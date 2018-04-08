Глушаков в запасе

После победы «Локомотива» над «Ростовом» (1:0) «Спартаку» для сохранения чемпионской интриги требовалось набрать три очка в Махачкале. Но и хозяевам, ведущим борьбу за выживание, нельзя было терять очки на своем поле. Перед матчем наставник махачкалинцев Вадим Скрипченко пообещал, что его подопечные будут действовать агрессивно, а нападающий «Тосно» Павел Погребняк, оформивший дубль во встрече с «Уралом» (2:2), пообещал болеть за красно-белых.

Скрипченко не смог рассчитывать в этом матче на дисквалифицированных защитников Милана Самарджича и Владимира Полуяхтова. В их отсутствие получил возможность дебютировать за новую команду венесуэлец Джон Чансельор. Пару в центре обороны ему составил экс-спартаковец Сергей Брызгалов. А на фланге появился еще один воспитанник красно-белых Павел Яковлев. Для него это первый выход в основе с ноября. С атакой гостей новое сочетание защитников не справилось.

Чансельор дебютирует в матче с @fcsm_official

Яковлев и Брызгалов сыграют против Спартака с первых минут🔥🔥🔥 #АнжиСпартак pic.twitter.com/EoDLPe0CJo — ФК «Анжи» (@fc_anji) 8 апреля 2018 г.

Массимо Каррера, в свою очередь, после кубкового матча в Самаре против «Крыльев Советов» (3:1) сделал сразу несколько перестановок, оставив в запасе в том числе Зе Луиша и капитана Дениса Глушакова (плюю Фернандо, пропускавший матч из-за дисквалификации). Зато с первых минут на поле появились получающие мало игровой практики Марко Петкович и Марио Пашалич, а также оставляющий приятное впечатление новичок Софьян Ханни. Итальянский специалист объяснил свое решение тем фактом, что спартаковцы провели одним составом три матча подряд. Ставка на свежесть игроков сработала уже в первом тайме.

Первый символический удар по мячу сделал экс-нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов (154 матча, 79 голов).

Промес вернулся!

Нынешней весной «Спартак» частенько сталкивается с трудностями, играя против команд ниже уровнем. И журналисты попрекали Карреру за то, что тот редко выпускает в основе Ханни, который оставил весной очень приятное впечатление. В этой встрече итальянец выпустил новичка, и тот еще усилил эффект, действуя очень остро и располагаясь почти в центре нападения. Когда москвичи открывали счет, алжирец грамотно открылся на одной линии с защитниками и катнул мяч налево Квинси Промесу, которому оставалось закатить его в пустые ворота.

А через четыре минуты голландец исполнил сольный номер, вынудив капитулировать Александра Будакова изумительным по исполнению ударом в дальнюю «девятку». А заодно и журналистов, критикующих его за слабую игру нынешней весной. Если Квинси действительно вернулся, то шансы «Спартака» выиграть все оставшиеся матчи действительно высоки. На 27-й минуте он реализовал пенальти за снос Луиса Адриано и снял все сомнения о положительном исходе матча.

Вообще, похвалы заслужила вся линия атаки гостей. Они действовали активно, здорово комбинировали и не раз заставили нервничать Будакова. А вот о линии обороны такого не скажешь. На 36-й минуте в гол превратилась редчайшая и простейшая подача в штрафную. Роман Зобнин за Хуаном Лескано не успел, а Илья Кутепов и не ставил перед собой такой задачи – он играл по Филиппу Будковскому. А вот где был в этом эпизоде Дмитрий Комбаров, загадка.

Поцелуй Карреры

В перерыве Скрипченко сделал двойную замену, и на второй тайм «орлы» вышли с боевым настроем и даже поддавили соперника, но неудачный выход из ворот Будакова вновь лишил их надежд на ничью. После подачи с фланга вратарь «Анжи», громко крикнув «я», выскочил из ворот и не успел – мяч от головы Кутепова отскочил в ворота. После этого москвичи забрали мяч себе и уже не дали усомниться в своем преимуществе.

Второй тайм оказался щедр на интересные атаки, но более реализовать свои многочисленные моменты командам не удалось. В концовке Каррера выпустил Зе Луиша и Лоренсо Мельгарехо, расцеловав замененного Ханни в лоб.

Что касается хозяев, то их, несмотря на крупный проигрыш, ругать не хочется. Да, в обороне у «Анжи» проблемы серьезные, но команда не выглядит безнадежной и с удовольствием идет в атаку. Таких команд в закрытом российском чемпионате можно пересчитать по пальцам одной руки. В концовке они могли уйти от разгрома, но после удара Лескано мяч угодил в перекладину.

Отметим спортивный характер встречи – за 90 минут у Сергея Лапочкина не было ни одной причины вспомнить о карточках, лежавших в его кармане.

В этом матче «Спартак», сыграв без нескольких лидеров, подтвердил разговоры о чемпионских амбициях своей игрой, что обещает нам интереснейшую концовку сезона. Не менее важно и то, что Промес вернулся на пик формы и снял заклятие с ворот соперников, а новичок Софьян Ханни стал полноценной боевой единицей.

АНЖИ – СПАРТАК – 1:4 (1:3)

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Брызгалов, Данченко, Антон, Хамдамов (Мусалов, 46), Маркелов (Хубулов, 46), Яковлев, Лескано, Будковский (Калмыков, 85).

«Спартак»: Селихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Пашалич, Самедов, Ханни (Мельгарехо, 84), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 77).

Голы: Промес, 10 – 0:1. Промес, 14 – 0:2. Промес, 27 – 0:3 (с пенальти). Лескано, 36 – 1:3. Кутепов, 56 – 1:4.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

8 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».