фантастический тренер, один из лучших в мире. Думаю, ему было трудно заставить «Зенит» играть в тот футбол, который он хочет. Все знают, что это один из российских топ-клубов. Наверное, сейчас команда не играет так, как хотела бы, но она остается одной из сильнейших.

– Кажется, вы с Классоном находитесь в хорошей форме перед чемпионатом мира.

– Нужно подождать еще пять матчей. Это было бы фантастикой – закончить российскую карьеру чемпионатом мира в этой стране. Но сейчас наша цель – победы с «Краснодаром». Надеюсь, мы будем на высоких позициях в конце чемпионата.

– Ждете Ибрагимовича на турнире?

– Мы посмотрим. Он сказал «нет» сборной после Евро, сейчас играет за «Лос-Анджелес Гэлакси». Посмотрим, захочет ли тренер его позвать. Сейчас же Златан сказал команде «нет».