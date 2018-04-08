После ничьей на «Петровском» Тарханов ругал арбитров, а Погребняк досадовал об упущенном хет-трике.

«Судье нужно кол поставить»

Пока игроки обеих команд переваривали результат, Александр Тарханов на пресс-конференции ставил оценки судейской бригаде.

– В игре было четыре гола, хотя моментов мало, – спокойно начал главный тренер «Урала». Но много борьбы, интересная игра. Единственное, что огорчает – судейство. Пенальти не было. Почему такое решение, непонятно. Нужно судье кол поставить за работу. Сейчас смотрел эпизод по петербургскому телевидению, эксперты тоже говорили, что пенальти не было.

– В случае победы «Спартака» в Кубке России, шестое место даст право сыграть в Лиге Европы. Перед командой стоит задача бороться за шестерку?

– Задачи такой нет. Играем от матча к матчу, а там, как получится.

Дмитрий Парфенов всегда старается уходить от анализа судейства.

– Не хотелось бы говорить на эмоциях. В Екатеринбурге тоже много спорных моментов было, – это главный тренер «Тосно» вспомнил о двух пенальти, которые «Урал» пробил в игре первого круга.

Команда никак не поднимется из зоны вылета, но Парфенов сохраняет оптимизм.

– Начало понравилось, ребята сделали то, о чем договаривались, – говорил тренер об игре тосненцев. – Потом эмоции угасли, а соперник добавил. Немного подсели, соперник забил. В концовке сделали нелепую ошибку и упустили победу. Сдаваться не собираемся, каждое очко на вес золота. Все очень разочарованы. Но это не конец, все находится в наших руках. Нужно сделать выводы и реабилитироваться в следующих поединках, поскольку каждый матч для нас будет сверхважным.

«Погребняк – молодец, старается»

Владимир Ильин, сделавший себе бомбардирское имя как раз в «Тосно», перед выходом в микст-зону долго слушал Григория Иванова. О чем говорил нападающему президент «Урала», так и осталось тайной.

– «Тосно» показывал хорошее давление, было много борьбы – говорил автор гола и результативной передачи в ворота тосненцев. – Для них сейчас ситуация такая, что эта игра была одной из ключевой, им нужна была только победа. В принципе, как и нам. Поэтому был такой накал, результат справедлив.

– Такое ощущение, что убаюкивали соперника и забивали в концовках таймов.

– Пытались убаюкать, но сами же и получали голы. Пытались выходить через мелкий пас, в итоге теряли мяч. Когда упростили игру, начали забивать. Может быть, нужно было сразу играть так.

– Погребняк удивил?

– Он молодец, старается. Зацепился за многие мячи, провел достойную игру.

– Пенальти был?

– Мне показалось, что он неочевидный.

А для Резиуана Мирзова эпизод был однозначным.

– Меня ударили по ногам, я упал. Чистейший пенальти, соперник даже не спорил, – сказал полузащитник.

«Зенит»? Я давно в таблицу не смотрел»

Главный бомбардир «Тосно» Павел Погребняк пришел в микст-зону очень подавленным.

– Наверное, сегодня была довольно-таки равная игра, – подбирал слова форвард. – Игра, прежде всего, за очки. Забивать два мяча и не выиграть матч – для нас это большая роскошь. Мы, конечно, недовольны результатом. Обидно. Значит, надо забивать больше.

– Вы лично остановились в шаге от хет-трика. Это еще более обидно?

– Обидно – не то слово. Лучше бы вообще этого момента не было.

– Стадион «Петровский» опять счастливый для вас.

– Я не скрывал, что это не чужой город для меня. Тем более на этом стадионе мы обыгрывали всех. Да, очень приятно здесь снова играть.

– После такой обидной ничьей насколько тяжело настраиваться на борьбу за выживание?

– У нас выхода нет. Будем настраиваться на каждую следующую игру.

– Вопрос как к бывшему игроку «Зенита»: после поражения от «Краснодара» команда выбыла из чемпионской гонки?

– Я в таблицу давно уже не смотрел, – наконец выдал улыбку Погребняк и ушел со стадиона.